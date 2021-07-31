ТОП-9 вещей на лето для будущих мам

Одежда для беременных - одна из составляющих прекрасного образа будущей мамочки! Ведь долгие и незабываемые 9 месяцев должны пройти и в комфорте, и в красоте. Носите то, в чем вы будете себе нравиться. Уделяйте особое внимание внешнему виду, чтобы потом смотреть на фотографии и любоваться собой и животиком.

Для этого можно не покупать одежду для беременных в специальных магазинах, просто перейдите на размер побольше или на оверсайз силуэты. А еще есть хорошая линейка для беременных у H&M, где представлены простые современные базовые вещи со специальным кроем.

Костюм в пижамном стиле

Костюм в пижамном стиле, выполненный из шелка или вискозы, приятен телу, и в нем комфортно в жару. Выбирайте модели брюк на резинке, чтобы они растягивались по мере роста животика. Добавьте к такому костюму удобные сандалии, сумку-шопер, и стильный городской лук готов. А еще рубашку и брюки можно разделить и носить в других комплектах.

Фото: glamour.ru, instagram.com/hey_irma

Рубашка оверсайз силуэта

Рубашка свободного силуэта – незаменимая вещь в гардеробе будущей мамы. Носим ее самостоятельно в застегнутом виде с удобными брюками, легинсами или велосипедками. А еще можем добавить ее в образ, расстегнув и надев, как второй слой, поверх топов, платьев. Так образ получается многослойным, а значит, интересным.

Фото: katenelle.com, amzon.com, instagram.com/valerialipovetsky

Если вы собрались на море, не забудьте рубашку, она спасет ваши плечи и животик от палящего солнца, просто накиньте ее поверх купальника. Цвет рубашки значения не имеет, отталкивайтесь от цветовой гаммы гардероба, а вот материал, из которого она сделана, очень важен. Выбирайте хлопок, чтобы тело в жару дышало.

Фото: amzn.to, pinterest.ru, instagram.com/valerialipovetsky

Футболка оверсайз и велосипедки

Футболка оверсайз и велосипедки - городская база. Вы можете купить комплект в одном цвете или в разных. Самое главное!!!! Не покупайте велосипедки бежевого цвета. Выглядят они не эстетично, кажется, будто вы раздеты.

Фото: instagram.com/hey_irma, instagram.com/themadisonrae

Фото: bresheppard.com, shop.mango.com

Легинсы и кроп-топ

Комплект из короткого топа и легинсов носим не только на йогу, но и в повседневной жизни. Главное, чтобы вам было в нем комфортно: резинка не была слишком тугой.

Добавьте в комплект рубашку, бейсболку, кеды, и у вас получится интересный образ в стилистике спорт-кэжуал. А если вам не удобно в кроп-топе, замените его на свободную футболку.

Фото: pinterest.ru, instagram.com/hey_irma, shopstyle.com

Платье-парашют

Платье-парашют – это идеальный фасон платья. Он подчеркивает красивую грудь и скрывает животик. Вы чувствуете себя комфортно, ничего не сковывает движение, а еще платье хорошо продувается. Длина у него может быть и мини, и миди, выбирайте, что вам больше нравится.

Фото: iketk.it, mstreinta.blogspot.com, instagram.com/hey_irma

Будьте современной, носите такие платья с носками и кроссовками, или поиграйте на контрасте и наденьте ботинки.

Фото: cosmo.ru, portugaltextile.com, sheerluxe.com

Сарафан А-силуэта

Сарафан с расклешением от груди – спасение в жару. В нем так же, как и в платье-парашюте, очень комфортно и нежарко. Выбирайте сарафан в длине миди, добавляйте к нему плетеные сандалии, соломенную сумку, шелковый платок на голову, и вы модная «беременяшка».

Особенно интересно, ярко и по-летнему выглядят модели с цветочным принтом.

Фото: net-a-porter.com, instagram.com/hey_irma, hatchcollection.com

Фото: instagram.com/hey_irma, amazon.com

Трикотажное платье

Не все хотят скрывать свою фигуру под объемными платьями. Кто-то, наоборот, желает демонстрировать животик и всячески его подчеркивать. На помощь придут платья из трикотажа. Они красиво будут облегать фигуру. Выбирайте трикотаж с хорошим натуральным составом.

Фото: cellajane.com, vogue.ru, itsybitsyindulgences.com

Фото: storq.com, stealthelook.com, brsomethingnavy.com

Платье на запАх

Платье на запАх красиво моделирует фигуру, показывая всю красоту положения. Лямочки, которые завязываем под грудью, делают платье особенно удобным. Оно отлично подойдет для более прохладной погоды, благодаря рукавам и более плотной ткани.

Фото: etsy.com, amp.glamour.ru, amazon.com

А еще, если вы не знаете, что надеть на фотосессию - наденьте платье на запАх. В нем вы будете выглядеть очень женственной и чувственной. А если у вас намечается праздник, то такое платье тоже интересный вариант, главное, не забудьте добавить украшений.

Фото: prettylavish.co.uk, secondstreet.ru, elle.com

Кимоно

Кимоно - как дополнение к основному комплекту. Наличие второго слоя – всегда «плюс» в создании сложного и интересного образа. С пижамным костюмом – попадание по стилистике, с платьем – богемно, с легинсами – комфортно, а еще вечером в нем тепло и, конечно же, красиво)))

Фото: vogue.ua, instagram.com/hey_irma

Фото: audailymail.co.uk, popsugar.com

Девочки, беременность – самое прекрасное время! Наслаждайтесь собой, своим животиком. Радуйте своей красотой себя и окружающих. И знайте, что вы прекрасны! А кто-то там, внутри вас, уже гордится своей очаровательно-модной мамочкой))))