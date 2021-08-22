Что надеть на 1 сентября. Стильные образы для мам, учителей и старшеклассниц

Дорогие девочки, всем привет. Сегодня поговорим о том, что надеть на 1 сентября, ведь с приходом осени нас неизбежно ждет и начало учебы: кого-то в роли учителя, кого-то в роли мамы первоклашки, а кого-то в роли выпускницы и ее мамы - и всем нам хочется с достоинством открыть учебный год и вступить в него элегантно, стильно, красиво. И у каждой из нас свои задачи, а следовательно, и свой соответствующий им образ.

Стильные образы для учителя на 1 сентября

Учителю важно правильно себя презентовать и произвести нужное впечатление как на детей, так и на их родителей. Классический стиль наиболее уместен. Но чтобы образ не выглядел скучным и чересчур строгим, следует выбирать вещи актуальных фасонов.

Обратите внимание на удлиненные жакеты приталенного или прямого силуэта. Брюки выбирайте со средней посадкой и длиной до косточки или, наоборот, длинные широкие брюки-палаццо.

Если ваш выбор пал на юбку-карандаш, присмотритесь к длине миди. Отличным вариантом на первое сентября будет брючный костюм. Не обязательно выбирать черный, серый или бежевый, светлые приглушенные оттенки зеленого, голубого, розового тоже будут уместны. Небольшое количество аксессуаров (часы, серьги) добавят образу праздничности.

Фото: girlsblog.wikihoo.ru, businessoffashion.com, yapokupayu.ru

Фото: vogue.co.uk, ibw-basic.com

Что надеть на 1 сентября мамам первоклашек

Мамы, которые только ведут своих деток в первый класс, стараются выглядеть особенно нарядно и презентабельно, быть примером своему малышу. Поэтому вдохновляемся образами в минималистичном стиле: спокойная цветовая гамма, лаконичный силуэт, ничего лишнего.

Фото: greyship.tumblr.com, femmie.ru, amgik.com

Наша задача быть в меру нарядной, в меру яркой с обязательным добавлением формальных вещей (жакета, классических брюк, юбки-карандаш), так как мероприятие обязывает. Обратите внимание на палитру бежевого цвета, она всегда смотрится элегантно и статусно.

Фото: l-e-a-b-o.tumblr.com, stylereportmagazine.com, vk.com/fashionconsciousness

Выпускницам школы, студенткам

Молодёжи важно быть в тренде, иметь свои отличительные особенности, даже если в школе форма и далеко от синего и белого цветов не уйдешь. Но мы не отчаиваемся и берем за основу преппи-стиль (стиль американских учеников элитных школ).

Фото: woman-delice.com, comerblogaramar.com.br, vstyleblog.com

Что позаимствуем? Жилетки с V-вырезами или костюмного типа, твидовые мини-юбки, блейзеры. Смелым можно добавить галстук или накладной воротничок. И обязательно грубые лоферы (без них этой осенью никуда), надевать их будем с белыми носками. Немножко похулиганим. А когда это делать, если не в школе?))))

Фото: comerblogaramar.com.br, zara.com, en.chuu.co.kr

Фото: coolchicstylefashion.com, whowhatwear.co.uk, thisisglamorous.com

Уважаемые учителя, прекрасные мамочки, задорные ученицы и студентки, впереди новый замечательный учебный год и начать его нужно так же замечательно! Красиво, модно, достойно. Так, чтобы каждый последующий после первого сентября день был тоже в радость. Так, чтобы каждое новое утро нам хотелось создать новый интересный образ! Так, чтобы школа была не просто школой, а еще и стильной школой! С наступающим новым учебным во всех смыслах годом!