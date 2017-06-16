Как красиво оформить брови

Не секрет, что брови держат лицо, задают характер внешности. Если раньше обязательным пунктом макияжа были накрашенные ресницы, то сегодня уйма средств появилась, чтобы привести в порядок брови. Но как? Как оформить брови, чтобы это выглядело красиво, а не комично или неопрятно?

Существует несколько критериев формирования и оформления бровей:

Симметрия

Брови должны быть симметричны. Если одна шире и вам ее внешний вид нравится больше - дорисовываем вторую. Если наоборот - убираем лишнее у более широкой. Но аккуратно! Чтобы не выщипать больше нужного. По 1 волоску, начиная с самых нижних и проверяя форму в большое зеркало с расстояния хотя бы 50 см.

У модели на фото брови с татуажем, оформлены помадой.

Горизонталь

Основание брови и ее хвостик должны лежать либо на одной горизонтали, либо хвостик может быть чуть выше этой горизонтали. Проверяйте, не опущен ли ваш ниже необходимого. Проверяем, смотря прямо на себя в зеркало.

Направление

Бровь вполне может быть практически прямой, такая свидетельствует о серьезности обладательницы. Может быть округлой или более угловатой, дерзкой. Главное здесь другое. Отрезок брови от основания до точки изгиба должен быть примерно в 2 раза длинее хвостика (от изгиба до кончика). Тогда независимо от формы, направление вашей брови будет восходящим. Это важно, иначе ваши брови будут выглядеть печально, как у Пьеро.

Точка отсчёта

В каком месте мы начинаем нашу бровь? В Интернете гуляет картинка, где точка основания брови лежит на линии, проведенной из внутреннего уголка глаза. Это неверно. Так мы расширим область переносицы и наш нос будет казаться больше. Итак: смотрите прямо в зеркало. Найдите точку на крыле носа, где обычно делают пирсинг, вот теперь от нее прямую линию вверх. Она укажет точку, где должно быть основание бровки.

Ширина

Ширина участка брови от основания до изгиба равна радиусу радужки глаза.

Интенсивность цвета

Многие начинают оформлять бровь от основания. Нет, нет и ещё раз нет! Началом художественных работ будет зона изгиба, она должна стать самым ярким местом брови. А вот к основанию и к хвостику цвет должен плавно сойти на нет. Если бровь оформлена неверно, есть риск стать похожей на птичку из небезызвестной игры. Ни в коем случае бровь не должна быть однородной по цвету. Всегда: изгиб темнее основания и хвостика.

Четкие границы

Их быть не должно. Графичные, отрисованные брови - прошлый век. Если перестарались с линиями, немного растушуйте их ватной палочкой или расческой для бровей.

Укладка

Да, уложить бровки бывает иногда важнее, чем подрисовать. Порой свои брови растут отлично, тогда вам достаточно будет только уложить их специальным гелем чуть вверх и к виску. Если волосков достаточно, но они светлые - возьмите цветной гель.

Что использовать для макияжа бровей?

Если у вас на бровях остатки татуажа, то перекрыть его можно с помощью помады для бровей. Сегодня она присутствует в различных марках. Хорошая палитра цветов, например, в Inglot. Наносят такую помаду маленькой скошенной кисточкой. Она водостойкая и продержится весь день.

Помада подойдет и тем, у кого от природы волосков мало или они были неудачно перещипаны.

Автоматический карандаш – оптимальное средство для самостоятельной работы, но не такое выгодное в расходе, как помада. Заполнить небольшие пробелы, дорисовать случайно выщипанные волоски. Хороших вариантов на рынке также достаточно. Например, карандаши от марки Beautydrags.

Кушоны для бровей есть, например, у HolikaHolika. Любопытно, но используйте только если у вас и так хорошая форма и необходим только цвет. Досаточно неуклюжая штука, если не дополнить ее карандашом или не поправлять форму кисточкой. Альтернатива кушону – фломастер для бровей, но кончается предательски бысто.

Пудровый карандаш можно узнать, если он рисует не очень ярко и вообще создает впечатление, будто слегка подсох. Это классика, от автоматического отличается по большей части только тем, что придется точить. Можно рассмотреть вариант от Eva Mosaic.

Тинты – самый долгоиграющий вариант. Обещают стойкость до 3 дней. Но к ним надо приноровиться. Наносится жидкость, дальше она высыхает, как пленка, вы ее снимаете. И все.

Тут главное не ошибиться с формой. Ищем в корейских брендах.

Фото: vse.kz, ozone.ru, butja.ru, elitbio.ru.