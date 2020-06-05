Всё про патчи. Для чего и как их использовать?

Патчи — универсальное средство для ухода за кожей лица, буквально «палочка-выручалочка» для каждой женщины. Расскажем, как правильно применять патчи, можно ли использовать патчи каждый день, их применяют только для кожи вокруг глаз или область применения патчей шире? Какие патчи лучше покупать, какие получили хорошие отзывы.

Что же такое патчи?

Выполнены патчи в форме дугообразных подушечек из гидрогеля или нетканого полотна, пропитанного различными полезными веществами. Как правило, патчи накладываются под глаза, ведь изначально их использовали именно с целью убрать отечность под глазами, осветлить, выровнять и подтянуть кожу.

Всем известно, что кожа в области глаз очень тонкая и нуждается в особом, тщательном уходе и именно вокруг глаз появляются первые морщинки, а при переутомлении и недосыпании — темные круги, синяки, отеки и мешки.

Патчи с этими проблемами отлично справляются и приходят на помощь, когда решить их нужно срочно. Например перед очень важным мероприятием или после бессонной ночи. Достаточно наклеить холодные патчи (держите их в холодильнике) под глаза или носогубные складки, оставить на 15-20 минут, и кожа моментально восстановит свой ресурс и станет более подтянутой и упругой!

Куда и как клеить патчи?

Использование патчей очень широко в применении, их совсем не обязательно клеить только под глаза или специально покупать для носогубных складок или от «гусиных лапок». Нет, это довольно универсальное средство, которое можно применить и на другие зоны на лице, которые также нуждаются в увлажнении и уходе.

На фото ниже можно посмотреть как все-таки актуально использовать патчи:

* Чтобы убрать синяки, клеим патчи узкой стороной к внутреннему уголку глаза.

* Чтобы снять отечность — широкой стороной ко внутреннему уголку глаза.

* Убираем гусиные лапки — клеим на область сетки мелких морщин.

* Чтобы разгладить межбровную морщину, клеим в середине вертикально, между бровями. Также можно наклеить и на сам лоб в горизонтальном направлении.

* И чтобы сократить мимические морщинки возле губ, мы также клеим патчи вертикально по направлению морщины-широкой стороной к подбородку.

Как часто можно использовать патчи?

Большинство девушек используют их каждое утро, это является особым ритуалом пробуждения и любви к себе, и катастрофы тут нет. Конечно, кожа под глазами скажет нам только спасибо, потому что нуждается в ежедневном интенсивном питании.

НО! Не стоит забывать, что кожа не должна полагаться только на косметические средства, необходимо, чтобы она сама умела вырабатывать эластан и коллаген. Оптимально — наносить патчи от 1 до 4 раз в неделю.

Строгих правил в этом деле не бывает, каждая девушка сама для себя решает, когда это действительно необходимо: перед важным мероприятием или свиданием, чтобы освежить взгляд. Кто-то предпочитает делать это перед сном.

Однако, хотелось бы напомнить, что не стоит заменять уходовые крема, используйте патчи именно как «скорую помощь», как дополнение или один из этапов увлажнения и питания для вашей кожи.

Лайфхаки для применения патчей

— Чтобы эффект был моментальным, перед нанесением патчей сделайте массаж век и кожи под глазами кончиками пальцев. Это поможет уменьшить оттек и слегка «разогреть» кожу перед процедурой.

— Наносите патчи после того, как умылись и очистили кожу.

— Оставшуюся сыворотку после применения слегка «впечатайте» в кожу под глазами.

— Храните патчи в холодильнике — холодные патчи усилят дренажный эффект.

— Не нужно держать патчи на лице до полного их иссушения и истончения. После того, как микромаска отдала все свои полезные компоненты, она начинает всю эту влагу втягивать обратно. Поэтому достаточно наносить их всего на 15–20 минут.

Топ 5 лучших патчей для глаз (в среднем ценовом сегменте):

«Petitfee Black Pearl & Gold Hydrogel Eye» Цена: 850 р. Эти патчи любят почти все популярные блогеры. Производители заявляют, что частицы коллоидного золота борются со старением дермы, запуская процесс восстановления. И правда, эффект моментальный! Отечность исчезает на глазах, по ощущениям кожа под глазами очень увлажнённая и наполненная. Такие патчи мы с вами девушки, точно должны иметь у себя в арсенале. «Secret key pink racoony» Цена: 1200 р. У этих патчей и состав волшебный, и упаковка яркая и красивая. Оригинальные патчи в форме сердец можно разделить на две части и использовать как под глаза, так и на носогубные складки: экономично, согласитесь?! Они хорошо подходят для чувствительной и сухой кожи, локально устраняя покраснения и насыщая влагой. В составе присутствует золото, способствующее активизации обменных процессов в кожных слоях, поставляя кислород и усиливая клеточное обновление. «L. Sanic Herbal Blue Agave» Цена: 999 р. Ненавязчивая, но очень привлекательная упаковка, такие патчи хочется брать просто из-за коробочки. Но давайте посмотрим, что там внутри: сделаны из гидрогеля с частичками настоящих растений. Они осветляют зону вокруг глаз, тонизируют и охлаждают. Спустя несколько минут после нанесения ощущается лёгкое покалывание, но оно комфортное. «SNP Bird’s Nest Aqua — Патчи для глаз с экстрактом ласточкиных гнезд» Цена: 890 р. Это ещё одни волшебные патчи, благодаря которым вам не нужно будет ретушировать свои фото несколько часов. Они так разглаживают кожу вокруг глаз, что мелкие морщинки исчезают и взгляд становится очень свежим, а лицо отдохнувшим. Нашу великолепную пятерку завершают патчи «Bulgarian rose Koef RUBY» Цена: 1050 р. Это патчи с рубиновым порошком и экстрактом болгарской розы. Они хорошо смягчают и увлажняют чувствительную кожу век, устраняют мимические морщины, снимают отёки и осветляют синие круги под глазами, а рубиновый порошок в составе способствует мягкому отшелушиванию мертвых клеток кожи.

Что должно быть в составе?

На бьюти рынке существует огромный выбор патчей, и каждый раз мы сталкиваемся с невыносимой мукой выбора. Кажется, что они все одинаковые! Взять подороже или дешевле?

Самое главное, на что обязательно нужно смотреть, это состав! Всегда изучайте то, за что вы платите:

* При отечности и темных кругах в составе патча должны быть кофеин, экстракт конского каштана, винный экстракт и др. составы для улучшения дренажных функций кожи.

* При возрастных морщинах обязательно наличие в составе большого количества гиалуроновой кислоты, пептидов, коллагена, ретинола — восстанавливающих компонентов.

* При коже, находящейся в состоянии стресса, нужно выбирать микромаски с витаминами С и Е, аминокислотами, коэнзимом Q10 и другими антиоксидантами.

Будьте красивы и здоровы!