Снятие макияжа: полезные советы по уходу за лицом

Чем снимать макияж, как правильно очищать кожу и ухаживать за лицом, какие косметические средства безопасны, как не навредить коже и что делать категорически не нужно.

Пока, макияж! Ключевой момент в макияже — снятие макияжа и очищение кожи. Почему? Потому что в этом случае кожа будет радовать своим состоянием, а макияжа потребуется меньше, работать он будет идеально, украшая вас. А не станет маской, за которой вы прячете состояние кожи.

Что делать не нужно

1. Умываться мылом. Удивительно, но многие продолжают это делать. Потому что быстро, не надо заморачиваться о выборе очищающих средств и…потому что кожа скрипит. Занавес. Просто забудьте об этом. Если не вдаваться в подробности, вы нарушаете Ph на поверхности кожи и очень сушите ее.

2. Просто умываться, не сняв предварительно косметику. Вы не смоете косметику полностью, а разотрете ее вместе с остатками грязи по лицу. А сверху еще и крем нанесете. Не надо так. А потом появляются высыпания, забитые поры и все по кругу.

3. Тереть лицо спонжем во время указанного выше умывания. Вы просто забиваете грязь еще глубже и травмируете кожу.

4. Пытаться отмыть водостойкую косметику водой или мылом. Ну она же водостойкая, тут нужны другие средства, а не грубая физическая сила.

5. Очищать кожу только мицеллярной водой. ПАВы, которые содержатся в ней, останутся на коже и могут ее раздражать. Особенно чувствительную. Также мицеллярная вода может содержать какие-то дополнительные компоненты, например, отдушки, которые также могут вызвать реакцию. Ну и растворенная грязь частично остается на коже, что может спровоцировать воспаления в дальнейшем.

6. Не умываться после очищения гидрофильными маслами. Некоторые из них могут оставлять пленку на коже, так как содержат минеральные масла, ее надо смыть пенкой, чтобы не провоцировать воспалений.

Что делать можно и необходимо

1. Перед умыванием снимать макияж. Это аксиома.

2. Умываться после мицеллярной воды. Обычной водой уже хорошо.

3. Водостойкие текстуры снимать с помощью маслянистых текстур. Существуют специальные двухфазные средства. Они идеально подойдут для снятия таких текстур с глаз. Для лица лучше использовать мицеллярную воду или гидрофильное масло.

4. Любую косметику, в том числе и водостойкую, отлично снимет гидрофильное масло. Если кто-то еще не знает, то его наносим на сухую кожу мягкими движениями, растворяя макияж. Затем смачиваем руки и вуаля — масло превращается в молочко-пенку . Смываем все это водой и умываемся обычной пенкой. Сегодня есть гидрофильные масла без минеральных масел. Они некомедогенные. После таких масел можно и не умываться пенкой. Наример, Extreme Cleanser Balancing Cleansing Dry Oil от Make up for ever. Найти гидрофильное масло сегодня можно и в эко-брендах , например, MiKo, и, конечно, в корейских, например, ALL KILL CLEANSING OIL от HolikaHolika.

5. Есть чудо-салфетка . Можно найти у нас в магазинах MAKEUP ERASER или аналог подешевле на iherb. Влажная теплая салфетка снимает макияж, при этом тереть не придется. Производители обещают, что справится даже с водостойкими средствами.

По факту, не до конца, хотя матовые стойкие помады удаляет на 100%. Для ежедневного умывания и путешествий — идеальный вариант.

6. Иногда можно использовать влажные салфетки для удаления макияжа, если негде умыться. Прекрасным вариантом будут Neutrogena с эффектом увлажнения.

7. Наносить уходовые средства сразу после умывания, чтобы ухаживающие и увлажняющие компоненты быстрее проникли в кожу и сработали по максимуму.

Совет: — если под рукой не оказалось средства для умывания, то можно воспользоваться детской пенкой для купания или средством для интимной гигиены. Они не снимают макияж, но в принципе подходят для кожи лица. — стойкую помаду можно снять с помощью столового или косметического масла, но его следует потом хорошо смыть.

