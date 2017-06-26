Как краситься летом. Макияж в отпуске

Если вы планируете в отпуске краситься на пляж, прогулку или вечерний выход, то стоит обратить внимание на некоторые особенности косметики для отпуска. Как и всегда, не призываю строго следовать инструкциям, но что-то может оказаться полезным.

Тональное средство с SPF не меньше 20

Это важно, потому что за пределами пляжа, где мы интенсивно наносим средства защиты, кожа тоже должна быть защищена, даже в сумерки. Так как солнце и так делает нас прекраснее, то плотных средств не нужно. Подойдет, например BB крем от Bobby Brown SPF 35. Цена покусывает, но качество того стоит.

Можно посмотреть что-то для своего типа кожи у Clinique, в их арсенале практически все средства с SPF. В более демкратичном сементе найти тона с фактором защиты сложнее, но можно, например, BB крем Lumene имеет защиту SPF 20.

Если не любите менять уходовые средства или нет желания носить тон в жару, а красоты захотелось больше, то альтернативой тональному крему станет CLINIQUE BIY Blend It Yourself Pigment Drops. Отлично, если уход у вас при этом с SPF.

Все, что нужно - смешать крем с парой капель пигмента. Очень удобная штука, которая не дает эффекта затонированного лица, миксуется с любым кремом и красиво выравнивает цвет кожи. Финиш покрытия будет зависеть от вашего крема: матовый крем - матовым будет и финиш.

Матирующие салфетки

Вот уж где они пригодятся, так наверняка тут. Пудру же вы с собой таскать не станете. А тут промакнули лицо и - вуаля, свежий вид! Не забывайте промакивать и зону под глазами, эффект только что нанесенного макияжа не заставит себя ждать.

Пудра

Это ваше дело, нужна ли вам пудра. Я бы рекомендовала купить минеральную и тогда ее можно и на тон, и без тона. Обычную пудру не стоит наносить на кожу просто так, особенно в отпуске, где она и без того находится в стрессе. Не пудра, а ваша кожа, конечно.

Если решились на минеральную, читайте состав, там не должно быть талька и консервантов. С ними пудра теряет все свои натуральные преимущества. Из доступных можно рассмотреть вариант пудры HD от NYX. Та пудра, что они заявляют минеральной, как раз с тальком, а вот линия HD содержит всего 1 компонент. Далее есть отличные, но более дорогие варианты у Becca, Jane Iredale, Silk Naturals или D. Bare Minerals.

Бальзам-блеск для губ

Яркие помады в отпуск брать, конечно, тоже можно, если вы без них никуда, но скорее всего, в ход они пойдут только по вечерам. Поэтому берите просто свою привычную.

А вот бальзам, желательно также с SPF, очень даже нужен в каждом чемодане. Кожа на губах хочет тоже быть увлажнена и защищена. Его обновляем в течение всего дня. Варианты бывают различные по цене. Недорогие Libre Derm Bronzeada SPF 30, Nivea Аква забота SPF 15, найдутся в соседней аптеке и магазине за углом. Дороже, но интереснее, будет, например, Korres бальзам-стик SPF 15. Он представлен в 5 оттенках, точно что-то подберете.

Консилер

Вот чем я сама пользуюсь на прогулках и по вечерам в отпуске, так это консилер. Кожа не перегружена, синячки под глазами спрятаны (не всем загар с этим вопросом помогает), вид – свежий. Здесь ключевые факторы - легкость и приемлемая устойчивость.

Из люкса можно приглядеться к LANCOM Effacernes Long Tenue SPF 30. Из средней ценовой категории присмотритесь к корейским маркам, например, Tony Moly Facetone SPF 30. Он плотнее, поэтому можно смешать с кремом или нанести поверх ухода сразу. Если берете корейский продукт или свой привычный консилер из дома, можно его чуточку затемнить при необходимости с помощью тех же капель от CLINIQUE.

Тушь

Вообще, можно окрасить, нарастить ресницы или сделать ламинирование перед выездом. В этом случае тушь будет не очень актуальна. Но если без нее никак, то для жарких регионов на пару недель нерегулярного использования можно взять и водостойкую. Только обязательно тщательно очищайте ресницы перед сном.

Помада или тинт для бровей

Как правило, бровки, как и волосы на любой части тела, легко выгорают а солнце. Если вы не делали окрашивание или биотатуаж хной перед отъездом, то вашими вариантами будут помада и тинты для бровей. И того, и другого сейчас хватает в разных марках. Можно помадку присмотреть в INGLOT, а тинты в корейских марках. Такие текстуры хорошо переносят жару и влажность. Можно даже купаться, главное – не тереть.

Гель для бровей

Если форма бровей не требует коррекции, то запаситесь просто цветным гелем для укладки и легкого окрашивания волосков. Например, от Essence или, чему я лично была удивлена, H&M.

Кремовые тени

Не текут, скатываются чуть-чуть и то после долгой носки, особенно, если немного закрепить. В походных условиях для этого сгодится тонкий слой пудры. Смело выбирайте сияющие. На южном солнце это смотрится уместнее, чем где-либо. Рассмотрим варианты.

Неизменные Maybelline Color Tattoo из недорогого сегмента, совсем немного дороже обойдутся тени от NYX LID LINGERIE. Из более дорогих вариантов, конечно, кремовые или жидкие тени от Giorgio Armani или Bobby Brown.

Фото: vyboroved.ru, lancome.ru, Xtras.co.uk, nyxcosmetic.ru, blogspot.com, fann.cz, Enyenileri.com, cosmostore.org, joybyjoy.ru, 2.hm.com, Joybuy.com.