Как подобрать тональный крем

Подобрать идеальный тон сегодня сложно и легко одновременно. В магазине глаза разбегаются. Но если не лениться и быть немного терпеливой, то все получится.

Сначала определитесь со своим типом кожи

1. Если в течение дня начинает блестеть центральная зона лица, и только на ней «плывет» макияж, скорее всего кожа у вас комбинированная, тогда стоит обратить внимание на тона без эффекта свечения, но не матирующие, а скорее с легким увлажнением.

2. Если лицо периодически шелушится, кожа тонкая и чувствительная, а проблем с жирностью вы не испытываете совершенно, то скорее всего вы обладательница сухого типа кожи. В этом случае вам совершенно необходим увлажняющий неплотный тон. И желательно гипоаллергненный. Можно бросить взор на крема с тонирующим эффектом.

3. Если у вас ровный цвет лица, гладкая кожа, нет особой жирности и сухости, то вам особенно повезло – у вас нормальная кожа. Встречается в наших экологических и стрессовых условиях довольно редко. Задумайтесь, нужен ли вам вообще тональный крем. У вас и так все чудесно. Если решили, что нужен, то берите увлажняющую легкую текстуру, можно с эффектом свечения.

4. Если кожа регулярно дает о себе знать высыпаниями или отдельными воспалениями, поры значительно расширены, а блестеть в течение дня начинает не только Т-зона, но и щечки, то скорее всего вы обладательница жирной кожи. Здесь очищение и уход имеют первоочередное значение, а тон вам необходим с матирующим эффектом. Но совсем не обязательно плотный. Воспаления лучше ликвидировать точечно специальным корректором с оливковым оттенком.

5. Визажисты выделяют для себя еще один тип кожи, самый сложный в работе, так как из-за некорректного ухода он может совмещать 2 вышеназванных типа. Жирная пересушенная или комбинированная пересушенная. Такая кожа выглядит, как комбинированная или жирная соответственно с выраженным шелушением. Тут тональный крем нужно подбирать аккуратно. В идеале тонкий матирующий или увлажняющий,но тогда следить за жирностью в течение дня. Поправлять макияж матирующими салфетками. Но лучше, конечно, эту кожу начать мягко очищать и хорошо увлажнять. Такой она становится от излишнего пересушивания, когда девушки стремятся избавиться от воспалений и лишают кожу всякой влаги, выбирая подсушивающие тоники и крема. А то и вовсе от них отказываясь.

Если с текстурой мы определились, то важно выбрать оттенок

Иногда самостоятельно довольно сложно определить, какой подтон имеет ваша кожа: розовый, желтый, оливковый, сероватый... В этом случае есть несложные манипуляции:

1. Вы приходите в магазин без тона и пудры на лице. Только так вы точно сможете оценить, как тон ложится и какой оттенок дает.

2. Вы приходите в магазин днем. Дневное освещение – ключевой аспект, даже лампы дневного света вас обманут. Если в магазине нет окон, то стоит, нанеся несколько оттенков полосками шириной с палец, выйти на улицу и оценить результат с помощью карманного зеркала. Какую полосу удалось легче растушевать и она менее заметна – тому оттенку и стоит отдать предпочтение.

3. Куда же эти полоски наносить? На боковую зону лица, где подбородок плавно переходит в шею. Часто шея отличается по оттенку от цвета кожи на лице. Если это так, то ориентиром должна стать шея.

4. Надо выждать. Минут 7-10 дайте тону ассимилироваться. Он может слегка пожелтеть, потемнеть или с ним ничего не произойдет. Эти минуты крайне важы, чтобы потом не жалеть о бесцельно потраченных деньгах.

5. Если есть возможность после этого попросить пробник этого тона. Либо нанести его на все лицо и пойти по своим делам. Прежде чем купить его, оцените, насколько вам комфортно провести с ним хотя бы 5-6 часов. Плывет или нет, темнеет ли, скатывается. Это очень индивидуально. На ком-то тон может сидеть идеально, а для кого-то он слишком маслянистый или тяжелый. Так что не спешите.

На заметку:

- Если в косметичке уже есть тона и стоит выбор между тоном, который чуть темнее или чуть светлее, то отдайте предпочтение более светлому. Его нанесите только на центр лица и растушуйте к переферии.

- Конечно, если текстура тонов одна, то просто смешайте их и получите нужный оттенок.

- Если у вас в арсенале косметички есть тон, который темнее, чем вы, используйте его в качестве бронзера или скульптора, подчеркивая скулы, лобные впадины.

- Плотные тона, водостойкие тона с высоким содержанием силикона лучше оставить на выход, такими лучше не пользоваться ежедневно.

- Не выбирайте тональное средство в период менструации. Кожа ведет себя крайне непорядочно. И те текстуры, что хорошо показали бы себя в обычные дни, в эти могут скатываться и ложиться пятнами.

