Что расскажет о нас форма нашего носа

Считается, что форма носа может рассказать о характере человека. Что же, давайте сыграем в эту игру и узнаем, что говорит ваш нос: большой, курносый или же с горбинкой, про то, чего могут ждать от вас окружающие.

Курносый нос

Эта форма носа считается одним из идеальных. Маленький вздёрнутый носик, что может быть лучше?

По статистике, девушки с такими носами считаются довольно легкомысленными, как правило, очень воздушны и необязательны, от них сложно добиться серьёзности и они зачастую перекладывают всю ответственность на других.

Курносые девушки не привыкли брать на себя ответственность, им больше нравится, когда за них уже все решено и сделано, и лучше, чтобы можно было даже не думать о том, кто будет решать их проблемы.

фото: instagram.com/milenabessonova

Большой нос

Девушки с большими носами считаются интеллектуалками и имеют лидерские качества. Дама с большим носом не станет долго ждать, а возьмёт в свои руки инициативу, если это нужно. Множество мужчин считают большой нос или нос с горбинкой привлекательными и категорически против хирургических вмешательств для своих избранниц, потому что считают это особой изюминкой во внешности.

Представительницы крупных носов обладают очень колоритной внешностью и некоторой загадочностью.

фото: instagram.com/emrata/

фото: instagram.com/pr0_kino

фото: instagram.com/kativarnava

фото: instagram.com/sjp_daily

Широкий нос

Такими носами обладают, как привило, латиноамериканцы, африканцы, монголы. И встречается много русских девушек с широким носиком. Такой нос многим девушкам добавляет сексуальности, ведь он транслирует образ дикарки, а мужчины по своей природе охотники.

Характер девушки-дикарки очень нестабильный, она может быть игривой и напоминать по настроению ребёнка, но в тоже время, если дело касается чего-то серьёзного, дикарка покажет, кто здесь главный и может даже перевоплотиться в «вождя племени».

фото: instagram.com/badgalriri/

Хирургический нос

Так называют нос, над которым поработали руки хирурга. Много девушек с низкой самооценкой делают ринопластику. Их нос, как правило, идеален и симметричен, но он говорит о том, что его обладательница зависит от общественного мнения, не уверена в себе, зависима и ранима.

В этом, конечно, нет ничего плохого, каждый человек - творец своего тела. Но мы призываем вас любить себя такими, какими создала вас природа. Ведь наша внешность - наша изюминка!

фото: instagram.com/missalena.92

фото: instagram.com/lopyrevavika

фото: instagram.com/meganfox