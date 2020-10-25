Выбираем самую модную и тёплую! Шапки осень-зима 2020-2021

Как правильно выбрать женскую шапку с учетом формы лица и цвета глаз, какие фасоны и тип вязки подойдут именно вам - расскажем в этой статье.

Основная наша задача осенью и зимой – тепло одеться. И если с пальто и шубами мы разобрались, то тема головных уборов остается открытой.

И все чаще поступают вопросы: «А эта шапка подойдет форме моего лица?», «В этом цвете я не буду бледной?», «А какую модель выбрать?», «И чтоб к курточке моей подходило?», «И тепло, конечно же»…. И если нет подходящих ответов, девушки либо совсем не покупают шапку (оставаясь в капюшоне), либо покупают то, что носили прежде, так сказать, проверенный вариант.

Сегодня я постараюсь ответить на вопросы, касающиеся выбора шапок.

При выборе шапки следует учитывать несколько факторов: ее состав, посадку, цвет, фактуру, и, конечно же, актуальность изделия.

фото: hotcrochet.com

Состав

Какая разница - акрил или шерсть, скажите вы, главное же тепло! Но спешу вас разочаровать: акрил не греет, поэтому, если не хотите зимой замерзнуть, выбирайте натуральный состав. Для ранней осени отлично подойдет хлопок, мериносовая шерсть или смесь этих волокон. Будет нежарко и комфортно. Выдержат температурный режим примерно до 0°.

На более позднюю осень с небольшим минусом за окном стоит присмотреться к ангоре, кашемиру. Мериносовая шерсть тоже подойдет, но вязка должна быть плотной.

А вот зимой лучше утеплиться смесовыми составами на основе мериноса и дополнительного материала, такого как: кашемир, ангора, як, альпака, верблюжий пух. А если шапка связана в две нитки и с отворотом, то и в -30° будет тепло.

После изучения состава важно примерить вещь на себя и оценить свои ощущения (особенно это важно кинестетикам): приятно или не очень. Если шапка колется, чешется лоб, а ангора в носу и глазах – то это не ваш вариант. Комфорт превыше всего.

фото: postila.ru, pinimg.com, Instagram neasty

фото: asos.com, asos.com, freepeople.com

Цвет

Цвет при выборе шапке играет одну из главных ролей, так как от него будет зависеть, как вы будете выглядеть: уставшей или посвежевшей. Подбирайте его не к пальто, не к сумке, а именно к лицу. Самый простой способ выбрать цвет шапки – это рассмотреть свои глаза. Да, да, именно рассмотреть при дневном свете с разных ракурсов. И вы увидите в них помимо основного цвета много оттенков. Даже если у вас карие глаза (абсолютно коричневые), то присмотревшись, можно увидеть в них и фиолетовый, и оранжевый оттенок. И эти цвета отлично будут работать в зоне лица и делать ваши глаза еще ярче.

Также стоит учитывать контрастность внешности. Ярким девушкам подойдут насыщенные цвета. Девушкам средней и низкой контрастности стоит выбирать цвета с добавлением серого и черного пигмента, так цвет не будет перебивать вашу внешность. А вообще, самый простой способ проверить забивает вас цвет или нет – это встать перед зеркалом, надеть шапку, закрыть на несколько секунд глаза, открыть их и посмотреть, что вы увидите в первую очередь – шапку или лицо? Если лицо – отлично, цвет вам идет, а вот если шапку – то цвет яркий, и он будет «впереди» вашего лица.

фото: knitweek.ru, postila.ru, asos.com

фото: asos.com, bershka.com, condenast-media.gcdn.co

Посадка

Что такое посадка в отношении шапки? Это то, как мы ее надеваем: низкая - до уровня бровей, средняя – примерно посередине лба и высокая – от линии роста волос. С помощью посадки мы можем визуально корректировать длину лица. Так, если у вас удлиненное лицо, надеваем шапку поглубже. Если, наоборот, маленькое, попробуйте примерить шапку чуть выше обычного. Средняя - самая универсальная, подходит большинству.

Лайфхак для широкого лица: распустите волосы, так вы визуально скорректируете лицо.

фото: vogue.ru, pinimg.com, Instagram ushatava_live

фото: asos.com, befree.ru, condenast-media.gcdn.co

Фактура

Фактура имеет такое же важное значение, как и цвет. Фактура – вязка шапки (резинка, косы, жгуты и т.д.). Как работает фактура? Она усиливает черты нашего лица. Чем они крупнее, тем и фактура должна быть крупнее, т.е. соразмерной лицу. Для крупного лица подойдет широкая резинка, крупные косы. А вот с мелкими чертами выбирайте гладкую вязку, мелкую, частую резинку. Так вы будете выглядеть гармонично.

фото: modnaya-krasivaya.ru, asos.com, blog.mirkrestikom.ru

фото: stealthelook.com.br, asos.com, asos.com

Актуальность

И, конечно же, не стоит забывать про актуальность. Мода не обходит стороной и головные уборы. Сейчас самые актуальные модели шапок – это шапка-бини, она плотно сидит на голове, немного торчит кверху, связана резинкой и отлично подходит практически к любой верхней одежде, будь то шуба-чебурашка, или дубленка, или пуховик. Если хотите универсальную модель, забудьте про украшательства (стразы, брошки) и меховые помпоны. Помпоны оставим для зимнего спорта.

фото: society19.com, woman-delice.com, stranamam.ru

фото: Instagram jelena.marija, woahstyle.com, zoekarssen.com

Да, не всегда мы оцениваем шапку по всем этим признакам, порой просто покупаем, потому что понравилось отражение в зеркале. И это отлично. Но иногда стоит дилемма: какая она - моя шапка. Тогда стоит потрудиться, оценить все параметры и точно найдется та, которая влюбит вас в себя. А вы влюбитесь в нее! И вместе жить будет теплее!