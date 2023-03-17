Дорогие девочки, всем привет. Скоро наступит тепло, долой брюки и джинсы! Да здравствует женственность! Да здравствуют юбки и платья! Какие юбки в моде весной и летом 2023 года?

Мир так устал от оверсайза и бесформенных фасонов, что сейчас вектор моды меняется в сторону стиля ladylike, приталенных и облегающих силуэтов. Эту тенденцию доказывают последние модные показы: было намного меньше образов с использованием спортивной одежды, чем в предыдущий сезон, а женственных, с акцентом на талию, подчеркивающих изгибы тела, стало значительно больше.

Поэтому предлагаю отметить приход весны покупкой новой юбки!

Юбка-баллон

Юбка-баллон – это тренд, который сделал круг в истории моды, вернулся к нам из 50-х и 2010-х годов и стал одним из главных в 2023 году. Пышная юбка с дополнительным объемом по низу покорила сердца многих модниц. Необычный крой, длина макси делают юбку-баллон оригинальной и стильной единицей женского гардероба. Такая юбка однозначно приковывает внимание и собирает множество комплиментов (проверено на собственном опыте).

Юбка хорошо сочетается с любой обувью. С остроносыми ботильонами и укороченным жакетом… Так можно в театр или на вечеринку. Для любителей комфорта и casual-стиля – с косухой и ботинками. Под косуху можно добавить объемную футболку. Контраст женственности и спорта приветствуется))) Да и с худи, и с кроссовками такую юбку тоже можно сочетать. Единственный нюанс, худи может добавить объема в области бедер.

Юбка-макси

Очень давно с нами не было такой длины. И вот макси – тренд. Юбка из костюмной ткани без лишних деталей легко может стать базовой в гардеробе.

Макси-длина отлично вытягивает силуэт и визуально делает выше, особенно в комплекте с обувью на каблуке. Но и с кедами, и с кроссовками тоже смотрится прекрасно.

Хорошо сочетается такая юбка с укороченными вариантами верхов (жакет, рубашка, джемпер) или заправленными в юбку (футболками, топами, жилетами, водолазками, лонгсливами). Таким образом мы подчеркиваем линию талии и не искажаем пропорции тела.

Если же хочется надеть объемный свитер или худи с юбкой-макси, то лучше верх подзаправить спереди или сбоку, сделать силуэт немного легче. Удлиненный жакет тоже уместен с юбкой: носим его расстегнутым либо добавляем ремень. И главное – посадка юбки не должна сборить в районе паха и бедер.

Джинсовая юбка

Джинсовая юбка с нами не первый сезон. Продолжаем носить! Обращаем свой взгляд на юбку в длине макси. Цвет денима может быть любым: традиционно синим, весенне-голубым, сдержанно черным, освежающе белым или утонченно серым.

А также юбка может быть выполнена в технике печворк, когда в одном изделии сочетаются несколько тканей одновременно. Разрез спереди приветствуется, он сделает образ легче и соблазнительнее.

Мини-юбка

Наряду с макси мы продолжаем носить и мини-юбки, они не потеряли своей популярности. Особенно актуальны юбки А-силуэта и юбки в складку. Носить такие юбки стоит со спокойным верхом и сдержанной обувью.

Сочетайте короткую шерстяную, джинсовую или кожаную юбку с водолазкой или джемпером. Из обуви добавляйте ботинки, ботильоны на небольшом каблуке, лоферы.С юбкой-мини носим плотные колготки, гольфы или носочки.

Юбка в складку является элементом преппи-стиля, поэтому логично увести ее именно в этот стиль. Уместны будут свитер-поло, укороченный жакет, белые носочки и лоферы или белая рубашка, жакет и галстук.

Юбка с глубоким разрезом

Такая юбка замечательно расставляет акцент, и он приходится на ноги))) Выглядит это очень чувственно и соблазнительно. Такая юбка отлично подойдет как для особого случая (в сочетании с корсетом, топом и каблуками), так и на каждый день. Главное – сбить «накал страсти» и добавить к юбке мягкий свитер и плоский ход.

Сатиновая юбка

Сатиновая юбка предназначена для тех, кто любит элегантность, изящность и женственность. И ваш образ всегда будет таким, с чем бы вы ее не надели. Она практична и универсальна, так как подходит для любых мероприятий: дня рождения, собрания в школе, театра, ресторана, прогулки вдоль моря. В сочетании с мужскими жакетами, ботинками или кроссовками соблюдается идеальный баланс между хрупкой романтичностью и комфортом.

Когда вы надеваете юбку, вы возвращаете себе женственность. В юбке не хочется идти семимильными шагами, в юбке хочется грациозно дефилировать, держать осанку, и быть девочкой, девушкой, женщиной! С весной вас!