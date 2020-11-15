6 привычек, которые избавят от целлюлита

Многие женщины борются с целлюлитом годами, сидят на изнуряющих диетах, скупают дорогие жиросжигающие крема и впадают в отчаяние, когда целлюлит никуда не уходит или и вовсе становится заметнее. Как избавиться от целлюлита? Помогут ли щетка, антицеллюлитный массаж и специальный крем?

Хотелось бы напомнить, что целлюлит - не приобретенный дефект, а особенность строения подкожного слоя жировой ткани, и 90% девушек скажут, что у них он есть. Поэтому полностью избавиться от него все равно не получится!

Но есть несколько золотых правил, которые однозначно помогут вам в борьбе с целлюлитом и помогут сделать кожу подтянутой и гладкой.

Правильное питание

Распространённый миф, что при похудении целлюлит исчезает. Это не так, поэтому рекомендуется следить за питанием постоянно. Правильное питание должно стать образом жизни. Желательно, чтобы в рационе присутствовали:

- белок (мясо, бобовые, орехи),

- лецитин (яйца, помидоры, шпинат),

- жирные кислоты (рыба, оливки, авокадо),

- жиросжигающие фрукты (ананас, грейпфрут, апельсин).

Жидкость

А точнее — вода! Не газированная вода, нечай, не компот, только чистая вода. Врачи-диетологи рекомендуют выпивать за день минимум 2 литра воды. Для того, чтобы было легко справиться с задачей и выработать правильную привычку, можно поставить себе напоминание, и пить по стакану воды каждый час. Для этого существуют различные приложения на телефон - трекер воды.

Фитнес

Регулярные физические упражнения положительно влияют на обмен веществ, циркуляцию жиидкостей в организме и помогут в борьбе с целлюлитом и уменьшением объёмов. Отлично подойдут кардионагузки, а также упражнения на проработку различных групп мышц ног - приседания, прыжки со скакалкой, выпады и планка. Достаточно 2-3 тренировок в неделю.

Массаж

Для устранения данной проблемы нужно использовать различные скарбы, а также сухую щетку для массажа. Щетка очень хорошо разгоняет кровообращение, что способствует разглаживанию подкожного жира и визуально уменьшает видимость целлюлита.

Также вы можете обратиться к специалисту-косметологу. На данное время существует очень много техник массажа для борьбы с целлюлитом, которые уменьшают количество подкожного жира. Также в домашнем уходе за телом можно использовать эфирные масла: апельсин, розмарин, кедр, герань, грейпфрут, можжевельник. С их помощью происходит расщепление жировых отложений, усиливается водно–жировой обмен и процессы лимфодренажа и микроциркуляции, повышается эластичность кожи.

Контрастный душ

Благодаря душу мы тоже улучшаем кровообращение и стимулируем обмен веществ. Если душ имеет несколько режимов напора воды, это прекрасно. С помощью струи застоявшийся жир мягко разбивается и распределяет застойные явления. Разгоняется лимфа и выравниваются подкожные слои.

Скраб

Волшебный состав под названием скраб удаляет ороговевшие частицы, ускоряет метаболический процесс. Благодаря постоянному скрабированию улучшается циркуляция, за счёт чего выравнивается цвет и состояние верхнего слоя кожи. Кофейные скарбы отлично смягчают проявления целлюлита. Скраб можно приготовить в домашних условиях из кофейного жмыха, сахара или сахаристого мёда, добавив туда несколько капель эфирного апельсинового масла и с помощью оливкового масла создать густую и пластичную консистенцию.

Если не хотите делать сами, рекомендуем обратить внимание на “RICHE” (средняя стоимость 700 руб.) а также антицеллюлитный скраб марки LITIQUE «лайм и имбирь»: его невероятный запах и маслянистая текстура не оставят вас равнодушными - наносить его очень приятно! (стоимость - 1176 руб.)

