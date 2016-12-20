4 варианта макияжа «смоки айс»

Есть такой макияж, и в пир, и в мир, как говорится. И на утренник, и на корпоратив. Он, вопреки многим предрассудкам, идет всем! Главное выбрать форму тушевки и насыщенность цветов. А также учесть: цвет, расположенный вдоль ресниц, должен быть максимально насыщенным, а затем плавно растушеванным в кожу или светлый оттенок.

Версия 1. Палец и кремовые тени

А собственно все! Устойчивую кремовую тень бежевого, кремового, бронзового или серо-коричневого оттенка (от Maybelline до Bobby Brown или Armani) наносим пальчиком на подвижное веко и плавно растушевываем под углом 45 градусов в сторону виска.

Выходим из складки века на неподвижную его часть, растушевывая цвет в кожу. Главное, не перетянуть до самой брови, чтобы не получилась Мадонна в молодые годы. Также важно не «завалить» тень вниз у внешнего уголка. Вдоль ресниц можно пройтись черным или другим темным карандашом. Теперь красим ресницы.

Версия 2. Черная классика

Чтобы получить насыщенный черный вариант макияжа, нам понадобится «подложка». Предлагаю 2 варианта: кремовая тень из версии 1 (даже если она светлая) или специальная база под тени. Наносим текстуру и на нижнее веко тоже.

Далее заполним черным карандашом верхнюю и нижнюю слизистую глаз. Так мы добавим выразительности и драматичности.

Теперь прихлопывающим движением кистью наносим черную тень на все подвижное веко и на нижнее веко вдоль ресниц. Важно плотно выложить цвет.

Далее в программе серо-коричневая тень, чтобы смягчить переход от черного в кожу. Ее нанесем в складку века и ей же растушуем границу черного снизу.

Зону под изгибом брови и внутренний уголок глаза можно «подсветить» бежевой или другой светлой сатиновой тенью. Тогда растушевка будет еще гармоничнее.

Версия 3. Цвет правит

Мы можем сделать классическую форму смоки айс, но в цвете. Это уместно, если нужно поддержать цвет аксессуаров, например, или принта на одежде.

Единственная рекомендация, которую я могу дать в этом случае: слизистую оставьте черной, а переход от темного к светлому (складка века и растушевка на нижнем веке) серо-коричневым. Не делайте переход серым или цветным.

Так макияж будет выглядеть менее декоративным, несмотря на присутствие яркого пятна.

Версия 4. Для смелых

Смоки с акцентом на нижнее веко.

Начнем со слизистых глаз. Далее плотно черным прокрашиваем линию вдоль нижнего века. Мягко растушевывая ее с помощью серо-коричневого цвета вниз и в сторону виска.

Верхнее веко заполняем более светлым оттенком теней. В складку верхнего века пушистой кистью наносим серо-коричневый цвет (для создания рельефа).

Вдоль верхних ресниц пройдемся черным карандашом, немного растушуем его (на карандашах часто с обратной стороны есть специальный аппликатор для этой цели).

Густо красим ресницы, это жутко модно.

Во внутренний уголок можно поставить золотистую или серебристую точку. Тоже дань тенденциям. А можно и обойтись.

Имейте в виду, не обязательно делать весь макияж цветным. Чтобы добавить в классический черный смоки цвет, можно сделать цветной кайял (слизистая нижнего века) или накрасить верхние ресницы цветной тушью.

Чтобы черный матовый вариант макияжа сделать чуть наряднее, можно в центр подвижного века (смело поверх черного) поставить светлый или цветной перламутровый блик.

Для слизистой нужно выбирать карандаш специальный, с пометкой kajal. Обычный и стоять толком не будет, а еще может аллергию вызвать.

Тональное средство при исполнении такого макияжа, рекомендую наносить в финале, чтобы не пришлось размазывать по лицу осыпавшиеся в процессе творения тени. А еще так процесс пойдет быстрее и смелее.