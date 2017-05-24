Секреты коррекции овала лица

Коррекция овала лица с помощью макияжа в домашних условиях вполне вам под силу! Профессиональный визажист открывает секреты!

Помимо выразительных глаз и ярких губ, визажиста часто просят «сделать» худое лицо или визуально уменьшить щеки. Почему-то почти всем их щеки не нравятся… Давайте сегодня сами попробуем научиться грамотно «делать скулы» и создавать красивый овал лица.

Первое, с чего все пробуют делать коррекцию овала лица – это скулы. И самый печальный итог – это очень сильно видно.

Ошибки при коррекции овала лица

Видно бывает по трем причинам:

* Во-первых, выбран неверный цвет. Кто-то до сих пор делает коррекцию с помощью румян. Нет и еще раз нет! Румяна предназначены для освежения лица и наносят их крайне деликатно на яблочки щек (они активно выпирают, если улыбнуться себе в зеркало). Так вы подчеркнете здоровый вид и убавите себе пару-тройку лет.

Другой вариант ошибки – оранжевый корректор. Сегодня почти все марки косметики предлагают вариант для моделирования лица. Но далеко не у всех получился удачный пигмент. Главный критерий выбора оттенка – это максимальная приближенность цвета корректора к цвету ваших естественных теней на лице (в складке века, натуральная тень от скулы или подбородка, боковый впадины на лбу). И обязательно выбирайте цвет при дневном освещении. Все же вы не визажист и чаще будете использовать текстуру именно днем, ну или вечером, а не для съемок фото или видео.

* Во-вторых, делать слишком ярко. Когда коррекцию видно людям на другой стороне улицы – это не есть хорошо! Грамотная коррекция слегка усилит рельеф лица, и будет практически не видна, как отдельный элемент макияжа. Это же не стрелки.

* В-третьих, не там рисуем. Основное направление коррекции на скулах практически всегда одно и то же. И это не то направление, которое образуется если втянуть щеки! Если мы рисуем диагональ от уголка губ до виска – мы получим просто полосу на лице. И все.

Как нужно делать коррекцию лица

1. Если у вас высота лица (от линии роста волос до подбородка) примерно в 1,5- 2 раза больше его ширины (горизонтальная линия, проведенная через центр глаз), то основное направление линии скул для вас: от козелка уха до румянца.

У нас получается своеобразная лодочка, с углублением в месте вашего естественного костного углубления (где верхняя челюсть соединяется с нижней). Просто нащупайте ее пальчиком, даже если строение щечек округлое, косточку вы почуствуете легко.

Если ширина примерно равна высоте, то ваше направление от верхней границы ушка к румянцу (также через углубление). Таким образом мы будем не только рисовать скулу, но и визуально вытягивать лицо.

Самый интенсивный цвет должен лежать как раз в этом углублении. К козелку и в сторону щечки цвет нужно плавно растушевать.

Также подтушуйте верхнюю и нижнюю границу линии, оставив самый яркий цвет в углублении.

В Инстаграме девушки в своих уроках рисуют далеко не только скулы. Лоб и подбородок также участвуют в процессе. Что касаеся этих зон для макияжа на каждый день, то лоб корректировать с помощью декоративной косметики – стоит очень аккуратно.

Лучше, если его форма вас чем-то смущает, сделать это с помощью челки. Удлиненные ее варианты сегодня очень даже в моде.

Но все же совсем игнорировать лобные впадины не стоит – слегка пройдитесь по ним корректором только с целью появления цвета где-то еще на лице, кроме скул. Тогда ваше моделирование станет более гармоничным.

Линию подбородка подчеркнуть также можно, но опять же, слегка и хорошо растушевав! Иначе вы рискуете, откинув назад или повернув голову, продемонстрировать темные полосы на подбородке.

Руководствуйтесь правилом для повседневного моделирования – лучше меньше, чем больше. И старайтесь усиливать зоны ваших натуральных теней, а не рисовать себе новое лицо.

Хайлайтер

Ттакже относится к теме контурирования. Он необходим, чтобы не углубить тени, а наоборот сделать некоторые части лица визуально более выпуклыми.

Для повседневной жизни адекватными зонами для нанесения свечения (легкого!) будут:

- выступающая боковая часть скулы (не стоит, если хотите визуально сузить лицо, а скулы и так достаточно выступают);

- впадинка верхей губы для визуального увеличения объема;

- каплю на спинку носа, чтобы его сузить, если есть необходимость. Не надо наносить хайлайтер на самый кончик, это только на фото выглядит мило. В жизни – странно.

- немного под бровь, но только лишь, чтобы подчеркнуть рельеф. Дамы с глубоко посаженными глазами обходят эту зону стороной!

Чем делать коррекцию лица?

Можете использовать как сухие, так и кремовые виды корректоров и хайлайтеров. Белоснежки часто могут подобрать себе тон на 1-2 оттенка темнее и он будет идеален для моделирования. Также это может быть удачный оттенок теней или более темной пудры.

Также для высветления зон вместо специализированной текстуры хайлайтера вы можете взять сухие или кремовые тени розоватых или золотисто-белых оттенков.

Важно помнить, что наносить кремовую текстуру необходимо до пудры. Сухую – после.