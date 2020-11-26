Макияж 2020. Возвращение трендов из 2000-х

Мода на макияж очень циклична, и макияж наших мам вновь покорил молодых девчонок. Сегодня в тренде макияж 2000-х . Давайте рассмотрим 5 трендовых акцентов, которые будем носить в грядущем 2021 году и как применить их в реальной жизни.

Помада в тон кожи

Чтобы добиться этого эффекта (если не было нюдовой помады, а в то время это был жуткий дефицит), в нулевых брали тональное средство, наносили его на губы и сверху добавляли чуть-чуть цветной помады, после чего можно было покрыть губы блеском.

Сейчас гораздо проще сделать такой макияж губ, ведь ассортимент помад на бьюти-рынке огромен и иногда даже сложно сделать выбор.

Как добиться эффекта сегодня

— Рекомендуем выбирать помаду на тон темнее, чем кожа лица, чтобы не выглядеть как Фантомас.

— За 15 минут до нанесения макияжа увлажните губы бальзамом или маслом, чтобы помада легла ровно и держалась в течение всего дня.

Идеально для этого подойдёт бюджетный вариант: помада-блеск Seventeen в оттенке No 31 (цена 380 руб.); или вариант подороже: помада для губ Бобби Браун в оттенке «Almost Bare» (цена: 2700 руб.).

Чёрные тени вокруг глаз

Теперь это называется «Smokey eyes». Раньше такой макияж не требовал много времени — тени серых оттенков из знаменитой палетки Руби Роуз, аппликатор и — никаких правил!

Как добиться эффекта сегодня

Теперь же, чтобы сделать смоки, мы тщательно подготавливаем веко, наносим базу под тени, чтобы макияж держался хорошо, и после этого используем сухие или кремовые текстуры. Выигрышнее всего использовать кремовые тени, их легко тушевать и можно наносить пальцем, что значительно сократит время сборов.

Отличным дополнением к обычному чёрному Смоки будут блёстки (ещё их называют «sparkles»). Поверх готового Смоки можно нанести блёстки и образ будет завершённым.

Купить можно тени из люксовой ниши Armani. Armani предлагает нам большой выбор цветов. Цена такого тинта в среднем 2400 руб. Более бюджетный качественный продукт также предлагает «Romanovamakeup» (кремовые тени).

Липкий блеск

Чем больше блёсток — тем лучше! Наверное, все девчонки помнят разноцветные прозрачные бутыльки с роликом: банановые, клубничные, вишневые блески были в сумочке почти у каждой девчонки.

Как добиться эффекта сегодня

В этом сезоне к нам вновь вернулся блеск для губ. Его можно наносить поверх помады, но мы рекомендуем использовать его самостоятельно, так визуально он увеличит объём и придаст сексуальности губам.

Для создания глянцевых губ можно использовать блеск для губ с сиянием от NYX glitter.

фото: wildberries.ru

Цветные тени

Если раньше предпочтительнее всего было наносить голубые тени, да и выбор палитры был невелик, то теперь у нас есть возможность выбрать любой цвет и производителя.

Хочется отметить, что этот вариант макияжа все же подходит для юных красавиц, а вот женщинам более зрелого возраста лучше использовать спокойные цвета. Например, отлично будут смотреться тени пастельных оттенков, а если всё же голубые, то лучше в приглушённых тонах и с лёгким сатиновым эффектом.

Девчонкам советуем подчеркнуть образ легким румянцем, на губы — исключительно прозрачный блеск. Ведь в таком макияже мы ставим акцент только на глаза.

фото: instagram.com/mamama_mua

Сияй!

Во времена 2000-x еще никто не знал о контуринге. Было модно совсем другое — хайлатер, тогда это просто была блестящая пудра, которую наносили по всей периферии лица, но особенно выделяли скулы, нос, подбородок и уголок под бровью.

Как добиться эффекта сегодня

На сегодняшний день эти тренды не сдают своих позиций, но мы советуем выделять только скулы, нос и уголок брови. А также добавить кремовых румян на щечки и на губы, так образ получится более свежим и завершенным.

Что использовать:

— Румяна (кремовые) «Romanovamakeup» (цена 1700 руб); румяна «BEAUTY BOMB» (цена: 399 руб.).