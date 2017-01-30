11 вещей, которые должны быть в косметичке

Собрать базовую косметичку очень важно. Мы рассмотрим позиции, которые помогут вам сделать как легкий дневной, так и насыщенный вечерний макияж. Рынок косметики сегодня слишком обширен даже для визажистов. Поэтому рекомендации по брендам можно рассмотреть, но совсем не обязательно использовать, как инструкцию.

Ранее мы рассказали о кистях для макияжа - "Необходимо и достаточно"

Тон

- Тональное средство важно подобрать по типу кожи (сухая, нормальная, комбинированная, жирная) и по оттенку (оливковая, желтая, розовая).

- Выбирать тон обязательно при дневном освещении на зоне подбородка. Именно тут цвет часто подводит.

- Если стоит вопрос между оттенком чуть темнее или чуть свтлее – берите светлее.

Невозможно подобрать тон не тестируя, если вы нашли то, что нравится вам и окружающим – не изменяйте себе. Сегодня можно легко выбрать достойный вариант, как в люксовом сегменте, так и в бюджетном.

Например, варианту легкого тона на каждый день для нормальной и сухой кожи в марке MAKE UP FOR EVER «Water blend» можно найти альтернативу по более демократичной цене в марке Bourjois тон «HEALTHY MIX SERUM».

Стойкий укрывистый вариант тона на выход от Estee Lauder «Double Wear» при желании можно заменить, например, тоном REVLON «COLORSTAY 24 hrs».

Пудра

- Я рекомендую пудру использовать рассыпчатую, прозрачную. Ее я люблю за легкость нанесения.

- Рассыпчатую пудру с собой носить не надо. Ей мы закрепляем макияж дома, а с собой берем матирующие салфетки. Марка не очень принципиальна. Очень даже приемлемый вариант салфетки марки «Л’етуаль».

- Прозрачная пудра универсальна: сэкономит время и деньги - не придется выбирать оттенок.

- Заменой может стать и просто светлая рассыпчатая пудра.

Обратить внимание можно на минеральную пудру MAKE UP FOR EVER серии HD. Аналогом станет пудра от NYX, также серии HD,

или пудра марки Essence «Stay all day» или CATRICE «Prime and Fine».

Консилер

- Средство, корректирующее синячки под глазами, нужно выбирать, исходя из масштаба проблемы. Если синячок невыраженный, то освежить можно с помощью консилера розоватого оттенка, а вот активный синячок придется нейтрализовать при помощи желтоватого консилера.

Но помните! И тот, и другой должны быть на тон светлее основного оттенка кожи.

- Для повседневного макияжа выбирайте легкую текстуру, пусть синячок будет скрыт не на 100%, зато лишних морщикок не будет заметно, да и кожу не пересушите плотным консилером.

Из люксовых продуктов отличный вариант, любимый многими, YSL «TOUCHE ÉCLAT». Его демократичным собратом может стать консилер Seventeen «Ideal Cover» со светоотражающими частичками в очень широкой цветовой гамме.

Карандаш для глаз

- Одни из лучших грифелей для косметических карандашей делают в Германии. Поэтому обращайте внимание на производителя, а не марку.

- Если вы планируете карандаш растушевывать, то водостойкий не подойдет. Для четких же линий он будет идеальным вариантом.

- Для устойчивоти обычного карандаша зафиксируйте его черными или темно-коричневыми тенями с помощью маленькой кисти.

- Блондинкам и рыжим лучше отдать предпочтение в дневном макияже темно-коричневому карандашу (остерегайтесь тараканьего рыжевато-коричневого). Такой будет гармоничнее.

Тушь

- Задумайтесь, насколько актуальна дорогая тушь? Выбросить через 3 месяца придется любую, если здоровье глаз для вас важно.

- Выбирая тушь, смотрите на размер кисточки и длину своих ресниц. Не всем будет удобно орудовать огромной силиконовой щеткой.

Среди более дорогих марок мой фаворит тушь MAKE UP FOR EVER «SMOKY LASH». Одно но: для любителей натурального вида – она сущее зло. Ресниц с ней мало не покажется. Подобный эффект будет и с тушью L’oreal «Volume Millions Lashes Feline» и, конечно, с Vivienne Sabo «Cabaret».

Те, кто за естественность, будут рады туши Clinique и более демократичной туши от Л’етуаль «Ballerine». Обе они идеальны также и для чувствительных глаз. Но первую можно смыть водой, а вот для второй придется применить мицелярную воду.

Тени для век

- Для базовых, как дневных, так и вечерних вариантов, сегодня масса теней разных ценовых категорий. Главный критерий для выбора такой палетки наличие нескольких матовых натуральных тонов: бежевых, серо-коричневых, возможно черных.

- Серебряный и черный цвета совем необязательны в базовой палетке, легко справимся без них.

Из люкса один из любимцев аудитории палетка Marc Jacobs «The Lolita» или «The Dreamer». Есть тут и красивый темно-коричневый, а также, на радость девочкам, столь актуальные сияющие тени в нескольких вариантах.

Идеальны, на мой, опять же, взгляд, палетки от Urban Decay «Naked Basics» и «Naked 2 Basics». Текстура и цветовая гамма самая натуральная.

В демократичном сегменте стоят внимания палетки Maybelline «THE NUDES»,

или варианты в палетках марки Sleek, палетки от CATRICE «Absolute MATT», «Absolute NUDE».

Румяна

- Выбирайте цвета румян, которые освежают: розовые, розово-персиковые.

- Наносите их строго на яблочки щек и чуточку вверх наискосок, если хотите получить эффект свежести.

Так как румяна - продукт, в общем то, обязательный, многие его носят осторожно. Таким аккуратным дамам рекомендую попробовать тинты, например, любимый многими Benefit. Деликатен и устойчив, использовать его надо до пудры. И на губы его наносить можно.

Его недорогой вариант-собрат - бабушкин способ: растушевать розоватую или красную помаду на яблочках щек.

Бальзам для губ

- Обязательный пункт в косметичке! Благодаря ему ваши губы всегда готовы к внезапному празднику в виде ярких губ.

- Оттеночный или прозрачный. На ваш вкус. Можно тот же Benefit. Отличные оттеночные варианты есть и у Clarins «Eclat Minute», и у Clinique. Из вариантов попроще Nivea с чудесным вишневым запахом.

- Не стоит на каждый день выбирать раскрученный Carmex или Nivea SOS. При отказе от них губы нещадно высыхают. Они подходят для экстренного приведения губ в порядок.

Подводка для глаз

- Для себя лучше выбрать подводку в форме фломастера. Особенно тем, кто только начинает осваивать стрелки и подводку.

Визажисты по всему миру поют дифирамбы фломастеру от Tom Ford «Eye Defining Pen». Но его цена заставляет некоторых из нас искать альтернативу в масс-маркете. Поэтотому смотим в сторону марки Maybelline и ее подводки "Master Precise" или Eva Mosaic «Carbon Black».

- Те, кто освоил кисть и гелевую подводку, найдут идеальную подводку в MAC или Inglot (тут еще и очень широкая цветовая палитра). Альтернативой может стать подводка-кремовые тени от Nouba или опять же гелевая подводка от Maybelline, Essence или NYX.

Гель для бровей

- Если ваши брови и без окрашивания или карандаша чудесно выглядят, то в любом случае их стоит усмирить и уложить с помощью геля. Даже прозрачного.

- Для более натурального макияжа бровей я рекомендую сначала уложить волоски гелем, дать просохнуть и потом заполнить пустые участки.

Бесконечное количество споров про средство для укладки бровей. Если говорить о чем-то специализированном, то, конечно, Anastasia beverly hills. Тут есть как прозрачный, так и оттеночные гели. Единственный минус, марка уходит с российского рынка, но заказ через интернет доступен.

Ничуть не хуже выбор у Bobby Brown. Ну и лидер недорогих гелей для бровей марка Арт Визаж.

Средство для бровей

- Подкрашивать брови нужно слегка, сегодня в моде натуральные ухоженные брови.

- С помощью помады или тинта мы можем как прорисовать волоски, так и заполнить пустые участки, к тому же, такая текстура устойчива.

- Карандаш для бровей необходимо выбирать пудровый, он более твердый и бледный, чем его брат восковый мягкий карандаш. Автоматический карандаш, или в дереве, выбирать вам. На мой взгляд, самая удачная форма: автоматическая с плоским грифелем. Как, например, у той же Anastasia beverly hills.

- Тенями можно заполнить пространство, но четких линий не получится.

- Существуют сегодня и фломастеры для бровей (аналогичные подводкам). Достаточно удобно, но заканчиваются предательски быстро.

Средства для бровей сегодня есть у всех косметических марок. Главное, определиться с текстурой и правильным оттенком.

Как уже сказано миллион раз: брюнетки выбирают оттенок на 1-2 тона светлее волос, блондинки на 1 тон темнее, русые могут накрасить брови тон в тон, рыжие либо тон в тон, либо на 1 оттенок светлее.

