Битва брендов косметики. Дешево vs дорого

Обязательно ли покупать дорогую косметику? Можно ли найти аналог в демократичном секторе? Отличат ли знакомые и друзья, какой косметикой вы пользуютесь? Попробуем сравнить лишь некоторые похожие текстуры разных ценовых сегментов и посмотеть, как они выглядят и ведут себя. За что стоит заплатить, а на чем можно и сэкономить.

Конечно, стоит обращать внимание на составы косметики, например, это наличие парабенов в большом количестве, силиконов в первых позициях в списке, или талька, как основы пудры. Но помимо этого нам важно, как тон ложится, тени тушуются и насколько устойчивы тушь и помада.

Сегодня попробуем разобраться с этим. Правая сторона лица (физическая правая сторона модели) накрашена недорогой косметикой, а левая - более дорогой. Давайте сравним.

Тональная основа

Тональную основу решили взять достаточно тонкую, так как ярковыраженных проблем на коже нет. Оба тона обещают быть стойкими, подсветить кожу, подходят для нормальной и комбинированной кожи. Оба тона дают полуматовый финиш.

Тон от Givenchy распределялся легче, практически сразу сливаясь с кожей. Что касается тональной основы от Bell: распределять ее было немного сложнее, для однородного слияния потребовалось больше движений и усилий. Но в целом недорогой тон приятно удивил! Даже присутствующие там светоотражающие частички крайне деликатны.

На коже оба тона практически не ощущаются. Givenchy оказался гораздо устойчивее, 12 часов безупречной носки против 5-6-ти часов от Bell.

Как и многие недорогие марки тон от Bell представлен в не очень широкой палитре, подобрать тон от Givenchy будет легче, тут цветов больше.

Bell Illumi Lightening Skin Perfection Make-up около 380 р

GIVENCHY Teint Couture Fluid 2900-3700 р

Румяна

В качестве румян мы решили воспользоваться тинтами. Дорогим у нас стал тинт для губ и щек от Benefit, в качестве его аналога по демократичной цене выступил продукт от Divage. Текстура дорого тинта нелипкая, легко впитывается, растушевывается, дает очень деликатный румянец. В итоге мы сделали 3 слоя на щеке, добиваясь нужного нам результата. Такой продукт на светлокожих девушках будет идеален.

Тинт от Divage обладает липковатой текстурой, дает сразу яркий пигмент, тушуется чуть сложнее, просто потому что немного пугает яркостью и хочеся его сразу растереть. Но в силу текстуры он не так просто садится на кожу, как жидкий Benefit. В итоге покрытие у нас получилось не самое равномерное.

Имейте в виду, что оба продукта вам не очень подойдут, если вы обладательница очень сухой кожи или если на щечках есть шелушения. Они будут пятнить. Просто выбирайте в этом случае классические румяна.

DIVAGE AQUA TINT около 310 р

BENEFIT Benetint 2000-2650 р

Скульптор для скул

В качестве скульптора для скул мы использовали скульптор от Make Up For Ever и два оттенка теней от марки Divage. Как и ожидалось, дорогая текстура не пылит и распределяется ровнее, имеет яркий пигмент и на коже выглядит деликатнее.

Недорогой продукт был сложнее в использовании – сыпался, наносился пятнами, но мы справились. Стоит отдать ему должное - пигментация достаточно высокая для ценовой категории продукта. В целом, справиться можно, если очень хочется.

Тени DIVAGE около 315 р за 1 цвет

Make Up For Ever Skulpting Kit около 2900 р

Пудра

Пудра у нас была рассыпчатая, минеральная, прозрачная. С обеими я знакома близко. Такая пудра от Make Up For Ever безусловно удобнее в плане упаковки и хранения. Мембрана там сетчатая, пудра сильно не высыпается. А вот у NYX огромные дырки, так что лучше хранить ее дома.

В остальном они практически идентичны. Дают легкую матовость, выравнивают тексутуру кожи (нет, не скроют сильно расширенных пор). Невесомы и комфортны. Ребята из NYX отлично скопировали текстуру. И даже упаковку почти.

NYX HD powder около 750 р

Make Up For Ever Ultra HD powder 1900-2600 р

Для макияжа бровей

Для бровей мы использовали гель Арт Визаж и тушь Bobbi Brown, также немного цвета: двусторонний карандаш-кушон от Maybelline и помаду от Anastasia beverly hills. Сначала уложили бровки, так как они у нас свои достаточно густые. Гель Арт Визаж окрашивает волоски, но не явно. Закрепляет ли? Да, но надо дать подсохнуть. Иногда могут возникать сгустки текстуры, но в целом, мы справились.

Тушь от Bobbi Brown волоски окрашивает, но если задеть кожу, то стирать надо срочно, высыхает быстро и можно наставить пятен. Укладывает и зарепляет. Не липнет. Но вот если вы не обладательница соболей, то одной тушью не обойтись, придется подкрашивать карандашом, помадой или тенями. В случае обеих текстур.

Помада от Anastasia beverly hills известна уже давно (отличный аналог ей, кстати выпустили в марке Inglot) . Оттенки шикарные, подберет каждая, наносится легко, можно рисовать волоски, можно заполнять пространство, стоит долго, не осыпается и не мажется.

Карандаш от Maybelline хорош! Два в одном: и форму рисуй и пространство заполняй. Суховат, не мажет, текстура из кушона стоит всерьез и надолго. Карандаш механический, тонкий, рисовать удобно. Одно но: у обеих текстур мы взяли цвет medium brown, у карандаша от отдает тараканьей рыжиной... Может быть в оттенке блонд он и холоднее, но надо проверять.

MAYBELLINE Карандаш для бровей Brow Satin около 460 р

Anastasia Beverly Hills Dipbrow Pomade 1800 - 2400 р

Арт Визаж гель для бровей около 90 р

Bobbi Brown eyebrow shaping 1990 р

Тени для век

Тени для век наносили без базы, чтобы понять их истинные способности. Тени от марки Catrice наносятся комфортно, но сыплют, когда набираешь. Это оказалось не критично. Пятен при тушевке нет, пигмент достаточно яркий, скатываться отказались около 5 часов.

Тени от Urban Decay ожидаемо хорошо наносятся, дают отличную пигментацию (лучше Catrice процентов на 50), хорошо стоят даже без базы.

Могу сказать, что в носке будут хороши в принципе оба варианта. Но наносить чисто, без осыпаний, конечно получается лучше тени от UD.

Catrice Absolute Matt Eyeshadow около 390 р

Urban Decay Naked 2 Basics 2600 р

Подводка

Подводка у нас на одном глазу от MAC, на другом Vivienne Sabo. Та, что дороже, тянется легче, более пигментирована и не плешивит. Недорогой вариант наносится сложнее, приходится часто набирать продукт.

В итоге ощущение тяжести и через пару часов осыпание кусочками. Хотя в первое время эффект яркий и плотный. Подводка от MAC стояла столько, сколько мы хотели, и не вызвала дискомфорта. Ближе к ней, на мой взгляд, в массмаркете гелевая подводка от Maybelline.

Vivienne Sabo подводка около 240 р

MAC Fluidline Eye-liner Gel 1300 р

Тушь для ресниц

Туши, как недорогая, так и более дорогая, повели себя в носке примерно одинаково: через 5-6 часов часов начали осыпаться. Но несомненный плюс туши от Clarins - она не ощущается на глазах, нет тяжести или дискомфорта. Ресницы получаются пушистыми, практически не склеиваются.

А вот тушь Vivienne Sabo явно не для чувствительных глаз. Дает о себе знать сразу после нанесения, дальше обладательницам нежных очей будет только хуже. Но, знаю, что многие эту тушь любят. Эффект длинных ресниц она дает, хотя расчесать их хочется. Так что не стоит сразу заносить ее в черный список.

Vivienne Sabo Cabaret около 300 р

Clarins Mascara Supra Volume 1950 р

Помада

Помаду взяли не парадно-выходную-матовую-неубиваемую. Взяли обычную, чтобы на каждый день можно было. Просто в ярком оттенке для наглядности. Понравились обе, но если углубляться, то помада от Urban Decay ощущается комфортнее. Практически не замечаешь, что губы накрашены. Помада от Rimmel ведет себя также достойно.

Обе наносятся хорошо, увлажняют и, при нанесении китью, не текут за контур даже без карандаша.

Urban Decay Gwen (714) 1390 р

Rimmel Lasting Finish (Alarm) около 250 р

