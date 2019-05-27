Модные аксессуары и украшения весна-лето 2019. Часть 2

В этой статье мы расскажем какие выбрать на лето очки, сумки, пояса и ремни. Смотрите фото самых актуальных моделей — как с помощью пояса и ремня подчеркнуть талию и какой формы сумки и солнечные очки на пике популярности! Выбирайте и преображайтесь!

Очки-маски

Если прошлым летом были модными суперузкие очки, сейчас маятник моды качнулся, и теперь модно носить огромные очки похожие на горнолыжные маски. Такие магазины, как Zara, Reserved, Stradivarius, предлагают нам похожие модели, более адаптированные для обычных людей, они не такие массивные. Нам подходят — берем. А еще дополняем наши солнцезащитные очки цепочкой. Это и красиво, и удобно.

Сумки

Про сумки можно говорить много, покажу вам самые актуальные модели. Если рассматривать сегмент масс—маркета, мне очень нравится магазин Reserved с их огромным ассортиментом самых трендовых сумок на любой вкус и цвет. Рекомендую всем модницам.

Пояса

Помимо стандартных ремней, в этом сезоне популярны пояса, в особенности с различными подвесками. Как правило, они в виде веревок или цепочек. Пояс-веревка отсылает нас к морскому стилю, такой пояс подчеркнет изящность изгибов тела. А пояс-цепь добавит образу блеска, яркости, дерзости.

Ремни

Этот аксессуар способен мгновенно преобразить образ. Носим обязательно на талии, поверх любой одежды (пиджаков, плащей, свитеров). Выбираем либо контрастный, либо в цвет одежды.

Еще одна деталь, которая показывает, что вы в теме моды. Свободный конец ремня мы не прячем, а завязываем его узлом, либо даем свободно свисать вниз.

Аксессуары и украшения стоит любить. Это главная наша помощь, чтобы быстро сделать образ интересным, уникальным, необычным. Не бойтесь их. И смело пускайте в дело!