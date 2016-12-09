5 минут на макияж

Выглядеть на отлично или, как минимум, свежо в минимальные сроки. Желательно, не прилагая много усилий. Преобразиться за 5 минут – вот он, идеальный вариант. Главное, знать, куда, как и что наносить.

Пойдем по нарастающей. Если времени хватило, дай Бог, на умывание и нанесение крема (а это обязательная программа), то минимум, чем вы можете придать легкую благородность лицу – брови. Да-да, те самые, о которых уже столько написано, столько нарисовано.

1 минута:

Уложите брови с помошью бесцветного геля. В магазине вы найдете его от 80 рублей. Под углом 45 градусов расчесываем волоски в сторону виска. Не бойтесь взъерошить бровь, главное приподнять ее, создав легкий эффект лифтинга, самые «дикие» волоски мы уложим потом обратно. Непослушным, жестким волоскам может понадобиться 2-3 слоя геля. Не бойтесь – он незаметен.

2 минута:

Если еще осталось время – прячем синячки под глазами. Именно синячки, а не перекрываем всю зону под глазами. Для таких экспресс вариантов выбираем легкую текстуру консилера. Здесь работаем на невесомость макияжа. Что касается оттенка, то он должен быть желтовато-оранжевым, но на 1-2 тона светлее кожи лица. Им же слекга пройдемся возле крыльев носа. Растушевываем пальцем или мягким спонжем.

3 минута:

Часто нас подводит тусклый цвет лица, поэтому легкий розовый или кораллово-розовый румянец на яблочки щек обязателен. Легкий, растушеванный. Именно на яблочки: улыбнулись себе в зеркало, нашли яблочки, нанесли пушистой кистью (если у вас кремовые румяна – пальцем).

4 минута:

Помаду или модный нынче тинт ягодного или розоватого оттенка, наносим пальцем на губы, чтобы просто придать им оттенок. Покрытия не должно быть заметно. Если на губах sos-ситуация и трещинки, как саванне в засуху, но сверху наносим бальзам или гиниеническую помаду.

5 минута:

Вернулись к бровям, гель как раз высох. Мы видим участки, которые следует заполнить. Но не всю бровь целиком. Мы чуточку (!) добавим цвета в зону изгиба брови и хвостик. Карандашом, тенями, помадой (да-да, для бровей есть своя помада). Для брюнеток выбираем серо-коричневый, а не серый или черный цвет.

Для блондинок также серо-коричневый, но с капелькой теплого пигмента. Светлее, чем у брюнеток, но чуточку темнее, чем цвет волос на голове. Для русых девушек: та-дам! Тоже серо-коричневый, но тут стараемся попасть четко в цвет волос на голове.

Осталось время? Отлично, для любительниц ресниц: теперь можно их накрасить. При этом легко. Первый слой – корни (чтобы создать изгиб и не утяжелить ресницы), Второй слой: от корня до кончика. Главный принцип и тут: легко, не перегружая макияж. Нижние ресницы красим (если хотим) в 1 слой во внешней половинке глаза.

И еще. Если склеры глаз выдают усталость красивым алым переливом сосудистой сеточки, можно использовать до макияжа капли для глаз, но пусть это будет редко (2-3 раза в месяц), и пусть капли будут щадащими. Например, Окуметил или Iridina. Не бойтесь их синего цвета, но голубые слезы лучше стирать сразу, после использования.

Если кожа проблемная, тонировать и припудрить лицо необходимо полностью, но если вооружиться спонжем и правильной текстурой, это займет всего лишь 1,5 минуты дополнительно.