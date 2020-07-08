Обзор лучших тональных средств на лето
Как выбрать тональный крем на летний период с учетом типа кожи, какое средство лучше маскирует неровности, хорошо увлажняет, и на что следует обратить внимание при покупке.
Летом хочется как можно меньше пользоваться тональными кремами, да и другой декоративной косметикой. Особенно в жаркие дни мы стремимся выглядеть естественно и натурально.
Однако и летом кожа порой подводит нас, и приходится выравнивать цвет лица, убирать следы усталости, высыпания на коже и прочие несовершенства. В этом случае рекомендуем приберечь на лето средства с более легкими текстурами, которые будут отлично работать в жаркую погоду и не подведут в день “X”.
Кроме того, сейчас существуют тональные средства с защитой кожи от фотостарения - с фильтром spf - защитой от ультрафиолетовых лучей. А вы знаете, что защищать кожу летом нужно обязательно!
Наша главная задача - это подобрать правильный оттенок тона и определить, для какой кожи он подойдёт. Выбор тонального средства - это непростая задача, но когда речь заходит о легком покрытии, найти правильное средство становится ещё сложнее.
|
Как подобрать тональный крем
Подобрать идеальный тон сегодня сложно и легко одновременно. В магазине глаза разбегаются. Но если не лениться и быть немного терпеливой, то все получится. Как выбрать средство с учетом типа кожи и правильный оттенок крема?
Мы подготовили для вас подборку лучших тональных средств на летний период, увлажняющих и защищающих кожу, c помощью которых получится легкий и комфортный макияж!
Лучшие тоналки на лето
|
Clarins True Radiance
|
Этот крем имеет защиту от солнца Spf 15. Невероятно легкий, с эффектом сияния. Подходит для нормальной и сухой кожи. Увлажняющие компоненты обеспечивают глубокое питание и свежесть. Можно считать этот супер-крем уходовым!
Содержащийся в нем экстракт семян моринго повышает устойчивость поверхности кожи к загрязнениям.
|
Кушон Guerisson
|
Это средство нового поколения: невесомое покрытие, скрывающее все недостатки и неровности.
Кушон не растекается и не скатывается, устойчиво держится в течениие всего дня, а также имеет самую высокую степень защиты SPF 50+.
|
Lumene CC COLOR correcting cream
|
Этот крем сочетает в себе сразу три необходимых средства для создания совершенства вашего лица: базы под макияж, тонального крема и консилера.
Он имеет достаточно легкую текстуру, маскирует пигментные пятна и визуально скрывает воспаления, а также матирует кожу. Также содержит УФ Защиту.
Этот крем подойдёт для комбинированной и жирной кожи.
|
PAESE “Lush satin”
|
Если ваша кожа склонна к сухости и имеет неровный цвет, а также имеются следы постакне, то, возможно, вы влюбитесь в этот крем: учитывая его цену, можно назвать его «волшебным»!
Крем имеет лёгкую сатиновую текстуру, отлично вырванивает и почти не заметен на лице, а экстракт фруктов в составе питает вашу кожу.
После нанесения кожа заметно преображается, имеет лёгкое сияние и свежий вид.
|
La Roche Posay Toleriane sensitive le teint
|
Эта тональная основа была создана специально для обладателей чувствительной кожи. Тональный крем от La roche может не только маскировать недостатки, а также усилить защитный барьер кожи и увлажнить ее.
Этот крем гипоаллергенный, отлично подойдёт для летнего сезона, ложится без эффекта маски и липкого слоя.
|
Holika Holika BB CREAM
|
Легкий повседневный тональный крем-флюид.
Практически не ощущается на коже, тонирует, но не маскирует.
Подойдёт именно на летний сезон, благодаря своей невесомости.
Подстраивается под цвет кожи и даёт лёгкое сияние, а также имеет защиту от УФ.
|
Pupa Like a Doll
|
Легкая тональная сыворотка, обеспечивающая невесомое покрытие, отлично наносится руками или спонжем, не полосит и не сушит кожу.
Несмотря на свою лёгкость, средство отлично справляется с покрытием пигментных пятен или постакне.
Подойдёт обладателям комбинированной и жирной кожи.
|
Erborian CC DULL correct
|
Этот чудесный крем-корректор подстроится под ваш оттенок кожи, он отлично борется с тусклым и уставшим цветом лица.
Восстанавливает и освежает внешний вид, подсвечивает кожу изнутри, а также скрывает сильную пигментацию за счёт фиолетового пигмента.
Желаю вам отличного насыщенного лета, не забывайте про себя любимых и подбирайте только лучшие и проверенные средства для своей кожи.
|
Солнцезащитный крем нужен даже тем, кто работает у окна!
Расскажем, как подобрать хороший солнцезащитный крем в соответствии с типом кожи, какая цифра spf должна быть на упаковке, как часто нужно наносить крем и какие средства рекомендуют косметологи.
Источники фото:
инстаграм a.august.k
www.wildberries.ru
инстаграм paese_russia
www.beautyinsider.ru
goldapple.ru
www.erborian.ru
www.laroche-posay.ru