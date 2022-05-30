Апсайклинг одежды. Несколько идей, как самостоятельно переделать старые вещи

Дорогие девочки, всем привет. Сегодня мы с вами продолжим изучать ресурсы нашего гардероба. Если новые комбинаторики мы уже попробовали, посоставляли комплекты и, возможно, открыли для себя что-то новое, то сейчас пришла пора более кардинальных способов.

Многие из вас уже слышали такое слово, как апсайклинг. А что это такое? Говоря простым языком, это переделка старой вещи во что-то новое. Этим занимались и наши мамы, и бабушки, особенно - в советское время в условиях дефицита. Включали свою фантазию по-полной.

Сейчас апсайклинг очень популярен в противовес быстрой моде. Многие бренды задумываются об экологии, чрезмерном потреблении, стараются делать новые коллекции из старых, нераспроданных вещей или из переработанного сырья. Одним из первых дизайнеров, применивших апсайклинг, был Martin Margiela. В его коллекции были жилет, сшитый из старых перчаток и жакет из ремней.

Сегодня предлагаю каждой из вас заглянуть в свой гардероб! Достаньте вещи, которые не носятся (не по размеру, или есть пятно, или вещь просто потеряла свою актуальность, но при этом расстаться с ней вы не готовы) и займемся апсайклингом.

Джинсы в бермуды или шорты

Что-то обрезать – самый простой пример апсайклинга. Взмах ножниц, и новая вещь готова. Помните, два года назад были модными джинсы-слоучи, свободные в бедрах и сужающиеся к щиколоткам. Они быстро отгремели и «покинули» нас. Но в гардеробе у многих осели. Что делать?

Превращаем джинсы в бермуды или шорты. Объема этих джинсов достаточно, чтобы и шорты, и бермуды были свободными. Длину выбираете по своему усмотрению, в идеале, чтобы они заканчивались на самой узкой части бедра.

А если вы устали от ваших прежних джинсов, можно похулиганить. Например, сделать разрезы по бокам джинсов на уровне середины бедра или по низу брючин, а можно немного отпороть пояс, чтобы получилась дырочка.

Рубашку в кроп-рубашку

Тренд на все укороченное как никогда актуален этим летом. Рубашки, жакеты, топы. Такое мы можем сделать и сами))) Берем рубашку, свою или мужа, и превращаем ее в укороченный вариант.

Она отлично будет сочетаться с любым низом на высокой или средней посадке. Еще интересно добавить под такую рубашку топ из страз или бусин, чтобы они немного виднелись из-под рубашки.

Жакет

С жакетом мы тоже можем сделать немалое количество переделок. Первое – обрезать жакет в укороченный вариант и носить такой вместе с укороченной рубашкой из пункта 2 (смотри выше).

А можем добавить вещи деконструкцию и сделать прорези в рукавах - получится интересная интерпретация старой вещи. Или совсем разрезать рукава и превратить жакет в кейп, который не теряет свою актуальность уже несколько сезонов.

А если ваш жакет по фасону напоминает мужской пиджак или вы на самом деле позаимствовали его у любимого, то смело превращаем жакет в жилет. С ним можно составить интересные городские образы.



Можно и так:

Джинсовка

С джинсовкой можно сделать то же самое, что и с жакетом: обрезать до короткой длины, разрезать рукава, пришить перья, стразы, разрисовать ее. Единственное, джинсовка будет выглядеть более расслабленной, нежели жакет.

Перья

С помощью перьев легко создать кокетливое, игривое настроение любой вещи. Просто идем в магазин тканей и покупаем перья на ленте и небольшие кнопки, чтобы эти перья были съемными, когда мы захотим вещь постирать. Куда их? Под лацкан или клапан кармана жакета, на рукава жакета или кардигана, по низу брючин. В общем, куда решит ваша фантазия, туда и можно. Главное - не переборщить!

Внимание на рукав

Тому, кто любит ловить на себе взгляды прохожих и быть в центре внимания, такой вариант апсайклинга отлично подойдет! Берем один жакет и остатки тканей: отлично подойдут шитье, гипюр, жатый хлопок, и начинаем творить чудеса на одном рукаве. Делаем рюши и воланы.

Получается уникальная вещь, такой, как у вас, точно не будет. Носим жакет с простыми джинсами и белой футболкой.

Бахрома

За бахромой тоже идем в магазин тканей. Это, конечно, не совсем апсайклинг, вещь мы никакую переделывать не будем, а вот образ дополнить без больших затрат получится. Покупаем отрез бахромы и крепим его поверх брюк, джинсов, легинсов. Можно поверх платья и жакета. Образы получаются сложными и динамичными.

Новые пуговицы

Еще один способ освежить вещь – это поменять пуговицы. Особенно хорошо это работает на кардиганах. Обрезаем старые пуговицы, покупаем новые, какие вашей душе угодно.

Можно все одинаковые, а можно абсолютно разные.

Стразы

Сиять и сверкать нам разрешено не только в Новый год, поэтому те, кто любит блеск, смело могут покупать стразы и украшать ими одежду.

Это может быть кайма по джинсам или украшенный корсет. А может, вы вдохновитесь и сделаете самодельный топ, с помощью которого легко будет задать праздничное настроение простым джинсам и футболке.

Достаем ножницы, включаем фантазию и - вперед! Навстречу новой вещи, новому образу, новому настроению! Мода в наших руках))))

Читайте также:

Фото: wildberries, lime-shop, wannabeby, 12storeez.store, buro247, schiaparelli, aliexpress, zara, siammstore, thebodygoddess, blingfeed, 2moodstore, lichi, Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации).