Бьюти тренды в макияже. Что модно осенью 2020?

Расскажем о модном макияже на осень 2020: как добиться сияния кожи, сочного румянца, как создать эффект влажных губ, как выбрать оттенок темной помады и нанести ее на губы, и какая модная тушь для ресниц.

В каждом наступающем сезоне модные дома вносят свои новые идеи не только в гардероб, но и задают актуальный тон в макияже.

Что приготовила нам предстоящая осень и какие тренды следует соблюдать в макияже

Glass skine (сияющая кожа).

Сочный румянец.

Влажные губы.

Тёмная помада.

Цветные ресницы.

Разберем подробнее каждый из них: что же несут за собой эти названия, как добиться похожего эффекта и какие средства лучше всего использовать для создания такого макияжа.

Glass skin

Glass skin обозначает "сияющая кожа", это самый популярный макияж на сегодняшний день, и именно он полюбился многим девушкам. Здесь акцент ставится на свежий цвет лица и правильно расставленные блики, натуральность бровей, легкий блеск или бальзам на губы и веки. Самый модный вариант - не подчеркивать глаза и не использовать тушь.

С помощью чего можно добиться эффекта сияния?

Для начала мы советуем как следует увлажнить кожу перед нанесением тонального средства, также рекомендуем использовать неплотный и стойкий тональный крем с эффектом свечения (он же увлажняющий). Для более насыщенного сияния в тональный крем можно добавить капельку жидкого хайлайтера.

Хочется отметить сразу, что этот макияж подойдёт только тем девушкам, у кого безупречно ровная кожа, так как при нанесении сияющих средств/хайлайтеров на проблемные участки кожи недостатки только подчеркнутся.

Фото: www.clarins.ru, www.asos.com Skin Illusion Увлажняющий тональный крем с легким покрытием SPF 15 Для создания этого макияжа отлично подойдёт тональное средство от Clarins “Skin illusion” (цена примерно 1400 руб.) Жидкий хайлайтер L'Oréal Paris Glow Mon Amour Sparkling Love Для проработки скуловой зоны и эффекта свечения — жидкий хайлатер от L’Oréal «Glow mon amour” (цена примерно 850 руб.).

Сочный румянец

Переизбытка румянца не бывает - считает Michael Kors - и вносит новые тренды в макияж! На сегодняшний день румяна можно наносить не только на щечки, но и на скулы, подбородок и веки. Удобно, не правда ли?

Сделать макияж легко с помощью именно кремовых румян. Их преимущества в том, что они легко наносятся и быстро растушевываются, а также оставляют кожу глянцевой и полупрозрачной.

Можно добиться эффекта "after workout", что означает "после тренировки" - это легкий румянец и сочный цвет лица.

Для создания такого макияжа нам понадобятся кремовые румяна или тинты для щёк век и губ. Отлично подойдёт марка "OKb" (цена примерно 770 руб.) в оттенках "safari" или "cocoa".

Сперва наносите тинт на руку, затем похлопывающими движениями вбиваете (не втираете) в кожу/на веки/губы. Вуаля - свежий румянец готов! Если же вам предпочтительнее сухие румяна, то их удобнее наносить объемной кистью с искусственным ворсом.

Влажные губы

Визажисты предлагают необычный вариант макияжа: "влажные губы". Наступила пора, когда можно доставать свои любимые блески. Блеск можно наносить поверх тинта или же просто на губы без каких-либо средств.

Для вечернего варианта макияжа блеск будем наносить поверх любимой помады. Все просто. Рекомендуем подбирать нелипкий, стойкий блеск, который не будет расплываться за границы губ и продержится весь день.

Топовые рекомендации от визажистов - это блески от Clarins масло-блеск для губ (цена от 975 руб.), их линейка имеет разные цвета. Здорово и удобно, что можно подобрать в цвет помады.

И ещё один лайфхак: наносим блеск не полностью на все губы, а на центральную часть и на галочку над губой, это зрительно увеличит и добавит им легкий объём.

Фото: www.wildberries.ru Clarins. Масло-блеск для губ Lip Comfort Oil Масло на основе натуральных растительных компонентов ухаживает за кожей губ и помогает подчеркнуть их естественную красоту. Оно создает на губах сияющее зеркальное покрытие, которое дарит им питание и ощущение комфорта в течение дня. А приятный аромат и нежный аппликатор обеспечивают удовольствие при каждом использовании.

Тёмная помада

Терракотовые, винные, кирпичные и сливовые помады набирают обороты вместе с осенью. Но, чтобы пользоваться всеми этими оттенками, нужно знать нюансы и правила нанесения.

Как определить свой собственный цвет помады, как выбрать оттенок, чтобы подходил именно вам?

Есть один очень действенный лайфхак: если у вас на руке венки зелёного цвета - то вам больше подходят тёплые тона, если синие - то вам подходят холодные оттенки помады.

Как подготовить губы, чтобы помада легла правильно и красиво?

* Для начала нам понадобится скраб для губ, можно его сделать в домашних условиях или купить готовый специально для губ. Благодаря скрабу губы хорошо отшелушатся и будут гладкими.

* Далее необходимо хорошо увлажнить кожу губ натуральным бальзамом и нанести капельку тонального крема, консилера, или просто припудрить. Тем самым мы хорошо выровняем цвет и слегка осветлим губы, это нужно для того, чтобы цвет помады хорошо передавался и ложился.

* Следующий шаг: нужно обвести губы мягким заточенным карандашом для губ - в цвет помады или очень похожим - он позволит макияжу губ держаться на протяжении всего дня. Ещё одна деталь - тёмный оттенок помады зрительно уменьшает губы, поэтому рекомендуем наносить карандаш слегка заходя за контур верхней губы, а вот нижнюю рекомендуем обводить по контуру.

* Чтобы накраситься уже непосредственно помадой, желательно, чтобы губы были натянуты или можно просто улыбнуться, это облегчит нанесение и позволит ровно распределить цвет, не выходя за контур.

Первый слой помады рекомендуем промокнуть салфеткой, чтобы закрепить пигмент, и затем нанести второй слой помады, так цвет будет более насыщенным, а помада - более стойкой.

Фото: https://m.bobbibrown.ru Помада Помощником в этом непростом деле вам послужит помада от марки MAC в оттенке No622 интенсивный коричневый и Bobbi brown в оттенке blackberry.

Цветные ресницы

Казалось бы, что может быть лучше чёрной туши, чтобы подчеркнуть глаза? Но мода не стоит на месте, и на смену чёрной туши приходит цветная, яркая. И теперь совсем не нужен специальный повод, чтобы использовать цветную тушь. Можно пойти в магазин или просто на прогулку с подругой.

Если для желтой, синей, фиолетовой туши есть предпочтительные цветотипы и имеются правила сочетания, да и не ко всему они подойдут, то бордовая или винная не предполагает каких-либо ограничений в плане цветотипа и цвета глаз.

Но не рекомендуется делать вызывающий макияж с таким цветом туши или добавлять подводку. Потому что этот продукт считается самостоятельным и не стоит перегружать его лишними деталями.

По-настоящему осенний макияж получится именно с бордовой тушью. Потрясающе глубокий оттенок имеет панорамная тушь Ubiquitous Rouge Bunny в цвете "Ruby".

Фото: market.yandex.ru Rouge Bunny Rouge Тушь для ресниц Ubiquitous эффект: придание объема, подкручивание, разделение для чувствительных глаз, форма щеточки: коническая, объем: 9 мл, активный ингредиент: пантенол, кератин.

Встречайте наступающую осень в прекрасном настроении и не стесняйтесь пробовать новинки макияжа на себе!