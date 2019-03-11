Актуальное в макияже 2019 года

Свежесть лица, сияющая кожа и сексуальный влажный блеск на губах против ярких точечных ударов с помощью смелых акцентов. Вот и все модные тенденции в макияже 2019. Все так просто, или это только кажется?

Натуральность

С тех пор, как облупился плотный слой венецианских белил с самых модных лиц планеты, натуральность, внешность, сияющая здоровьем и юностью, никогда не выходила из моды. Сегодня натуральность — ключевой тренд. Как ему соответствовать в макияже?

— хайлайтер, светящиеся тональные средства и базы под макияж, пудры с легким шиммером (здесь стоит оговориться, что Т-зона все же должна остаться матовой или полуматовой),

— тональные крема должны обладать максимально легкой текстурой (точечные недостатки прячем соответственно точечно),

— глянцевые и увлажняющие помады не всегда комфортны и не так устойчивы, как матовые, но тоже помогут соответствовать тренду натуральности,

— отсутствие туши или прокрашенные корни ресниц,

— легкий румянец, мягкая коррекция формы лица или ее отсутствие,

— натуральные брови без четкой формы, зачесанные слегка наверх,

— кремовые тени, матовые или с легким сиянием.

Сегодня существует масса средств, с помощью которых можно спрятать недостатки на коже, но лучше за кожей ухаживать, регулярно очищая и увлажняя. Работать изнутри тоже стоит: правильное питание и здоровый образ жизни — очень важны. Поэтому тренд в макияже на фрэш-образ можно считать лишь одним аспектом в моде на здоровье в целом.

Яркие цветные акценты и текстуры

Только, пожалуйста, не нужно использовать все лучшее сразу. Подиумы предлагают рисовать на лице: этнические мотивы, разноцветные мазки кремовыми тенями, глиттеры, рассыпаные на лбу, ресницы в стиле «паучьи лапки», румяна на поллица. Это все прекрасно и очень уместно в рамках создания единого образа, концепции коллекции. Но мы с вами отправимся в офис, на встречу с друзьями, любимым или гулять.

— яркие моно тени. Все оттенки розового, фиолетового и терракотового для любителей классики и цвета голубой лагуны для смелых. Главное, чтобы цвет был плотным и выразительным. Если решились, то действуйте до конца,

— шиммерные, металлизированные тени, тени-хамелеоны . Сегодня бум кремовых сияющих и блестящих текстур. Надо пользоваться моментом,

— цветные тени на нижнее веко и цветные карандаши для подводки слизистой. При этом макияж на верхнем веке может остаться достаточно спокойным,

— активная стрелка. Выбирайте классическую черную или выразительную цветную, можно нарисовать стрелку с помощью металлизированных или глиттерных кремовых теней и устойчивых помад. Решайтесь на двухцветную стрелку. Можно рисовать на всем подвижном веке или только на внешнем уголке глаза,

— четкая круговая подводка глаза. Можно добавить стрелку, а можно ограничиться только контуром. Тренд спорный, девушкам с небольшими глазами лучше обойти стороной,

— яркие губы. Рисуем четкую форму или выбираем эффект зацелованных губ. Актуально и омбре (высветленный контур, больше цвета к центру). Но этот вариант лучше выбрать тем, кто доволен размером и пухлостью губ,

— густонакрашенные ресницы или накладные пучки, как вариант, деликатно нарощенные ресницы. Сегодня многие лэш-мейкеры предлагают максимальное естественные женственные варианты. А вот плотные, очень длинные, густо нарощенные ресницы по-прежнему выглядят некрасиво. Они утяжеляют взгляд и уменьшают глаза,

— ненакрашенные ресницы. Такой вариант уместен, если есть какой-то из вышеперечисленных акцентов.

Вне времени и трендов остаются 2 варианта макияжа:

1. Тонкие стрелки и яркие четкие красные губы. Красный в этом случае невероятно вариативен: все оттенки алого, вишневого, винного, малинового. Помада может быть матовой или глянцевой. Также не меняется и критерий идеального тона кожи. Всегда, выбирая макияж с яркими губами, помните, что кожа должна быть идеально подготовлена.

2. Смоки. Сегодня этот макияж можно сделать одним движением пальца. Набрали кремовую тень на палец и растушевали от ресниц в сторону складки века. Затем немного цвета на нижнее веко. Конечно, и сложносочиненные смоки с тысячей переходов также остаются актуальны. Надо только решиться.

Не стоит только объединять активную стрелку и сложный макияж с помощью теней. Чтобы подчеркнуть линию роста ресниц, просто растушуйте мягкий карандаш максимально близко к прикорневой зоне.

То же касается ярких губ и выразительных глаз. Остановитесь на чем-то одном.

Показать лучшую версию себя, а не спрятаться за макияжем, это важно и актуально всегда.