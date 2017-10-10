Макияж для зеленых глаз

Зеленые глаза встречаются в чистом виде не часто. Обычно это каре-зеленые или зелено-голубые глаза. Но если грамотно подобрать макияж, то можно выигрышно подчеркнуть заветную колдовскую зелень в глазах и того, и другого типа.

Давайте посмотрим на цветовой круг. Напротив зеленого цвета у нас расположен красный, неподалеку от красного — розово-фиолетовая и оранжевая гаммы. Вот их и будем рассматривать. Именно они, как противоположные, контрастные цвета, и будут подчеркивать зеленый цвет.

Сиренево-розовая , фиолетовая гамма

Многие боятся использовать розовый цвет в макияже глаз, старый миф о том, что это придаст им усталый или воспаленный вид, давно развеян: стоит добавить густо накрашенные ресницы, темную подводку или просто темные тени вдоль ресниц и такого эффекта удасться избежать. А вот зеленый пигмент удачно подчеркнете. Работают оттенки от светло-лилового или розового, до насыщенных фиолетовых. В тенях, кайяле или подводке.

Для смелых — фиолетовая помада также отличный вариант для зеленоглазых.

Розовый разной интенсивности, конечно, тоже можно разместить на губах. Тогда добавьте розовых румян, и свежий зеленоглазый образ готов!

Золото и бронза

Рассмотрим их, как альтенативу оранжевой гамме. Все-таки оранжевый — не самый ходовой оттенок для носибельных вариантов. Можно добавлять эти цвета локально, например, во внутренний уголок глаза, а можно брать за основу и покрывать все подвижное веко до складки.

Красный и бордовый цвет

Вспомните, когда аврал на работе и высыпаться не удается или вы поплакали по какой-то причине, смотрите на себя в зеркало, а глаза зеленее, чем обычно. Все дело в красных сосудиках, которые раздражены или даже лопнули. Несмотря на ситуацию, красный цвет подчеркнул и усилил ваш оттенок глаз.

Красная помада — более щедящий способ использования красного для акцентирования зеленого пигмента. Это самый простой способ подчеркнуть зеленые глаза. Особенно, если макияж глаз делать некогда или не хочется. Несмотря на то, что цвет находится не у самих глаз, он все же расположен довольно близко. В этом случае работает прямой контраст. Вспомните цветовой круг.

Бордовые оттенки играют как на губах, так и на веках. Не бойтесь экспериментировать. Такой макияж, конечно, уместен только для вечерних выходов.

Классическая серо-коричневая гамма

Для зеленых глаз уместна, как теплая, так и холодная. В холодной есть серо-лиловый подтон, он подчеркнет холодный зеленый пигмент. Если же вы решите использовать теплую коричневую гамму, то зелень приобретет кошачий желтоватый отлив.

Что касается выбора туши и подводки для зеленых глаз, то здесь важнее общий колорит внешности, чем пигмент радужки. Если вы обладательница темных волос (и даже если сейчас волосы окрашены в светные оттенки), то скорее всего ваш вариант — черный цвет. Если вы рыжеволосая, светло-русая или натуральная светловолосая девушка, то попробуйте использовать коричневую гамму в повседневном макияже.

