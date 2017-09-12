Идеальный свадебный образ: совместная работа визажиста-стилиста и невесты

Один из самых важных моментов в подготовке свадьбы - красивый, романтичный, безпречный образ невесты. Как выбрать свадебного стилиста, зачем репетировать свадебный образ, чего категорически нельзя делать накануне свадьбы и другие советы невесте - в нашей статье.

Чего нельзя делать накануне свадьбы?

1. Эксперименты любого рода: новые косметологические процедуры, наращивание ресниц, татуаж или микроблэйдинг за пару недель до дня свадьбы.

2. Не стоит делать коррекцию и окрашивание бровей у незнакомого мастера накануне свадьбы. Думаю, причины объяснять не нужно.

3. Автозагар также накануне делать не стоит. Сегодня есть тонирущие лосьоны для тела или капли, которые можно добавить в привычный крем, чтобы придать приятный натуральный оттенок коже.

4. Новое окрашивание и/или стрижка, тем более у нового специалиста. Сделать могут и хорошо, но вдруг вы останетесь недовольны, лишние переживания ни к чему.

5. Не нужно использовать скраб для умывания накануне и в день свадьбы. Особенно, если есть высыпания или воспаления.

6. Не надо согласовывать свой образ со всеми подругами, мамами, тетями и особенно женихом. У вас есть представление, как вы хотите выглядеть. Вы прошли репетицию. Главное, кому вы должны нравиться — себе! Всем все равно не угодите. Будете сомневаться и опять переживать. У макияжа и прически на свадьбу нет ограничений. Это та прическа и тот макияж, которые нравятся невесте! Это прописная истина, которую озвучивают еще на базовом обучении стилистов.

7. Не нужно перед приходом мастера использовать пенки и укладочные спреи для волос. Это может неблагоприятно сказаться на скорости работы и итоге.

8. Накануне не пить много жидкости и не есть соленого на ночь.

Что необходимо сделать обязательно?

1. Исключить из рациона алкоголь хотя бы за 1 неделю до свадьбы. Кожа будет выглядеть свежее и чище. Цвет лица станет ровнее.

2. Можно записаться на серию легких косметологических процедур: массажи и маски для лица.

3. Воспользуйтесь пилингом-скаткой или губкой для умывания накануне репетиции и свадьбы.

4. При необходимости освежить стрижку (а не делать новую) и уже существующий цвет волос у знакомого мастера.

5. Выспаться накануне свадьбы.

Как выбрать свадебного стилиста?

Тут есть несколько путей:

1. Рекомендация знакомых, родных, подруг. Чаще всего именно так выбирают специалиста на свадьбу, чтобы сделать макияж и прическу. Способ рабочий, но стоит убедиться, что ваши вкусы с советчицей хоть немного схожи. Также стоит посмотреть и другие работы мастера. Возможно он справляется с любым стилем, а возможно работает только в определенной манере.

2. Обратиться к поиску в социальных сетях. Инстаграм, Вконтакте выдают массу мастеров, если поискать по запросу «свадебный стилист», «свадебный образ», «свадебный макияж» или «свадебная прическа». Необходимо убедиться, что работы принадлежат именно этому мастеру, а не взяты из сети. Как правило, это становится очевидно по одной стилистике фото и аккаунта. Можно и напрямую задать вопрос стилисту.

3. Можно просто пойти в популярный салон или имидж-студию . Чаще всего такой вариант самый затратный, но, увы, не всегда гарантирует результат. Так как частные мастера работают на себя любимого и репутацию свою берегут. В салоне мастера работают на имя салона и отношение к работе иногда от этого немного упрощается. Хотя сегодня небольшие студии, особенно созданные на имени конкретных специалистов, себе такого практически не позволяют.

Зачем и кому нужна репетиция образа?

В первую очередь — вам. Чтобы в день Х не было сюрпризов. Особенно неприятных. Во время работы мастера в день торжества вы будете отвечать на звонки поздравляющих, уточнять, куда и когда привезут торт или общаться с распорядителем. Жених вам тоже позвонит. Никто не отменял тревог по вопросу, все ли я собрала и где кольца.

В этот момент меньше всего нужны сомнения по поводу образа. После репетиции вы хоть об этом думать не будете.

Что происходит на репетиции:

1. Сбор полного свадебного образа: макияж и прическа. Иногда удается попробовать 2–3 вида укладки волос, пару оттенков помады, если есть сомнения. Разве, что накладные ресницы сделают только в день торжества.

2. Вы должны принести все украшения и фату, если они запланированы, чтобы посмотреть, куда и как их лучше закрепить.

3. Если украшения не куплены, то стилист даст рекомендации по их виду, объему. Подскажет, стоит ли вообще надевать серьги или колье к вашему образу и в каком стиле.

4. Вы сможете провести тест-драйв макияжа и укладки. После репетиции можно провести девичник, фотосессию или просто сходить куда-то с женихом или друзьями. Но даже, если вы никуда не пошли, все равно посмотрите, как ведет себя тон, не скатались ли тени, держатся ли кудри.

5. Обязательно подготовьтесь к репетиции: фото в платье спереди и сзади в полный рост должны быть у вас в телефоне. Фото понравившихся вам причесок и макияжей, чтобы мастер смог сориентироваться в ваших предпочтениях.

Иногда нам хочется больше, чем можно добиться. Например, может не хватать объема волос для понравившейся прически. Мастер может рекомендовать докупить пряди, а может использовать валики, если прическа собранная. Тут все зависит от вашего бюджета и силы желания. Возможно проще будет изменить прическу.

Если вы решили отказаться от репетиции, то мастер предложит вам встречу. На ней вы обсудите образ, интенсивность макияжа и стиль прически, мастер сможет оценить состояние кожи и объем волос. К этой встрече также стоит подготовиться (читай п.5). Будьте готовы к тому, что мастер откажет, если вы захотите попробовать несколько помад или слегка завить волосы. Встреча длится около 20 минут, на ней вы сможете реально только обсудить образ.

