Оксана Опарина
Красота

Обзор лучших тональных средств на лето

Какой крем маскирует лучше всего и не скатывается на лице?

Как выбрать тональный крем на летний период с учетом типа кожи, какое средство лучше маскирует неровности, хорошо увлажняет, и на что следует обратить внимание при покупке.

Летом хочется как можно меньше пользоваться тональными кремами, да и другой декоративной косметикой. Особенно в жаркие дни мы стремимся выглядеть естественно и натурально.

Однако и летом кожа порой подводит нас, и приходится выравнивать цвет лица, убирать следы усталости, высыпания на коже и прочие несовершенства. В этом случае рекомендуем приберечь на лето средства с более легкими текстурами, которые будут отлично работать в жаркую погоду и не подведут в день “X”.

Кроме того, сейчас существуют тональные средства с защитой кожи от фотостарения - с фильтром spf - защитой от ультрафиолетовых лучей. А вы знаете, что защищать кожу летом нужно обязательно!

Наша главная задача - это подобрать правильный оттенок тона и определить, для какой кожи он подойдёт. Выбор тонального средства - это непростая задача, но когда речь заходит о легком покрытии, найти правильное средство становится ещё сложнее.

Как подобрать тональный крем

Подобрать идеальный тон сегодня сложно и легко одновременно. В магазине глаза разбегаются. Но если не лениться и быть немного терпеливой, то все получится. Как выбрать средство с учетом типа кожи и правильный оттенок крема?

Читать дальше

 

Мы подготовили для вас подборку лучших тональных средств на летний период, увлажняющих и защищающих кожу, c помощью которых получится легкий и комфортный макияж!

Лучшие тоналки на лето

Clarins True Radiance


 

Этот крем имеет защиту от солнца Spf 15. Невероятно легкий, с эффектом сияния. Подходит для нормальной и сухой кожи. Увлажняющие компоненты обеспечивают глубокое питание и свежесть. Можно считать этот супер-крем уходовым!

Содержащийся в нем экстракт семян моринго повышает устойчивость поверхности кожи к загрязнениям.

Кушон Guerisson

Это средство нового поколения: невесомое покрытие, скрывающее все недостатки и неровности.

Кушон не растекается и не скатывается, устойчиво держится в течениие всего дня, а также имеет самую высокую степень защиты SPF 50+.

Lumene CC COLOR correcting cream

Этот крем сочетает в себе сразу три необходимых средства для создания совершенства вашего лица: базы под макияж, тонального крема и консилера.

Он имеет достаточно легкую текстуру, маскирует пигментные пятна и визуально скрывает воспаления, а также матирует кожу. Также содержит УФ Защиту.

Этот крем подойдёт для комбинированной и жирной кожи.

PAESE “Lush satin”

Если ваша кожа склонна к сухости и имеет неровный цвет, а также имеются следы постакне, то,  возможно, вы влюбитесь в этот крем: учитывая его цену, можно назвать его «волшебным»!

Крем имеет лёгкую сатиновую текстуру, отлично вырванивает и почти не заметен на лице, а экстракт фруктов в составе питает вашу кожу.

После нанесения кожа заметно преображается, имеет лёгкое сияние и свежий вид.

La Roche Posay Toleriane sensitive le teint

Эта тональная основа была создана специально для обладателей чувствительной кожи. Тональный крем от La roche может не только маскировать недостатки, а также усилить защитный барьер кожи и увлажнить ее.

Этот крем гипоаллергенный, отлично подойдёт для летнего сезона, ложится без эффекта маски и липкого слоя.

Holika Holika BB CREAM

Легкий повседневный тональный крем-флюид.

Практически не ощущается на коже, тонирует, но не маскирует.

Подойдёт именно на летний сезон, благодаря своей невесомости.

Подстраивается под цвет кожи и даёт лёгкое сияние, а также имеет защиту от УФ.

Pupa Like a Doll

Легкая тональная сыворотка, обеспечивающая невесомое покрытие, отлично наносится руками или спонжем, не полосит и не сушит кожу.

Несмотря на свою лёгкость, средство отлично справляется с покрытием пигментных пятен или постакне.

Подойдёт обладателям комбинированной и жирной кожи.

Erborian CC DULL correct

Этот чудесный крем-корректор подстроится под ваш оттенок кожи, он отлично борется с тусклым и уставшим цветом лица.

Восстанавливает и освежает внешний вид, подсвечивает кожу изнутри, а также скрывает сильную пигментацию за счёт фиолетового пигмента.

Желаю вам отличного насыщенного лета, не забывайте про себя любимых и подбирайте только лучшие и проверенные средства для своей кожи.

