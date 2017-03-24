Лайфхаки для макияжа. 11 уловок, чтобы выйти из положения

Мы все делаем макияж, и у всех есть свои привычки и лайфхаки. Сегодня несколько уловок и от нас: как сделать стрелки для глаз без специального средства, как обойтись без средства для контуринга и создать самой нужный оттенок помады...

Несколько способов нарисовать стрелку или подводку без специального средства

1. Самый простой способ: набрать на кисть тушь и нарисовать стрелку. Если тушь водостойкая, то соответственно и стрелка будет такой.

2. Второй вариант замены подводки - набрать обычные сухие тени для глаз на влажную кисть и сделать все то же самое. Такой вариант менее устойчив, чем тушью, зато эффективно.

3. Некоторые рисуют стрелку карандашом. Такой вариант часто получается грубоватым и неопрятным. Попробуйте хотя бы хвостик стрелки дорисовывать, набирая цвет с грифеля кистью. Не забудьте закрепить карандашную линию тенями, чтобы цвет не отпечатывался на веко.

4. Если у вашего ребенка есть свой набор аквагрима, можете смело позаимствовать для подводки. Его также необходимо закрепить сверху тенями.

5. Рисовать стрелку по скотчу, приклеенному заранее на веко, советовал весь интернет. Но обычный скотч или пластырь может быть больно отрывать, от них могут остаться следы клея. Возьмите аптечный бумажный пластырь в мотке. Он не оставит следов и отрывается легче.

Лайфхаки про помаду

6. Нужный цвет помады можно создать, добавив в нее тени для глаз. Например, чтобы получить более фиолетовый оттенок, добавляйте в красную, розовую или бордовую помаду синие тени. Легче всего смешать рассыпчатые тени и жидкую помаду.

Но и с обычными можно справиться. На импровизированную палитру наскребите немного помады из стика и немного прессованных теней, смешайте и наносите на губы. Также можно из обычной помады сделать модную металлизированную, добавив перламутровых теней.

7. То, что губы можно красить карандашом, а сверху нанести блеск или бальзам, знают многие. Но сегодня уже в нескольких марках есть такая штука, как гелевый карандаш. Есть они как для губ, так и для глаз. Так вот такие карандаши очень удобно использовать в качестве кремовых теней, если растушевать их на веке, или помады, если полностью покрыть цветом губы.

Эффект будет крайне устойчив. Можно пить, перекусывать и даже поцеловать кого-нибудь. Но помни, тут, как в сказке: как только появляется жирная еда, масло попадает на губы, стойкость теряется.

Карандаши можно найти, например, в марках: Provoc, Urban Decay, Smashbox.

Лайфхаки про тон для лица

8. Если вы не угадали с цветом тона для лица, подождите отчаиваться. Если тон темнее, чем нужно, попробуйте наносить его на зоны контурирования (в первую очередь, впадины скул и лба). И хорошо растушёвывать. То есть используйте его для прорисовки рельефа лица.

И еще: так как тон своего оттенка вам все равно придется купить, возьмите ошибочный с собой в магазин, чтобы не повторить промах.

9. Еще один способ сделать легкий контуринг, если под рукой нет специальных средств: тени для глаз или бровей. Среди цветов в столь популярных сегодня нейтральных палитрах для макияжа часто встречаются матовые оттенки, вполне сносные для использования в качестве скульптурирующей пудры. Набирать из небольшого рефила не очень удобно, но тем не менее - это выход.

Лайфхаки про тени и брови

10. Чтобы тени легли ярко, а специальной базы для этих целей нет, попробуйте нанести основной цвет на подвижное веко пальцем прямо на тон или консилер и быстро хорошо растушевать. Такая вот имитация кремовых теней.

11. Брови можно накрасить влажной кистью и тенями для глаз. Такой способ работает и для коррекции оттенка цвета брови. Например, если ваше средство для бровей дает слишком рыжий для вас пигмент, добавьте поверх него чуточку сиреневатых или просто серых теней.

А при отсутствии геля для бровей есть старый проверенный способ закрепить волоски: на щетку брызните немного лака для волос и уложите брови.

Если у вас есть свои уловки для нанесения макияжа, поделитесь ими в комментариях к этой статье!