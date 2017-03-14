Макияж, который он оценит

Макияж для свидания или просто на встречу, где есть человек, с которым вот-вот завяжутся отношения, имеет свои особенности. Наверное каждая слышала хоть раз от своего мужчины, что нравится ему гораздо больше утром без косметики. Это так, мужчины любят натуральность в облике, но оценить ее адекватно при первой встрече вряд ли смогут.

Редко девушки, которые совсем не пользуются косметикой, очаровывают толпы мужчин с перого взгляда. Хотя, конечно, исключения бывают, иногда энергетика и харизма такие, что никакая косметика не нужна. Мы все же пойдем более легким путем, к характеру добавим немного косметики. Не помешает.

Первый шаг в макияже

Итак, первое, что нужно сделать – тщательно поработать с кожей. Но нам понадобится вариант тона от совсем легкого до среднего. Это могут быть варианты с легким покрытием, если на коже практически нет недостатков: Chanel «Vitalumiere Aqua», Make Up For Ever «Waterblend», Urban Decay «Naced».

Чуть более плотные, но все равно дадут живое покрытие, например, Givenchy «Teint Couture», Clarins «True radiance» или, если кожа склонна к жирности «Ever Matt» той же марки.

Модные нынче тона с пипеткой можно подобрать в более демократичных марках: Pupa, Летуаль, Catrice.

Не забывем про зону возле глаз и используем консилер желтоватого оттенка, чтобы скрыть синячок. Если его нет – нарушим правила и добавим сюда немного тона, благо он у нас легкий. Все покраснения и пятнышки мы спрячем локально.

Если на коже нет активных недостатков - воспользуйтесь небольшим количеством хайлайтера на выступающие зоны скул и на изгиб верхней губы. В идеале он должен быть кремовым, чтобы не бросаться в глаза, а давать лишь легкое свечение.

Но также можно и сухой набрать на пальчик и втушевать на нужных участках. Вы можете также каплю хайлайтера замешать с тоном или использовать его почти на все лицо (кроме тех зон, что начинают блестеть) до тона, как базу.

Я использовала Strobe Cream от Mac, но подобные текстуры есть сейчас практически во всех марках. Из демократичных хорошим вариантом будет Master Strobing Stick от Maybelline.

Припудриваемся мы очень тонко. Цель – закрепить макияж. Наше натуральное сияние кожи должно сохраниться.

Легкий макияж глаз

Далее мы сделаем легкий макияж глаз. Вы уже поняли, что все у нас сегодня легкое. Понадобится нам всего пара оттенков теней. Один розоватый (можно также взять персиковый) перламутровый или сатиновый. Но перламутр не должен быть агрессивным и сиять, как к 80-е. Тени могут быть как кремовыми, так и сухими. Мы перекроем ими все подвижное веко, даже слегка выйдем за складку. Важно, чтобы не было четких границ теней.

Следующим оттенком – серо-коричневым или серо-лиловым мы пройдемся по складке века пушистой кистью, чтобы создать рельеф. Эти тени должны обладать не таким выраженным свечением или вовсе быть матовыми.

По желанию – под бровь вы можете добавить чуточку светлой матовой тени.

Тепер вдоль ресниц пройдемся черным карандашом, прямо по теням. Так он будет не такой выразительный. И тихонько растушуем его опять же прямо вдоль линии ресниц маленькой кистью для бровей или даже ватной палочкой. Нам необходимо создать иллюзию густых ресниц, а не нарисовать подводку или стрелку. Никакой агрессии. Закрепите карандаш тенями. Красим ресницы: они должны остаться пушистыми, эффект перегруженных паучьих лапок нам не нужен.

Брови мы уложим с помощью геля и недостающие участки проработаем тенями или помадой. Никаких рисованных четких линий! Мужчина не оценит. Лучше слегка недоработать, чем нарисовать новое лицо.

Далее немного проработаем скулы с помощью скульптора. У нас MAC «Harmony». Но найти хороший сегодня не составит труда. Например, в марке Manly Pro есть как кремовый, так и сухой вариант нужных оттенков. Главное, чтобы он не был откровенно рыжим, а максимально был приближен к цвету теней на нашем лице.

Румяна на яблочки щек мы нанесем обязательно, чтобы подчеркнуть свежесть, молодость и здоровье. Подсознательно мужчина ищет именно это.

Никто из мужчин не горит желанием измазаться в помаде или блеске для губ при поцелуе или объятиях. Остановите в этот раз свой выбор на тинте (как у Benefit), который полностью впитается в кожу или на простом бальзаме (мы так и сделали).

Красная помада

Вы спросите, а как же красные губы? Ассоциации с уже поцелованными губами или возбуждением, когда кровь приливает к коже. Красные губы работают безотказно, чтобы привлечь внимание, поразить, заинтересовать. Оставьте весь макияж без изменений, губы будут акцентом.

Выбирайте матовую устойчивую помаду, которая максимально не оставляет следов. В марках NYX, Nouba, Cailyn, Sleek, LimeCrime вы найдете такую.

Но оставьте красные губы для выходов в свет с мужем или чтобы произвести первое впечатление, а на свидание предпочтите все-таки нейтральные не перегруженные губы.