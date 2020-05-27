Летняя женская обувь 2020! Что будем носить в этом сезоне?

Сегодня вы узнаете, какие модели женской летней обуви актуальны в 2020, расскажем о фасонах, материалах, форме каблука и подошвы.

Всем прекрасного и доброго дня. Желательно солнечного и теплого. Но у нас на Урале бывает по-разному. Бывает и так, что утром жара, а к вечеру становится так холодно, что приходится утепляться. В ход идут джинсовки, кардиганы, плащи и, конечно же, закрытая обувь. Поэтому, учитывая наши погодные условия, я сделала подборку актуальной обуви не только на знойное лето, но и на умеренное уральское.

Сегодня мода предлагает нам огромное количество обуви на разные случаи жизни, и не подобрать модель к душе и случаю просто нереально. Здесь самое главное - не потерять разум и не начать скупать все подряд. А очень хочется. Тем более летние модели босоножек все какие-то «вкусные и аппетитные».

Квадратный мыс

Обувь с квадратным мысом самая модная. В прошлом году многие сомневались над данным трендом и с опаской смотрели на такое возвращение. Но в этом те же многие рискнут и купят, так как в магазинах эта модель самая распространённая. И острая до сих пор остается, и она не менее популярна.

Дутая, плетеная обувь

Дутая обувь пришла к нам вслед за дутой сумкой-пельмешком от Bottega Venetta, масс-маркет быстро подхватил новую идею и, вуа-ля, быстренько внедрил такие босоножки в свои коллекции. Выглядят они необычно и привлекают внимание. Но есть вероятность, что такой яркий тренд недолговечен и быстро уйдет.

Сандалии в спортивном стиле

Такие сандалии удобны для носки в городских буднях, и с нами они не первый сезон. Вернулись к нам из 90-х и у многих вызывают приятные воспоминания из детства. Супервариант для тех, у кого комфорт на первом месте. Впишутся одинаково гармонично и в образ с джинсами, и с легким платьем.

Платформа

Все новое - хорошо забытое старое. Мы думали, что платформа и танкетка надолго покинули моду, но нет. Платформа активно правит подиумом второй сезон. Что можем внедрить уже сейчас? Это сандалии на платформе и босоножки с широким каблуком. Такая обувь хорошо сочетается с носочками, выглядит романтично.

Плетеная обувь и из соломы

Обувь из соломки просто незаменима на морском курорте, но в условиях сегодняшних реалий носим ее и в городских буднях. Отлично впишутся с платьями и юбками в пасторальном стиле. А чтобы образ был гармоничным, добавляем комплиментарные вещи из соломки: шляпу, сумку, пояс.

Обувь с тонкими лямочками и на шнуровке

Босоножки с тонкими лямочками – это квинтэссенция женственности, романтизма, элегантности. Некоторые из моделей представлены с длинными шнурками, которые можно обмотать вокруг щиколотки. Выглядят они изящно, подчеркивают стройность щиколоток, привлекая внимание к ножкам. Впишутся не только в образ с легкими платьями и юбками, но и с бермудами, и брюками тоже будут отлично смотреться.

Мюли на каблуке и без

Мюли когда-то были домашней обувью, но такую красоту грех не показать. Каблук может варьироваться от широкого устойчивого до тонкой шпильки, от маленького Kitten-hill до высокого. Но не менее модные, а также удобные мюли без каблука. Надел и пошел.

Акцент на один палец

Тренд на такую обувь задал модный дом Celine еще времена Фиби Файло, где обувь была с одним закрытым большим пальцем. Этим летом многие дизайнеры поддержали эту идею и создали свои интерпретации игры с пальцами. Масс-маркет тоже принял участие в этом тренде, поэтому многие из нас могут попробовать на себе этот тренд, не платя огромных денег.

Кеды

В этом сезоне кеды борются за первенство с кроссовками. На мой взгляд, многие подустали от агли-кроссовок, и поэтому простые кеды пришлись как нельзя кстати. Они отлично сочетаются с легкими платьями, ну и с шортами, и спортивным стилем сам доктор прописал. А уличная мода нам это продемонстрировала огромным количеством образов с кедами.

Необычный каблук

Туфли и босоножки с необычным каблуком становятся акцентом в образе. Форма каблука зависит от фантазии дизайнеров. Он может быть круглым, квадратным, прозрачным, может быть разным в паре, а может представлять из себя целый арт-объект. Центр внимания смещаем на ножки.

Обувь без пятки или слингбэки

Такая обувь отлично подходит для офисных работников: летний вариант классических лодочек, но немного облегченный. Выглядят очень женственно.

Лоферы

Лоферы спасают нас в слякотную погоду. Лоферы выручают тех, кто не любит каблук. Лоферы служат завершающим штрихом в составлении классического лука. В общем, отличная обувь. Самые модные – с квадратным носом и цепочкой. Можно выбрать модели из натуральной или искусственной кожи, тут дело лично каждого.

Балетки

За балетки скажем спасибо Одри Хэпберн, именно она сделала их модными. Эту обувь любят многие за удобство. Современные балетки с вытянутым носком, можно добавить декора в виде цепочек, пряжек. Интересно выглядят балетки с V-образным вырезом или перемычками.

Вьетнамки и шлепанцы

Вьетнамки были исключительно пляжной обувью. Но подиум «поставил» обычные вьетнамки на каблук и предлагает носить их чуть ли не с вечерними нарядами. Я бы не рекомендовала такой яркий контраст, а вот в городские условия их вполне можно вписать.

Ботинки летом

Да, да, мы не убираем ботинки до осени, мы оставляем и носим их с воздушными и легкими платьями, играем контрастами и добавляем образу брутальности и драмы.

Кроссовки и лодочки – классика

Без классики никуда. Лодочки с нами уже очень давно и надолго. Спасут любой вечерний образ, добавят нотку женственности в деловой. Ну а кроссовки и в пир и в мир - и с платьем, и с юбкой, и с брюками - этот урок мы давно усвоили и сдали на отлично.

Лайфхаки:

Завязываем шнурки на брюки

Такой прием выглядит интересно и не избито. Так мы начали носить в прошлом году, в этом продолжаем. Для того, чтобы немного похулиганить и сделать образ трендовым, просто повяжите шнурки босоножек поверх брюк.

Браслет (анклет) на лодыжку

В ходу не только браслеты на руку, но и так называемые анклеты (браслеты на лодыжку). Взгляд цепляют точно.

Ох, эти французы! Все в моде от них. Прическа и обувь – вот, что делает Женщину!, утверждают они. На самом деле, порой многим гардеробам не хватает именно актуальной обуви. Ее отсутствие приводит к тому, что вещей много, а сложить в единый пазл не получается. Обувь может спасти образ, сместить на себя акцент, закоординировать другие вещи, например, сумку. И да, подбирать сумку под обувь — это совсем не моветон. Не гонитесь за всеми обувными трендами, а выберите один-два подходящих именно вам, вашему образу жизни, вашему стилю.