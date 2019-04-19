Веснушки: казнить нельзя помиловать

Давайте разбираться, как же с помощью декоративной косметики управлять веснушками? Расскажем, как скрыть веснушки или сделать их более незаметными, как выровнять тон лица или нарисовать веснушки, если очень хочется! Сегодня можно выделить три группы, интересующихся этой темой.

Веснушки есть, но мне НЕ нравятся

Веснушки — это тренд уже несколько лет. Но многие обладательницы естественных солнечных поцелуев продолжают маскироваться.

Для такой цели отлично подойдут более укрывистые тональные средства. А также осветляющие тона, потому что при ярких многочисленных веснушках кожа на лице выглядит темнее, чем на шее. Выбирая тон, ориентируйтесь именно на цвет кожи под подбородком. Например, Estee Lauder Double wear или его облегченная версия.

Также можно обратить внимание на тон Ultra hd в стике от Make up for ever или тона из корейских марок. Они дадут и покрытие, и выбеливающий эффект. Также немаловажно использовать средства с spf фильтрами. Обращайте внимание на это при выборе тона. Так вы предотвратите появление новых веснушек.

Estee lauder double wear и Make up for ever

Веснушки есть и они мне нравятся

Другой вариант, если веснушки у вас есть и они вам милы. Чтобы выровнять тон лица, отдавайте предпочтение полупрозрачным тональным кремам.

Подойдут для этих целей: классические варианты Make up for ever Water blend или face and body от MAC. Но они дадут влажный финиш. Если хотите более матовый эффект, но без эффекта кукольного лица, то присмотритесь к тону Backstage от Dior. Хороший вариант есть у Urban Decay: Naked skin.

Make up for ever water blend, Naked skin и Dior

Веснушки — это все же родственники родинок, поэтому стоит использовать уход с фактором защиты от солнца, даже в городе, если в тональном средстве его нет.

Если веснушек нет, но очень надо

Давайте рисовать! Клеить золотую россыпь не стоит, этот тренд отошёл. Сейчас актуально все натуральное, поэтому веснушки должны выглядеть, как свои. Это легко и интересно. А, главное, модно. Вот несколько вариантов:

• карандаши для губ или глаз коричневых и бежевых оттенков. Выбирайте устойчивые варианты. Рисовать веснушки нужно разной величины. В идеале, найдите фото натуральных веснушек в Интернете и постарайтесь повторить. Карандаш должен быть хорошо заточен, так эффект будет натуральнее.

• Фломастер для бровей, а лучше два — разных оттенков рыжего или коричневого. Выглядит очень натурально, эффект получается довольно устойчивый и точить не надо. Чтобы получить более крупную веснушку надо сильнее нажать, чтобы нарисовать совсем мелкую — едва коснуться.

• Распылить временную краску для волос в спрее, зажав распылитель пальцем. Легче это сделать кому-то , поэтому попробуйте поэкспериментировать с подругой. С первого раза вряд ли выйдет, но эффект того стоит. Конечно, этот вариант не лучшая затея, если случалась аллергия на подобные красители для волос.

• Еще один способ — хна. Можно использовать хну для мехенди, а можно для окрашивания бровей. Наносить состав стоит зубочисткой, для более предсказуемого эффекта. Но для начала потренироваться на предплечье. Такой рисунок долговечнее макияжа, может сохраниться до недели.

• Но самым натуральным можно назвать рисунок с помощью автозагара. Нанесите точки разной интенсивности и размера примерно на 30 минут и смойте водой. Такой вариант тоже останется на несколько дней.

Если выбрали один из первых трех способов, то не забудьте припудрить свои труды легкими прихлопывающими движениями. Так вы закрепите веснушки на несколько часов.

Фото: www.pexels.com, www.globallookpress.com