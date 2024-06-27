Расскажем, что эффективнее - филлеры или массаж лица, какие есть плюсы и минусы и можно ли совмещать обе процедуры.

На что только не идут современные девушки, чтобы сохранить молодость и красоту - прибегают к различным косметологическим процедурам, массажам, направленным на омоложение лица. И все мы, девушки, делимся на 2 лагеря: на тех, кто предпочитает моментальный эффект, и тех, кто за естественное восстановление кожи. Итак, что же все-таки эффективнее - филлеры или ручной массаж для лица? Попробуем разобраться!

На сегодняшний день в бьюти-индустрии процедуры омоложения стали более доступными, разнообразными и очень востребованными, особенно если сравнивать со временами 80-х годов, когда девушки абсолютно не заморачивались этим, ну или не так, как сейчас. Сегодня процедуры омоложения стали мэйнстримом, но полезно это и действительно ли несёт положительный итог, или же, наоборот, вызывает привыкание, а после обратный результат? Что же все-таки лучше влияет на качество нашей кожи: «моментальные» филлеры или омолаживающий массаж для лица?

Филлер для лица, что это?

Филлеры - это специальные косметологические препараты для лица, они работают на улучшение состояния кожи, ее омоложения и устранения дефектов. Как правило, филлер вводится в скулы, губы, нос. С помощью него мы можем добавить недостающий объём в той или иной части лица. Часто девушки прибегают к увеличению губ и скул, чтобы приблизить своё лицо к идеалу. Но самую важную функцию все-таки стоит выделить - это эффект подтяжки - омоложения лица. Как раз из-за недостаточного объема жидкости в лице кожа начинает сохнуть, увядать, теряет насыщенность. И тут на помощь приходит "волшебный укольчик", после чего вы вновь озорная милашка со свеженьким подтянутым лицом. В этом тонком деле важно не переборщить!

Но долго ли длится волшебный эффект? У всех по-разному, но стоит запомнить, что это все индивидуально. В среднем действие такого укола держится от 6 месяцев до года, как правило, спустя полгода девушки приходят на повторную процедуру, потому что изменения, так сказать, налицо. Результат, конечно, впечатляющий, но приходится все время ходить и обновлять эффект. Да и не каждая девушка способна вытерпеть боль во время подобной процедуры.

Плюсы: почти моментальный результат, можно кардинально изменить форму лица, скул, губ, если это требуется.

Минусы: привыкание, постоянное подкалывание все чаще и чаще, а многие после уже вообще не могут остановиться и, как правило, перебарщивают.

Массаж для лица

Уже само слово подразумевает наслаждение, ведь все мы очень любим этот приятный процесс. А вот массаж для лица несёт не только удовольствие, но и эстетический результат.

На сегодняшний день существует множество техник массажа для лица, которые оказывают омолаживающий и лифтинговый эффект, и по результату они даже сравнимы с косметологическими процедурами.

Поговорим о самом распространённом виде массажа - это скульптурирующий, именно этот вид направлен на работу с мышцами лица. Такой массаж считается весьма эффективным и выполняется строго в перчатках, потому что мастер массирует кожу снаружи и изнутри, через слизистую рта. Профессионал своего дела тщательно изучит кожу перед процедурой и будет соблюдать все правила направления массажных линий. Регулярный массаж у грамотного косметолога позволит сохранить молодость с юных лет .

Плюсы: активизирует микроциркуляцию.

Минусы: может быть раздражение кожи, появление сосудистых звёздочек. При выраженных потерях обьема тканей лица массаж не поможет. В зрелом возрасте неправильно выполненный массаж может стать причиной других проблем.

Хочется подвести небольшой итог и прийти к заключению: процедуры разные, но цель у них одна - сохранить тонус кожи, разгладить морщинки и улучшить цвет лица. Вполне целесообразно сочетать инъекции филлеров с ручным массажем, так как эти процедуры взаимодополняющие и комбинировать их нужно по схеме вашего косметолога. Чтобы результат был более комплексным и стойким, обе процедуры нужно делать регулярно,

Но не стоит забывать о самом главном - при выборе массажиста или косметолога обращайте внимание на опыт, отзывы и наличие медицинского образования мастера. Ведь вы, как никто другой, несёте ответственность за ваше лицо.

Всем желаю полноценного сна и насыщенного отдыха.

