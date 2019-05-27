Модные аксессуары и украшения весна-лето 2019. Часть 2
В этой статье мы расскажем какие выбрать на лето очки, сумки, пояса и ремни. Смотрите фото самых актуальных моделей — как с помощью пояса и ремня подчеркнуть талию и какой формы сумки и солнечные очки на пике популярности! Выбирайте и преображайтесь!
|
Модные аксессуары и украшения
Очки-маски
Если прошлым летом были модными суперузкие очки, сейчас маятник моды качнулся, и теперь модно носить огромные очки похожие на горнолыжные маски. Такие магазины, как Zara, Reserved, Stradivarius, предлагают нам похожие модели, более адаптированные для обычных людей, они не такие массивные. Нам подходят — берем. А еще дополняем наши солнцезащитные очки цепочкой. Это и красиво, и удобно.
Фото с сайтов static.media.condenast.ru и www.vogue.ru
Фото с сайта www.pinterest.ru
Фото с сайта www.pinterest.ru
Где купить?
Стоимость от 1 499 до 1 999 руб.
Сумки
Про сумки можно говорить много, покажу вам самые актуальные модели. Если рассматривать сегмент масс—маркета, мне очень нравится магазин Reserved с их огромным ассортиментом самых трендовых сумок на любой вкус и цвет. Рекомендую всем модницам.
Фото с сайта static.media.condenast.ru
Фото с сайта static.media.condenast.ru
Фото с сайта www.pinterest.ru
Фото с сайта www.pinterest.ru
Фото с сайта www.pinterest.ru
Где купить?
Стоимость от 1 499 до 1 999 руб.
Стоимость от 1 999 до 4 999 руб.
Пояса
Помимо стандартных ремней, в этом сезоне популярны пояса, в особенности с различными подвесками. Как правило, они в виде веревок или цепочек.
Фото с сайта static.media.condenast.ru
Фото с сайта www.pinterest.ru
Где купить?
Стоимость от 690 до 1 899 руб.
Ремни
Этот аксессуар способен мгновенно преобразить образ. Носим обязательно на талии, поверх любой одежды (пиджаков, плащей, свитеров). Выбираем либо контрастный, либо в цвет одежды.
Еще одна деталь, которая показывает, что вы в теме моды. Свободный конец ремня мы не прячем, а завязываем его узлом, либо даем свободно свисать вниз.
Фото static.media.condenast.ru
Фото с сайта www.pinterest.ru
Где купить?
Стоимость от 799 до 1 299 руб.
Аксессуары и украшения стоит любить. Это главная наша помощь, чтобы быстро сделать образ интересным, уникальным, необычным. Не бойтесь их. И смело пускайте в дело!