8 актуальных моментов в макияже 2017 года

Разглядывая макияж моделей на модных показах, задаешь иной раз себе вопрос: как это носить в жизни? В конце года появилась масса материалов и видео о модном макияже 2017 года. Попробуем разобраться, как использовать тренды вне подиума самостоятельно.

С помощью какой косметики осуществлять задуманное? Средству какого бренда отдать предпочтение?

Сияющее здоровьем лицо

Идеальная кожа, ровный цвет лица, отсутствие синячков и мешков под глазами. Это модно, красиво, один из самых вменяемых трендов, так как позволяет не перегружать кожу косметикой.

Даже если у вас есть локальные проблемы в виде прыщика, пигментного пятна или активного синячка под глазами, все равно тон выбирайте легкий. Локальные проблемы спрячем с помощью консилеров и более плотных корректоров. Подходящего цвета.

Слегка закрепим прозрачной пудрой. Слава Богу, эффект влажного блеска остался в прошлом, активно заматированная кожа неактуальна уже пару лет, теперь, визажисты за здоровое свечение кожи.

Если же проблемы с кожей не локальны, увы, визажист и самая крутая косметика не спасут. Вру, спасут, но до тех пор, пока вы не умоетесь. Поэтому гораздо важнее нового тона и пудры, важнее модного макияжа – уход. Хороший подходящий вашей коже крем и средство для очищения. И тут на блогеров полагаться не советую. Лучше идти к врачу.

И тогда тренд «натуральный макияж» станет для вас лишним поводом и вовсе отказаться от тона в повседневном макияже.

Натуральные брови

Бой татуажу, особенно если свои брови растут. Теперь можно немного лениться и корректировать брови не так активно, как мы делали это последние два года. Мы больше не рисуем брови из Instagram. Пункт 1 подразумевает натуральность во всем.

Можно использовать такой способ: уложить брови гелем, дать подсохнуть, заполнить пробелы с помощью теней, карандаша или помады. Так закрашивать придется меньше, гелем мы выжмем максимум из своей формы.

Но если привыкли сначала карандаш, потом гель? Пожалуйста. Кстати, брови с изломом тоже неактуальны. Теперь изгиб должен быть мягким.

Легкое моделирование лица

Ура! Наконец-то, все модные журналы и сайты кричат об окончательной гибели контуринга и стобинга. Раскрас индейца из совсем неактуален.

Сейчас в моде едва заметная растушеванная скульптурирующая пудра под скулами и у линии роста волос. Чтобы поддержать цвет тени в рельефе лица. Мягкий хайлайтер на выступающие части скул и в изгиб верхней губы. Спинка носа и боковые части лба, на мой взгляд, уместны с сиянием только для вечерних выходов и то, крайне осторожно.

Не забудьте про румяна на яблочках щек, они освежают и приподнимают лицо.

И вновь актуальна естественность, что подразумевает идеальное состояние кожи.

Красные и винные оттенки помады

И желательно при этом не красить глаза вовсе. Даже если ресницы свои прозрачные совсем. Такой вот тренд, но мы же понимаем, что не каждая готова принять такой образ, поэтому – красьте ресницы, ничего страшного не случится. Только вот давайте будем красить активно верхние, на нижние чуточку, если очень надо. И только во внешнем уголке.

А выбирая макияж с яркими губами, не будем забывать об идеальном состоянии как самих губ, так и кожи. Так как губы станут центром внимания, единственным акцентом на лице, будьте осторожны, когда рисуете контур.

Подробная инструкция на видео здесь: Как нарисовать идеальные губы. Советы профессионала

Он обязательно должен быть четким. Модные сегодня темные оттенки зрительно уменьшают губы. Если вы обладательница миниатюрных губ, но все же решились на такой цвет, можете нанести каплю блеска в центр губ, это придаст объем. Или выбрать не винный, а классический красный цвет, он снова крайне актуален.

Пушистые ресницы

Если еще год назад нам пытались продать ресницы, густо накрашенные до состояния паучьих лапок, то сегодня мы видим и вовсе ненакрашненные глаза. Давайте догворимся: главное, сохранить максимально натуральный вид, для этого не перегружайте тушью кончики ресниц.

Можно также купить накладные ресницы пучками или на ленте. Только обращайте внимание, волоски в них будут смотреться естественно, если они истончаются на концах. Такие, например, есть у Manly Pro или у Ольги Романовой. Клей выбирайте силиконовый (например, DUO), прозрачный. Точнее, сначала он белый, а как высохнет, станет прозрачным – очень удобно. Черным можно легко запачкать веко.

Смоки айз

Никогда не выйдут из моды. Еще и потому, что выполнить такой макияж легко, можно даже пальцем. Сегодня дымчатый макияж должен быть полупрозрачным. Тяжелый рок-вариант плотного черного цвета на веках неактуален. Как и все слишком декоративное.

В таком виде смоки уместен даже в офисе, а главное, утром он потребует времени совсем чуть. Особенно, если пользуетесь кремовыми тенями или тинтами для век.

Цветные и металлические тени

Можно немного побаловаться для настроения цветными моно-макияжами век. Чтобы адаптировать такой тренд к жизни, можно растушевать, например, коралловую тень на подвижном веке и чуть выше складки, слегка нанести ее на нижнее под ресницы. Затем с помощью классической серо-коричневой тени затемнить складку, подчеркнув рельеф, и накрасить ресницы.

А вот металлизированные тени давайте оставим на вечерние мероприятия. Более носибельными металлическими оттенками станут бронза, розовое золото и золото в классическом варианте.

Вы скажете: «Но мы видим на подиумах подведенные серебром брови или блестки на висках.» Это нормально, для подиума. Для поддержания образа и идеи показа. Никто из визажистов голливуда не сделает именно так своим клиентам.

Какие-то цветные тени-металлик мы лучше добавим в качестве акцентов, например, синяя или бирюзовая блестящие стрелки станут любопытным вариантом. И да, плавно переходим к следующему пункту.

Необычные и цветные стрелки

Каких только стрелок сегодня ни рисуют моделям. Прямоугольные голубые, черные во внешнем и внутреннем уголках глаза, всевозможные с блеском. Тренд на необычные стрелки появляется так же регулярно, как и отсылки к другим эпохам. Только вот мы продолжаем рисовать обычные черные. Как завещала Мэрилин.

Сомневаюсь, что кто-то на встречу с друзьями или на работу нарисует себе прямоугольные стрелки. Ну, только если вы связаны с миром шоу-бизнеса или крайне творческая натура.

Что делать с этим трендом? Ответ простой: отказаться от стрелок вовсе, если нужно соответствовать модным тенденциям, так как стрелки в классическом виде неактуальны. Либо рисуйте хотя бы что-то чуточку более творческое: на вечеринку можно продублировать черную активную стрелку блестящими тенями или воспользоваться цветной подводкой, даже не одной.

Сегодня период минимализма, в макияже в том числе. Как не стоит надевать все лучшее сразу, так не стоит делать объемные локоны и яркий макияж вместе. Пусть будет или сложная прическа или выразительный мейкап.

Поэтому для модного образа достаточно следовать обязательно пунктам 1-3 и по желанию, воспользоваться в образе каким-то одним выразительным трендом из 4-8 пунктов.

Фото: www.likefifa.ru; www.ya-modnaya.ru; www.image1.thematicnews.com;

www.nv.ua; www.makeup.ru; ©fotoimedia/imaxtree