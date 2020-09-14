Какие стрижки будут актуальны осенью 2020?

Какие стрижки в моде осенью 2020? Стрижка способна мгновенно изменить образ, подчеркнуть выгодные черты лица и, если нужно, скрыть недостатки.

Новая стрижка! Вот что несомненно поднимет вам настроение и избавит от осенней хандры, а также добавит уверенности в себе и, возможно, изменит вашу жизнь в лучшую сторону.

Есть поверье - для того, чтобы волосы росли быстрее, их нужно стричь на растущую луну. Учёные, действительно, доказали связь растущей фазы луны и биологических ритмов организма человека, но, к сожалению, это никак не влияет на рост волос. Поэтому можете прямо сейчас отправляться в парикмахерскую и делать самую стильную и модную стрижку осени 2020.

Длинные локоны

Фото: предоставлено автором

Здравствуй, Рапунцель! Этой осенью возвращается мода на длину, именно длинные локоны попадают в список осенних трендов. Но есть один нюанс: мастера советуют делать стрижку с изюминкой - чтобы была многослойность. Нужно постричь волосы не ровной линией, а сделать слегка рваными.

Благодаря неровному срезу волосы смотрятся гуще и объемнее. Подойдёт эта стрижка для тех, кто боится кардинально менять свой имидж, но хочется чего-то новенького.

Фото: Instagram syuzannahair и mamama_mua

Средняя длина

Фото: Instagram mariakragmann

Волосы по плечи или чуть ниже. Очень удобная длина, волосы можно забирать в хвост или носить свободно распущенными. Стрижка не требует особой укладки и даже, наоборот, смотрится ещё эффектнее, если волосы небрежно рассыпаны или не уложены.

Для тех, кто живет в бешеном ритме, эта стрижка придётся очень кстати. Также это будет выигрышно смотреться именно с окрашиванием в технике балаяж или контурированием. С таким окрашиванием визуально прическа будет иметь текстуру и дополнительный объём за счёт высветленных участков.

Под мальчика

Фото: предоставлено автором

Все стилисты уверяют в один голос, что именно этой осенью у коротких стрижек будет особый момент славы. Максимально короткая длина разорвёт границы привычного, и на это решится немало девушек. Ведь осень - это как Новый год - хочется начать жизнь заново, с новой прической и «свежей» головой.

Готовимся к необычным, асимметричным срезам, выступающим локонам на висках и лбу и даже выбритым вискам. Если вы выбрали для себя этот вариант стрижки, то ищите не просто парикмахера, а профи в этом деле, как принято называть сейчас “hairstylist”, чтобы избежать неудачных форс-мажоров. Если вы обладательница прямоугольной или треугольной формы лица, то вам очень пойдёт эта модель стрижки.

Прямая челка

Фото: предоставлено автором

Классика, которая никогда не забывается, она возрождается снова и снова. Вот и пришло время для прямой челки-макси. Ждали повод? Он наступил!

Челка является одним из важных элементов прически, она всегда привлекает к себе взгляд и находится в центре внимания. Единственный небольшой минус: прямая челка с ровным срезом будет нуждаться в ежедневной укладке. Поэтому, перед тем, как сделать себе стрижку, подумайте: будет ли достаточно времени на укладку каждое утро.

Пикси боб

Фото: Instagram lidalebelida

Когда Одри Хепберн появилась на экранах в фильме «Римские каникулы», эта стрижка стала любимой для множества девушек. Но не простых, а девушек с сильным характером, внутренним стержнем или по-другому - бунтарок. Преимущества этой прически в том, что вы легко ее сможете уложить без утюжка или стайлера. Несмотря на длину, стрижка очень женственна и привлекательна.

Тупой боб

Фото: Instagram cameliafarhoodi

Эта стрижка напоминает каре, но она имеет прямую линию среза, параллельную линии подбородка. Если стрижка «пикси-боб» всегда выглядит ошеломляюще, и многие не решатся обрезать волосы так коротко, то вот «тупой боб» смотрится достаточно элегантно и очень стильно. Идеально будет смотреться на прямых волосах.

Каре с челкой

Фото: Instagram endlesslyloveclub

Эта стрижка не имеет возрастных ограничений, она подойдёт и молоденьким девочкам, и статным женщинам в возрасте. Красота в простоте и классике - ровный пробор или же челка до бровей, все это подчеркнёт вашу элегантность и уникальность. Хочется добавить, что такое каре выглядит выигрышно как на прямых, так и на слегка вьющихся волосах. Вариаций в носке каре огромное количество, даже на кудрявых волосах она смотрится стильно и интересно.

В завершение этой темы хочется добавить: не бойтесь меняться! Как правило, девушки очень ответственно подходят к этому вопросу, и часто возникает много сомнений, и поход в парикмахерскую откладывается, но иногда перемены меняют нашу жизнь только в лучшую сторону, и многие изменения приносят в жизнь нужных людей и долгожданные события.

