Снятие макияжа: полезные советы по уходу за лицом
Чем снимать макияж, как правильно очищать кожу и ухаживать за лицом, какие косметические средства безопасны, как не навредить коже и что делать категорически не нужно.
Актуальное в макияже 2019 года
Свежесть лица, сияющая кожа и сексуальный влажный блеск на губах против ярких точечных ударов с помощью смелых акцентов. Вот и все модные тенденции в макияже 2019. Все так просто, или это только кажется?
Пока, макияж! Ключевой момент в макияже — снятие макияжа и очищение кожи. Почему? Потому что в этом случае кожа будет радовать своим состоянием, а макияжа потребуется меньше, работать он будет идеально, украшая вас. А не станет маской, за которой вы прячете состояние кожи.
Что делать не нужно
1. Умываться мылом. Удивительно, но многие продолжают это делать. Потому что быстро, не надо заморачиваться о выборе очищающих средств и…потому что кожа скрипит. Занавес. Просто забудьте об этом. Если не вдаваться в подробности, вы нарушаете Ph на поверхности кожи и очень сушите ее.
2. Просто умываться, не сняв предварительно косметику. Вы не смоете косметику полностью, а разотрете ее вместе с остатками грязи по лицу. А сверху еще и крем нанесете. Не надо так. А потом появляются высыпания, забитые поры и все по кругу.
3. Тереть лицо спонжем во время указанного выше умывания. Вы просто забиваете грязь еще глубже и травмируете кожу.
4. Пытаться отмыть водостойкую косметику водой или мылом. Ну она же водостойкая, тут нужны другие средства, а не грубая физическая сила.
5. Очищать кожу только мицеллярной водой. ПАВы, которые содержатся в ней, останутся на коже и могут ее раздражать. Особенно чувствительную. Также мицеллярная вода может содержать
6. Не умываться после очищения гидрофильными маслами. Некоторые из них могут оставлять пленку на коже, так как содержат минеральные масла, ее надо смыть пенкой, чтобы не провоцировать воспалений.
Что делать можно и необходимо
1. Перед умыванием снимать макияж. Это аксиома.
2. Умываться после мицеллярной воды. Обычной водой уже хорошо.
3. Водостойкие текстуры снимать с помощью маслянистых текстур. Существуют специальные двухфазные средства. Они идеально подойдут для снятия таких текстур с глаз. Для лица лучше использовать мицеллярную воду или гидрофильное масло.
4. Любую косметику, в том числе и водостойкую, отлично снимет гидрофильное масло. Если
Гидрофильное масло, некомедогенное масло, корейское масло
5. Есть
По факту, не до конца, хотя матовые стойкие помады удаляет на 100%. Для ежедневного умывания и путешествий — идеальный вариант.
6. Иногда можно использовать влажные салфетки для удаления макияжа, если негде умыться. Прекрасным вариантом будут Neutrogena с эффектом увлажнения.
7. Наносить уходовые средства сразу после умывания, чтобы ухаживающие и увлажняющие компоненты быстрее проникли в кожу и сработали по максимуму.
Совет:
— если под рукой не оказалось средства для умывания, то можно воспользоваться детской пенкой для купания или средством для интимной гигиены. Они не снимают макияж, но в принципе подходят для кожи лица.
— стойкую помаду можно снять с помощью столового или косметического масла, но его следует потом хорошо смыть.