Как нарисовать идеальные губы. Советы профессионала

Акцент на губах в макияже актуален далеко не первый сезон. И вообще вряд ли когда-нибудь совсем выйдет из моды. Самое главное, если решились на яркие губы – нарисовать аккуратно.

Во-первых, губы должны быть готовы к такому повороту, регулярное увлажнение, бальзам, масло или гигиеническая помада должны быть всегда под руой и на губах. В этом случае даже не самая комфортная матовая помада сядет идеально и не доставит сильного дискомфорта.

Во-вторых, помаду мы «садим» на губы без бальзама, на чистую, сухую ровную поверхность. Для большей стойкости, комфорта распределения можно использовать специальную базу. Такие есть в марках MAC или NYX, например. База не позволит помаде впитаться в кожу, следовательно даже самая матовая из матовых помад не будет доставлять дискомфорта. И снимать помаду отчасти будет легче.

И, в-третьих, если вы решились на яркие губы, то яркий макияж глаз стоит добавлять только для крайне торжественных случаев, выходов на сцену или ночных вечеринок. В других ситуациях: легкие смоки айз, густые ресницы или отсутствие макияжа глаз в принципе (что выглядит довольно необычно).

И, конечно, аккуратные брови поддержат ваши яркие губы.

