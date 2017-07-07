Выбираем оттенок помады под тип внешности

Попробуем сегодня разобраться с оттенками помад, которые задают различное настроение и создают различные образы. А дальше вы решите, что стоит попробовать.

Красные оттенки

Истинный красный цвет имеет холодный подтон. Из красного с оранжевым оттенком и красно-малинового лучше предпочесть второй. Даже девушкам с рыжим цветом волос.

Такой красный считается универсальным и идет всем без исключения. Но будьте готовы к тому, что избежать внимания к своей персоне вам не удастся. Красный цвет действительно привлекает внимание.

Смотрите видео: Идеальные губы. Советы профессионала

Винные и бордовые оттенки

Эти оттенки уже стали классикой наравне с красными. Они смотрятся более благородно, но добавят строгости образу и возраста. Не советую использовать эти цвета девушкам с очень маленьгими губами, рискуете визуально совсем лишиться губ.

Несмотря на свою интенсивность и затемненность, идут даже светлокожим светлоглазым блондинкам и русым, но выглядят на них довольно экстравагантно. На брюнетках независимо от пигмента кожи будут смотреться более дружелюбно. Также и на русых девушках с темными глазами. Рыжие тоже пусть не проходят мимо, на них эти цвета выглядят интересно: чуть мягче, чем на блондинках, но все же довольно жестко.

Розовые оттенки

ЯРКИЕ ЧИСТЫЕ оттенки розового будут истинно к лицу брюнеткам, девушкам с темно-русыми волосами и русым кареглазым девушкам. Особенно это касается матовых помад. На других они будут смотреться скорее аляповато.

СЛЕГКА ПРИГЛУШЕННЫЕ оттенки достаточно универсальны, подходят для дневного макияжа, освежают. Выглядят максимально натурально на «холодных» типажах. На девушках с теплинкой в волосах и коже смотрятся более строго, но все равно довольно нейтрально.

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ розовые оттенки лучше носить в виде оттеночных бальзамов, блесков и тинтов для губ. Они не перегружают образ, подходят для макияжа с стиле нюд, освежают лицо.

Идут всем от мала до велика и любого типа внешности.

РАЗБЕЛЕННЫЕ розовые стоит носить аккуратно. Точнее так: на блондинках с очень светлой кожей они иногда выглядят даже хорошо. Но чаще всего оказываются светлее цвета наших губ, а это дает не очень здоровый эффект.

Карамельные тона

Несмотря на то, что многим кажется, будто розовые помады — самые нейтральные, это не совсем так. Часто именно среди карамельных оттенков удается подобрать действительно помаду цвета губ или чуть ярче. Безусловно в этих помадах присутствует капля розового, но все же больше в них именно цвета карамели или ириски.

Они уместны днем. Выбирая интенсивность, помните, что главным остается фактор: не светлее цвета ваших губ, но и в коричневый уходить не стоит. Хоть сегодня губы и красят во все цвета радуги, в чистом варианте темно-коричневый выглядит хорошо, пожалуй, только в инстаграме.

Также важно: если вы обладательница холодного оттенка кожи или волос, или того и другого: карамельный оттенок, показавшияся на полке магазина вполне нейтральным, на вас может стать почти рыжим.

Лиловые, сливовые и фиолетовые тона

Лиловые оттенки выглядят на губах не очень живо, а вот сливовые, которые находятся где-то между приглушенными розовыми и собственно лиловыми, отлично идут на работу в офис. Чем интенсивнее цвет ваших волос, тем темнее вы можете выбрать оттенок.

Такие помады выглядят довольно строго, не «кричат», но и не позволят губам затеряться на лице. Будьте аккуратны только с одним: они неизбежно добавят лет. Поэтому дамам за 45–50 лучше перейти на более нейтральную карамельную гамму в офисе.

Фиолетовые цвета довольно темные, поэтому также не подойдут девушкам с маленькими губами. Такая гамма отлично выглядит на брюнетках и темно-русых . Экстравагантно на кареглазых блондинках и рыженьких.

Ягодные и коралловые оттенки

ЯГОДНЫЕ цвета освежают лучше каких-либо других, но носить почему-то их готовы не все. Они выглядят игриво и в полупрозрачном варианте и в достаточно насыщенном. На такой цвет могут обратить внимание девушки с любым типом внешности. Точно подберете то, что вам понравится. Не самый уместный вариант для строгой начальницы, но если вы хотите произвести впечатление дружелюбного человека или просто освежить и слегка омолодить лицо — это ваш выбор.

КОРАЛЛОВАЯ гамма более сложная, тут можно промахнуться, как с карамелью, и выбрать слишкой оранжевый цвет. Эту гамму стоит рассмотреть светлокожим брюнеткам, русым и девушкам с волосами теплой гаммы. Блондинки могут поэксериментировать, но стоит быть аккуратными, такой цвет может простить. Но всем, кто уже обрел летний или отпускной загар, можно смело тянуть с полки магазина эти оттенки.

Общие советы при выборе помады:

— Если вы выбрали яркую помаду (красную, бордовую, винную, коралловую) то тон лица должен быть идеальным. Не стоит делать акцент на губы, если спрятать воспаления в этот раз не получается. Иначе вы их только подчеркнете.

— Помады с откровенно теплым подтоном могут подчеркнуть и услились желтизну зубов, даже если она не бросается в глаза при ненакрашенных губах.

— Помаду перед покупкой лучше протестирвать. Если рядом нет консультанта, готового обработать тестер, если это жидкий вариант или вы просто не рискуете пользоваться тестерами, то хотя бы приложите тюбик или выдвинутый на максимум стик помады к губам и посмотрите, как цвет сочетается с оттенком вашей кожи и волос.

— До 30–35 лет можно пользоваться помадами любых текстур, даже помадами с микроблестками, далее следует отдать предпочтение матовым, глянцевым текстурам и помадам с увлажнением без перламутра. Дамам постарше, в том числе нашим мамам и бабушкам, следует использовать помады с увлажнением и легким глянцем. Они разгладят морщинки на губах и не подчернут морщинки вокруг рта. Перламутр здесь строго противопоказан!

— Вообще, несмотря на моду на металлический блеск и перламутр в макияже, стоит быть аккуратными с такими помадами, они выглядят довольно экстравагантно, и есть риск, не желая того, вернуться в 80-е годы прошлого века. Оценить это смогут далеко не все.

Если модный образ больше никак не поддерживается, то такая помада просто придаст вам вид человека, отставшего от времени.

— Яркие помады можно носить днем, конечно, если позволяет дресс-код . Но будьте аккуратны, пусть тогда помада будет только одним ярким акцентом. Пусть укладка будет простой или даже нарочито небрежной, одежда в стиле casual и минимальный макияж глаз.

— Загорелая кожа терпит больше, поэтому в отпуске или после него можно пробовать даже запрещенные цвета, возможно, вам понравится.