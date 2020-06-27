Ежедневный уход за лицом: очищение, тонизирование и увлажнение

В этой статье расскажем вам о том, как правильно и необходимо ухаживать за своей кожей, особенно сейчас, в летнюю пору. А также вы узнаете об основных этапах ухода в домашних условиях.

Эти правила подходят всем, независимо от типа кожи или возраста. Индивидуально мы подбираем лишь косметику и уходовые средства, основываясь уже на типе кожи.

Главное правило №1 - это регулярность. Кожа лица нуждается в качественном, бережном и ежедневном уходе, который займёт не более 10 минут.

1 этап - Очищение

Очищать кожу необходимо каждый день, утром и вечером, но не мылом, поскольку мыло плохо воздействует на кожу и нарушает баланс Ph. От этого кожа становится уязвимой для бактерий и микробов, и тогда появляются прыщи.

Утреннее очищение совершенно необходимо для того, чтобы удалить с поверхности кожи ночные скопления (выделения желез и мельчайшая пыль от подушки - та ещё смесь!), иначе все это благополучно впитается вместе с дневным кремом и может возникнуть воспаление и дальнейшее загрязнение, бонус - забитые поры. Да, да - это все возникает от неправильного ухода.

Вечером, если у вас есть макияж, сначала применяем средство для снятия макияжа, а уже после переходим к этапу очищения.

- Для снятия макияжа отлично подойдёт мицеллярная вода. Далее обязательно умываемся водой (если в вашем регионе вода из-под крана плохого качества, лучше возьмите фильтрованную) и наносим очищающее средство: гель для умывания или пенку. Берем на влажные кончики пальцев и круговыми массажными движениями очищаем лицо. Процесс не должен занимать дольше 1 минуты.

- Затем тщательно смываем средство, после чего важно правильно высушить лицо: ни в коем случае не растираем и не растягиваем кожу полотенцем - просто аккуратно промокните. Хорошо, если у вас бумажное одноразовое полотенце - микробы скапливаются и размножаются на влажной поверхности очень быстро. Поэтому я рекомендую использовать одно полотенце для лица не более 2 раз за день.

Примеры уходовых средств

Clarins

Очищающий пенящийся крем с маслом карите для сухой и чувствительной кожи

Dr.Jart+ Гель для умывания Dermaclear, для глубокого очищения

2 этап - Тонизирование

Для чего нужен тоник? Как раз-таки тоник нейтрализует действие очищающих средств, а также нормализует баланс кожи, удаляет оставшиеся загрязнения или частички ороговевшей кожи и подготавливает к нанесению увлажняющего крема.

Как использовать тоник?

Хорошо смачиваем ватный диск тоником и аккуратно протираем лицо, также можно протереть шею и в последнюю очередь - зону декольте. Если у вас тоник-спрей, тогда обильно наносим на все лицо и вбиваем массажными движениями, после чего нужно пройтись диском.

Как выбрать тоник для лица?

Виды тоников:

* Тоник для сухой кожи должен содержать увлажняющие компоненты, такие как: алоэ, глицерин, экстракт огурца, розы. В таком тонике не может быть спирта, отдушки и масел.

* Тоник для комбинированной кожи. В нем могут быть антиоксидантные ингредиенты, такие как витамин С. Так как кожа нежирная и несухая, то обладателям такого типа кожи лучше всего подбирать тоник в зависимости от погодных условий.

* Тоник для жирной и проблемной кожи должен содержать салициловую или молочную кислоту, эти компоненты являются важными при лечении прыщей. Они отшелушивают кожу, но при этом не сушат, а наоборот, прекрасно увлажняют ее. Молочная кислота помогает улучшить текстуру пористой кожи и отлично помогает при лечении акне. А вот спирт все-таки нежелательный компонент в случае с жирной кожей!

Он будет хорошо подсушивать и убирать жирный блеск, но в то же время заставляя кожу вырабатывать ещё больше сальных выделений.

3 этап - Увлажнение

Ежедневное увлажнение - залог упругой и молодой кожи.

Как же правильно наносить крем на лицо?

- Нужно обязательно запомнить, что нельзя лезть в баночку с кремом руками, взять порцию крема можно специальной лопаточкой, это удобно, а главное - гигиенично.

- Перед нанесением разогреваем крем в ладонях или подушечками пальцев, кому как удобно. Это делается для того, чтобы придать ему температуру тела и повысить активность. Затем наносим крем на лицо и шею небольшими порциями, не перегружая лицо, в области вокруг глаз крем наносится по костному краю.

- Крем сам распределится в области век, нет необходимости наносить его близко к ресничному краю. Если спустя 15-20 минут крем не впитался в кожу, излишки удаляем салфеткой.

Когда лучше всего наносить крем?

Дневной крем нужно наносить не позже, чем за полчаса до выхода на улицу.

Ночной крем можно наносить за 2-3 часа, потому что ваши мышцы еще подвижны, крем успеет хорошо впитаться и сделает свою работу.

Если вы наносите крем и тут же ложитесь спать — мышцы расслабляются, нарушается микроциркуляция, крем застаивается и наутро этот эффект может спровоцировать появление отеков, особенно в области вокруг глаз.

Соблюдайте правила, любите свою кожу и не забывайте про ежедневный уход! А также всегда помните, что купленный и поставленный на полку крем работать не будет, регулярность ухода - залог красивой кожи!

