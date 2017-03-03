Гигиена макияжа. Бережно сделать макияж и бережно смыть

Если вы каждый вечер очищаете лицо от косметики, регулярно стираете кисти и спонжи для макияжа, проводите ревизию косметички, уверены, что там нет древних тушей и тональных кремов, то можете закрывать эту странциу. Есть сомнения? Тогда рекомендую потратить пару минут на этот текст.

Макияж лица

Очень важно грамотно очищать кожу от декоративной косметики. Об этом сказано уже тысячу раз, но все равно некоторые девушки продолжают относиться к этому вопросу легкомысленно. Чаще всего на вопрос: «Как ты очищаешь кожу от косметики?» я получаю ответ: «Умываюсь... ну гелем или мылом...» Так нельзя, вот и все!!!

* Косметику мы должны снять специальным средством для снятия макияжа, причем водостойкие элементы снимаются с помощью маслянистых средств. Мягко прикладываем ватный диск к коже, даем пару секунд средству сработать и после этого снимаем макияж. Не трем! Не втираем! Не тянем кожу на затылок!

После этого мы умываемся привычным образом (не мылом, оно слишком агрессивное), смывая остатки косметики, грязи и средства для демакияжа. Теперь ухаживаем за кожей с помощью тоника, крема, масел. Вобщем, всего к чему привыкли,а в идеале, что порекомендовал косметолог.

* Наносить макияж стоит только на очищенную кожу. Даже если вы весь день провели дома, а вечером решили совершить культурную вылазку, то стоит умыться со своим привычным средством и нанести крем или сразу базу под макияж.

* Естественно, утром также необходимо полноценно очищать кожу, как и вечером, после возвращения домой. Некоторые полагают, что за ночь замараться было негде. Но стоит помнить, что пыль из подушки и одеял за ночь смешивается с потом и жиром, который выделяет кожа. Конечно, это не грязь из шахты, но умыться стоит, чтобы кометика легла на чистое лицо.

* Ну и обязательно очистить кожу, если на это есть время и возможность, если вы трансформируете свой образ из дневного в вечерний. Исключением станет разве что ситуация, когда вы решили добавить лишь яркую помаду, если весь день пользовались бальзамом или вообще избегали макияжа губ.

Кисти и инструменты

Несмотря на то, что кистями пользуетесь только вы, мыть и очищать их нужно регулярно. Это же просто беда! Практически все клиентки, кто приходит ко мне на уроки макияжа для себя, приносят на разбор косметички неочищенные кисти и жуткие спонжи в пудренницах...

Тут же все просто! У вас нет миллиона кистей, как у визажиста, и на их очищение уйдет всего пара минут.

Можно стирать кисти и спонжи специальным шампунем (например, Bobbi Brown, Make Up For Ever, Beauty Blender), а можно обычным детским, хозяйственным или даже дегтярным мылом. Все они очищают идеально, даже обладают легким эффектом дезинфекции. Не бойтесь, что кисти будут неприятно пахнуть. Не будут!

Не стоит стирать кисти жидким мылом, оно плохо выполаскивается особенно из больших плотно набитых кистей.

Какие вам действительно нужны кисти для макияжа? Узнайте здесь: Кисти для макияжа: выбираем самое необходимое

Как стирать кисти

Сначала смочите кисть проточной водой, перевернув ее вниз ворсом. Если кисть плоская, то намыливать ее необходимо по рабочим плоскостям, плотно прижимая к куску мыла. Если кисть пушистая, то возможны легкие круговые движения. Далее, слегка отжимая, выполаскивайте кисть, держа под струей воды также ворсом вниз.

Теперь полотенцем или бумажной салфеткой отожмите кисть, немного надавив на ворс, но не вытягивая его. Положите кисть сохнуть.

Ни в коем случае не сушите кисть в стакане, ворсом вверх или не пытайтесь просушить ее полотенцем! В первом случае клей в обойме кисти разбухнет и ворс будет вываливаться, во втором – вы испортите ворс, он станет торчать во все стороны и волоски будут ломаться.

Стирать кисти для сухих текстур необходимо хотя бы раз в неделю. Кисти и спонжи для помады, тона, подводки, кремовых теней и румян лучше обработать сразу после применения или, вечером когда вернетесь домой и зайдете вымыть руки.

Косметика

Здесь действует несколько нехитрых правил.

* Хранить косметику лучше в ящике стола или закрытой косметичке, в которую не проникает свет. Желательно, чтобы температура в помещении особо не менялась. Отсюда вывод: ванная комната – не лучшее место для хранения кометики. Излишняя влажность или резкая смена температур негативно скажутся на сроке хранения косметики.

* Обязательно следите за сроками годности продуктов. Если сухие тени, пудры мы можем оставлять в косметичке гораздо дольше, чем заявлено на упаковке (с учетом, что они сохраняют свои свойства и не раскрошились от старости), то кремовые текстуры, типа тона или базы под макияж, лучше изъять из работы по окончанию срока годности. Особенно, если они с откручивающейся крышкой, и набирали текстуру вы пальцем.

* Про тушь: 6 месяцев максимум, 3 – в идеале. Столько должна жить тушь в вашей косметичке. Жалко денег? Не покупайте дорогую. Благо, сегодня есть из чего выбрать. Например, Vivien Sabo Cabaret, Loreal volume millions lashes или Rimmel scandaleyes – очень неплохие бюджетные варанты.

Как говорила мне мама в детстве, когда я собиралась надеть мятую футболку или забывала помыть свою обувь: «Ты же девочка!» Так вот, мы же девочки, давайте содержать все свои бесчисленные баночки в чистоте! Выделите 20 минут на то, чтобы протереть колпачки тонов, упаковки теней и пудр, постирать косметичку... Вам самим станет приятно брать в руки косметику!

И еще, всегда проще поддерживать порядок и читоту, чем делать генеральную уборку.

* Из пудрениц и палеток с тенями лучше изъять спонжи и апликаторы. Апликаторы из теней вам просто не нужны, если вы орудуете кистями. Спонжи из пудренницы часто бывают откровенно грязными, так как поправив макияж вне дома, мы кладем спонж обратно в коробочку и забываем про него до следующего раза.

Чтобы избежать этого, носите с собой матирующие салфетки: достали, промакнули, выбросили. Гигиенично и места занимают мало. А пудру оставьте дома, наносите кистью! Так слой пудры будет тоньше и кисть вы точно в пудреницу не запихнете.

Карандаши для макияжа мы очищаем с помощью заточки. Поэтому всегда немного подтачивайте карандаш перед использованием. Особенно это касается карандашей кайялов, то есть тех, которыми вы прорисовываете слизистую глаза.

* Если у вас обострился герпес, то очевидно, что лучше не использовать помаду прямо из стика и не наносить ее кистью. Иначе есть риск спровоцировать воспаление вновь. Воспользуйтесь ватными палочками, на одну набрав текстуру, а другой аккуратно распределите цвет по губам. Непросто, зато гигиенично. В идеале, конечно, вообще отказаться от макияжа губ до выздоровления.

Фото: jamiemakeup.com, media3.popsugar-assets.com, tsum.ru, makeup-shop.com.ua, img.forum-cosmetic.ru,

рudra.ru, bosco.ru, sephora.com, makeupforever.com, lollipop.glambot.com.