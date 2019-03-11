Актуальное в макияже 2019 года
Свежесть лица, сияющая кожа и сексуальный влажный блеск на губах против ярких точечных ударов с помощью смелых акцентов. Вот и все модные тенденции в макияже 2019. Все так просто, или это только кажется?
Натуральность
С тех пор, как облупился плотный слой венецианских белил с самых модных лиц планеты, натуральность, внешность, сияющая здоровьем и юностью, никогда не выходила из моды. Сегодня натуральность — ключевой тренд. Как ему соответствовать в макияже?
— хайлайтер, светящиеся тональные средства и базы под макияж, пудры с легким шиммером (здесь стоит оговориться, что
— тональные крема должны обладать максимально легкой текстурой (точечные недостатки прячем соответственно точечно),
— глянцевые и увлажняющие помады не всегда комфортны и не так устойчивы, как матовые, но тоже помогут соответствовать тренду натуральности,
— отсутствие туши или прокрашенные корни ресниц,
— легкий румянец, мягкая коррекция формы лица или ее отсутствие,
— натуральные брови без четкой формы, зачесанные слегка наверх,
— кремовые тени, матовые или с легким сиянием.
Сегодня существует масса средств, с помощью которых можно спрятать недостатки на коже, но лучше за кожей ухаживать, регулярно очищая и увлажняя. Работать изнутри тоже стоит: правильное питание и здоровый образ жизни — очень важны. Поэтому тренд в макияже на
Яркие цветные акценты и текстуры
Только, пожалуйста, не нужно использовать все лучшее сразу. Подиумы предлагают рисовать на лице: этнические мотивы, разноцветные мазки кремовыми тенями, глиттеры, рассыпаные на лбу, ресницы в стиле «паучьи лапки», румяна на поллица. Это все прекрасно и очень уместно в рамках создания единого образа, концепции коллекции. Но мы с вами отправимся в офис, на встречу с друзьями, любимым или гулять.
— яркие моно тени. Все оттенки розового, фиолетового и терракотового для любителей классики и цвета голубой лагуны для смелых. Главное, чтобы цвет был плотным и выразительным. Если решились, то действуйте до конца,
— шиммерные, металлизированные тени,
— цветные тени на нижнее веко и цветные карандаши для подводки слизистой. При этом макияж на верхнем веке может остаться достаточно спокойным,
— активная стрелка. Выбирайте классическую черную или выразительную цветную, можно нарисовать стрелку с помощью металлизированных или глиттерных кремовых теней и устойчивых помад. Решайтесь на двухцветную стрелку. Можно рисовать на всем подвижном веке или только на внешнем уголке глаза,
— четкая круговая подводка глаза. Можно добавить стрелку, а можно ограничиться только контуром. Тренд спорный, девушкам с небольшими глазами лучше обойти стороной,
— яркие губы. Рисуем четкую форму или выбираем эффект зацелованных губ. Актуально и омбре (высветленный контур, больше цвета к центру). Но этот вариант лучше выбрать тем, кто доволен размером и пухлостью губ,
— густонакрашенные ресницы или накладные пучки, как вариант, деликатно нарощенные ресницы. Сегодня многие
— ненакрашенные ресницы. Такой вариант уместен, если есть
Вне времени и трендов остаются 2 варианта макияжа:
1. Тонкие стрелки и яркие четкие красные губы. Красный в этом случае невероятно вариативен: все оттенки алого, вишневого, винного, малинового. Помада может быть матовой или глянцевой. Также не меняется и критерий идеального тона кожи. Всегда, выбирая макияж с яркими губами, помните, что кожа должна быть идеально подготовлена.
2. Смоки. Сегодня этот макияж можно сделать одним движением пальца. Набрали кремовую тень на палец и растушевали от ресниц в сторону складки века. Затем немного цвета на нижнее веко. Конечно, и сложносочиненные смоки с тысячей переходов также остаются актуальны. Надо только решиться.
Не стоит только объединять активную стрелку и сложный макияж с помощью теней. Чтобы подчеркнуть линию роста ресниц, просто растушуйте мягкий карандаш максимально близко к прикорневой зоне.
То же касается ярких губ и выразительных глаз. Остановитесь на
Показать лучшую версию себя, а не спрятаться за макияжем, это важно и актуально всегда.
