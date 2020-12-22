Маникюр на Новый год 2021. 13 необычных идей!

До Нового года 2021 осталось несколько дней, пора делать новогодний маникюр! Предлагаем фотографии 13 потрясающих идей маникюра на этот случай!

Маникюр на Новый год не обязательно должен быть взрывным и ярким, с огромным количеством наклеек и блёсток. Современная девушка выбирает классику и минимализм. Можно сделать очень лаконичный дизайн - веточки розмарина на светлом фоне - лишь намёк на рождественские мотивы.

фото: instagram.com/onparledemode и instagram.com/safinailstudio

Но в главный праздник в году всё равно хочется нарядности. Если вы - сторонница яркости, делайте акцент на красный цвет. Согласитесь, он прямо ассоциируется с Новым годом!

фото: instagram.com/bebebe.msc/

Для девушек, которые любят акцентные ногти, разнообразный дизайн и рисунки, мы предлагаем вместо привычных Дедов Морозов сделать дизайн в виде остролиста, или лишь отдаленно напоминающий силуэты ёлок. Сочетание остролиста и красных ягод отлично будет смотреться с любым нарядом и не надоест быстро. Смотрится очень празднично, выдержанно и поднимает настроение.

фото: instagram.com/overglowedit и instagram.com/safinailstudio

Возможно, вам понравится идея заснеженных ногтей - когда не весь ноготь покрывается цветным гелем. Это смотрится легко и минималистично, а лёгкое сияние задаст новогоднее настроение!

Можно выбрать нежный цвет легкого морозного румянца и пустить на ногти белых снежных птиц.

фото: instagram.com/bebebe.msc и instagram.com/nail.idea.russia

Вместо снежинок и снеговиков, ставших в новогоднем маникюре уже привычными, предлагаем сделать просто блестящее покрытие на все ногти. Если сделать его не слишком плотным, маникюр будет выглядеть более нежным и женственным.

Необычным вариантом будет металлический маникюр (покрытие без блёсток, блеск за счет цвета металлик). Он смотрится очень празднично и по-зимнему, к тому же мы встречаем год металлического быка!

А также в привычном нам французском маникюре можно белый цвет заменить на металлик, золотистый или серебристый.

фото: instagram.com/oparinaoxana и пользователя u-mama Стрендж

Для девушек, у которых строгий дресс код на работе, можно к традиционному "нюду" добавить минималистичные золотые украшения.

фото: instagram.com/imarninails

Но именно сейчас у вас есть отличный повод сделать непривычный для себя маникюр с акцентными аппликациями и рисунками. Ведь новогодние праздники продлятся долго, и есть время походить с ярким маникюром подольше. А чтобы не шокировать окружающих, можно основание маникюра делать в более спокойных цветах.

фото: instagram.com/safinailstudio

Ну и для преданных любителей нюда у нас есть особенные идеи: красивый дизайн в нежном цвете в виде заснеженных сугробов. А также минималистичное украшение наклейками - золотыми точками.

фото: instagram.com/imarninails

С наступающим Новым Годом!