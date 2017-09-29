Макияж для карих глаз

Какие оттенки в макияже выбрать, чтобы выгодно подчеркнуть ореховые, карие и черно-карие глаза? Такие глаза — поле для экспериментов. Ведь карий цвет глаз — особенный.

Для того, чтобы понять, что из себя чаще всего представляет коричневый цвет, обратимся к цветовому кругу.

Кажется, что коричневого цвета в нем нет. Но он тут есть — в самом центре. Это особенный цвет, который получен смешением в первую очередь трех основных цветов: желтого, синего и красного.

— Если красный преобладает, то глаза кажутся более насыщенными, слегка бордовыми.

— Если в радужке больше желтого, такие глаза немного светлее, их можно назвать ореховыми.

— Если больше синего пигмента, то это наиболее темный вариант карих глаз.

В отличие от голубых или зеленых глаз, карие включают в себя все основные цвета, а это значит, что подчеркнуть их довольно легко, используя практически любой оттенок. Я попробую рассказать про универсальную гамму для всех этих оттенков. Главное тут запомнить: чем темнее у вас глаза, тем более насыщенную и темную гамму вы можете использовать.

Фиолетовая гамма

Считается практически универсальной для любого колорита внешности и варьируется в первую очередь по интенсивности. Для карих глаз можно брать как матовые, так и сатиновые или перламутровые тени. На их фоне глаза будут казаться теплее и за счет этого выделяться.

Важно плотно выкладывать тени. Полупрозрачные сиреневые или розоватые потеряются и будут выглядеть грязновато. Для этого можете использовать базу под тени или растушевать фиолетовый в темно-коричневый или даже черный.

Насыщенная зеленая гамма и цвета хамелеоны

Речь идет не о полупрозрачых зеленых тенях и подводках, а о действительно насыщенной зеленой, изумрудной, золотисто-зеленой и даже черно-зеленой гамме. Такие яркие и плотные цвета также выгодно подчеркнут и без того выразительные карие глаза.

Сегодня в моде блестящие и сияющие тени, среди них есть чудесные варианты фиолетово-зеленых , коричнево-зеленых , сине-зеленых , бордово-черных и так далее. Их также стоит взять на вооружение.

Золото, серебро и бронза

Это единственный цвет глаз, которым действительно идут все эти три оттенка. Разве что, если вы обладательница полупрозрачных ореховых глаз, то с серебром стоит плотно не знакомится.

Важно отметить, что не обязательно использовать тени данных оттенков. Если нет желания делать полноценный образ или просто вы не сторонница цветных макияжей, то попробуйте добавить цвет локально. Даже если к нейтральной серо-коричневой гамме вы добавите стрелку, тушь (на верхние ресницы или их кончики) или кайал одного из вышеперечисленных оттенков, глаза уже будут выглядеть выразительнее. В этом случае можно поэкспериментировать и с насыщенным синим, серо-синим цветом и цветом морской волны.

Другим вариантом размещения цвета станет центр подвижного века. Для этого по завершении макияжа в натуральной гамме можно добавить цветную тень пальчиком в центр века.

Для карих глаз предпочтительнее черная тушь и подводка, если мы не говорим о цветных вариантах. Даже если вы блондинка. Единственным исключением станут рыжеволосые девушки с ореховыми глазами — для вас коричневая гамма предпочтительнее.

Классический черный смоки айз — идеальный вариант для кареглазых, на девушках с другим цветом глаз он будет выглядеть гораздо тяжелее.

Обязательным пунктом станет и проработка бровей, иначе темные глаза — это единственное, что мы увидим на лице.

Глубокие цвета помад также подчеркнут карие глаза, точнее поддержат их интенсивность. В этом случае весь образ станет ярче. Можно экспериментировать с бордовыми, винными, коричневыми и другими темными, даже зачерненными вариантами.

