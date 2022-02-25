Дорогие девочки, всем привет. Весной хочется чего-то нового, свежего, возможно, яркого, необычного. У каждого запрос свой. Что же мы будем носить весной 2022? Привычную классику или мода приготовила что-то новенькое? Разберемся!

Дизайнеры, а следом и магазины предлагают огромный ассортимент верхней одежды на весну. Выбирать есть из чего. Но сперва вы должны задать себе вопрос: «Куда я в этом пойду?» - каждый день на работу, на прогулку с детьми, на свидание с избранником. Мода модой, но вам, прежде всего, должно быть удобно.

И второй вопрос: «Будет это первая покупка верхней одежды или вторая-третья?». Если это первое пальто, то тогда лучше начинать с базы. А если в гардеробе уже имеется хорошее базовое, то можно приглядеть что-то более трендовое.

Яркое пальто

С модой на все яркое мы просто не могли остаться без красочных пальто: насыщенный зеленый, кричащий синий, шокирующий розовый. Это пальто явно выделит вас из толпы и сделает центром внимания. А почему бы и нет? Если вы любите яркие цвета, то такое пальто должно стать вашим фаворитом.

Фото: 2.hm.com, zarina.ru, asos.com

Его можно сделать одним цветовым пятном в образе, этого будет достаточно. Или, наоборот, усилить общее восприятие и добавить еще ярких цветов в обувь, сумки, головные уборы, брюки.

Фото: zara.com, lime-shop.ru

Пальто длины макси

Сейчас прослеживается тенденция на увеличение длины: от миди до макси. Миди мы продолжаем носить. Модницам можно добавить макси. Такое пальто – это своеобразная вертикаль, которая делает стройнее и выше. Отлично впишется в классические образы с брючным костюмом и каблуками.

А также будет интересно сочетание пальто макси с легинсами, худи и кроссовками. Единственный минус такой длины: это наряд для сухой погоды.

Фото: ushatava.com, instagram.com/karodall

Фото: instagram.com/alexandrapereira, instagram.com/greceghanem, instagram.com/lindatol_

Полупальто - пиджак

Долгое время пальто длиной до середины бедра считалось неактуальным. Аллилуя! Оно вернулось. Обратите внимание, фасон у такого пальто – пиджачный. По сути, это пиджак из плотной пальтовой ткани. Он может быть прямого силуэта, а может подчеркивать талию и быть с вытачками.

Фото: zara.com, lime-shop.ru, shop.mango.com

Такое пальто удобно тем, кто ездит за рулем или носит постоянно брюки , джинсы. С юбками и платьями его комбинировать сложнее, нужно учитывать длину обоих изделий. Выбирайте пальто с учетом того, что его длина не должна заканчиваться на самой широкой части бедра.

Фото: www2.hm.com, asos.com

Бомбер

С возвращением моды на 90-е к нам вернулись и бомберы. Только они немного видоизменились. Они стали объемнее и длиннее, то есть оверсайз модели. Оверсайз никуда не уходит, он с нами.

Фото: shop.mango.com, bershka.com, asos.com

Такие бомберы интересно сочетать на контрасте, к примеру, с легким платьем и каблуками. Или играть объемами: сам бомбер достаточно объемный, поэтому вниз добавляем что-то прилегающее (легинсы, джинсы-скини). Кстати, такой бомбер легко найти в мужском отделе, берите свой размер, только в мужской размерной сетке.

Фото: instagram.com/pernilleteisbaek, instagram.com/alexandrapereira, instagram.com/polliani

Кожаный плащ

Кожаный плащ – опять же это вещь из 90-х, из «Матрицы». Наверное, это одна из самых универсальных и практичных вещей в межсезонье. Запачкал - протер влажной тряпочкой, пошел дальше. Плащи представлены как в черном, так и в ярких цветах.

Фото: zara.com, toptop.ru

Фото: bershka.com, siammstore.com, instagram.com/karodall

Тренчи

Их длина (миди) и основные базовые цвета остаются прежними. Производители играют с деталями и усложняют фасоны, используя накладные карманы, воротнички, цветные вставки, завязки на рукавах.

Фото: loverepublic.ru

Фото: loverepublic.ru, lime-shop.ru, tsum.ru

Стеганая куртка

Стеганая куртка с нами не первый сезон, но она все еще актуальна, потому что удобна. Выбирайте куртки свободного силуэта, чтобы между одеждой и курткой был воздух, и чтобы она легко надевалась поверх худи, свитера и не сковывала движения.

Фото: lime-shop.ru

Имейте в виду, фасон курток, расходящихся книзу, будет расширять ваш силуэт. Цвета могут быть как базовые, так и очень яркие.

Фото: shop.mango.com

Куртка-косуха

Куртка-косуха - это классика. Она подходит абсолютно любому гардеробу. И делает свою обладательницу автоматически модной и современной. Но и у этой куртки есть свои тренды. Самой модной моделью считается объемная, из плотной кожи, удлиненного силуэта, с потертостями, в винтажном стиле.

Фото: zara.com, lime-shop.ru, ushatava.com

Верхняя одежда может рассказать о нас без слов, так как на нее мы бросаем взгляд в первую очередь. Пальто и плащ - более классический посыл, косуха – дерзость и смелость, стеганая куртка – комфорт и легкость.

Леди? Оторва-девчонка? Уютная мама? Какой вы хотите быть? Выбор за вами!

А, может быть, на разные случаи – разная верхняя одежда? Ведь мы такие непостоянные, как легкий весенний ветерок))