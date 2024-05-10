Тканевые маски для лица: как часто пользоваться и что должно быть в составе

Расскажем, как использовать тканевую маску: на сколько минут рекомендуется оставлять ее на лице, как часто можно накладывать ее на кожу и как выбрать маску с учетом состава.

Тканевые маски для лица давно завоевали наше доверие и входят в обязательный ритуал каждого утра у большинства девушек. Ну а некоторые даже не представляют своё пробуждение без маски, ведь в этом и есть магия утра, любовь к себе и, главное, правильный и бережный уход за своей кожей.

Гелевые и кремовые маски уже не пользуются активным спросом. Фавориты - тканевые макси. Что же в них особенного, в чем их преимущества?

Такая маска имеет много плюсов: она моментально работает - достаточно подержать 10-15 минут и вы - свеженькая красотка. Также она даёт мощное активное действие для сывороток. Плюс ее в том, что вы можете накладывать маску хоть каждый день или по желанию 2 раза в неделю. Вы заметите, как кожа отблагодарит вас насыщенным цветом, упругостью, приятным сиянием.

Как использовать тканевую маску

Первое, что необходимо сделать перед нанесением маски: очистить кожу средством для умывания. Правильно очищенная кожа - залог качественной работы маски. На лице не должно оставаться косметики и перед маской нельзя наносить крем, зато можно и даже нужно использовать ухаживающую сыворотку для лица, а после наложить на нее маску. Таким образом мы усилим эффективность сыворотки.

Затем берём маску, расправляем и распределяем ее по лицу похлапывающими движениями, держим ее на лице, как уже упоминалось, около 15 минут, дольше - не значит лучше. Готово.

Что будет, если передержать маску на лице до полного впитывания/высыхания? Все верно, она начнёт забирать влагу обратно, и вы получите бесполезную процедуру и пустую трату денег и времени вместо ухоженного лица.

После того, как вы сняли маску, необходимо дать составу впитаться в кожу, или можно сразу же нанести любимую уходовую сыворотку ещё раз, а сверху закрепить увлажняющим кремом. Хотелось бы уточнить, что многие маски мы не смываем с лица, а вот после некоторых нужно умываться. Все очень индивидуально, и это зависит от производителя.

Как выбрать маску для себя

На что стоит обращать внимание при выборе маски?

Состав! Первым делом читаем, что же входит в состав, а не смотрим на блестящую и красивую обёртку. Нас, девушек, это очень впечатляет, но красивое и здоровое лицо все-таки важнее. Многие производители используют только натуральные компоненты, а некоторые добавляют муцин, гиалуронку и пептиды, и цена варьируется именно от качества и состава масок.

Итак, если вы хотите увлажнить кожу, ищите в составе: гиалуроновую кислоту, глицерин и муцин улитки в составе.

Успокаивающие действия вы получите от маски, у которой в составе: экстракт алоэ, камелия. И, самое важное, чтобы сама тканевая маска была выполнена из натурального материала. Это нужно, чтобы кожа могла дышать во время процедуры и маска плотно прилегала к лицу.

Список самых востребованных бюджетных масок

Конечно, при выборе масок, все мы основываемся на собственных ощущениях, поэтому это всего лишь рекомендация и небольшая помощь для вашего выбора:

«Tony Moly» После этой волшебной маски кожа сияет и становится невероятно гладкой, что даже любой макияж ложится идеально ровно. Маски этой марки можно подобрать по типу кожи. Цена: от 63 рублей за упаковку. «Holika Holika» Это взрывная серия фруктовых масок с экстрактом мёда, алоэ, томата и чайного дерева. Эта маска пропитанная, отлично увлажняет и ухаживает за кожей лица. Цена: от 50 рублей за упаковку. «The SAEM Natural» Эта серия масок с широким ассортиментом. "Вкусовые" предпочтения разнообразны, начиная от граната, заканчивая картофелем. Фавориты среди этих масок - алоэ, черника и огурец. Цена: от 98 рублей за упаковку. “Soleaf so delicious mask sheet” Коллекция "вкусных" тканевых масок, направленная на увлажнение и питание кожи. Очень бюджетная серия масок. Несмотря на это, маски тщательно пропитаны сывороткой и отлично работают. Все они разные, и рекомендуется подбирать их в соответствии с вашим запросом. Цена: от 60 рублей за упаковку. «Meloso total solution» Эти маски не содержат парабенов и минеральных масел. Активные компоненты, которые входят в состав, способствуют восстановлению и очищению кожи, а также повышается упругость и сглаживаются морщины. Цена: от 45 рублей за упаковку.

Полезные статьи про уход за лицом:

Что эффективнее - филлеры или массаж? Расскажем, что эффективнее - филлеры или массаж лица, какие есть плюсы и минусы и можно ли совмещать обе процедуры. Читать дальше

Всё про патчи. Для чего и как их использовать? Патчи — универсальное средство для ухода за кожей лица, буквально «палочка-выручалочка» для каждой женщины. Расскажем, как правильно применять патчи, можно ли использовать патчи каждый день, их применяют только для кожи вокруг глаз или область применения патчей шире? Какие патчи лучше покупать, какие получили хорошие отзывы. Читать дальше

Фото: www.wildberries.ru

irecommend.ru

the-saem.com

liencosmetics.ru