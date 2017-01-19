Кисти для макияжа: выбираем самое необходимое

Макияж можно сделать и руками, было бы желание, но сегодня попробуем привести к общему знаменателю инструменты, которые понадобятся нам для ежедневного макияжа. Главное – понять и принять, что вам совсем не нужен кейс визажиста и 100-500 кистей и спонжей вряд ли пригодятся.

1. Тон, по всем канонам макияжа, мы должны наносить плоской синтетической кистью. Увы или ура, но это прошлый век.

Давайте посмотрим на столь популярные спонжи-яйца, плотные синтетические круглые кисти или в виде больших зубных щеток. Такие варианты растушуют тон тоньше, не полосят, а при желании можно добавить текстуру в нужном месте.

Также плотные, пушистые синтетические кисти подойдут и для минеральной косметики. Еще они не впитывают много текстуры и хорошо простирываются.

Удобна губка и из баночки кушона, когда сам тон закончится, с ее помощью можно наносить новый тональный крем. Тонко, ровно, быстро.

Что касается спонжа-яйца (оригинальный Beautyblender или очень неплохая недорогая замена марки Manly Pro), он не латексный, поэтому не одноразовый и поддается стирке. Используем его в размоченном виде (куча интернет-роликов расскажет подробнее).

Тут плюс в том, что можно нанести одну и ту же текстуру от самого тонкого до очень плотного варианта. Но, в отличие от кистей и спонжа-кушона, впитывает приличное количество тона.

Еще есть чудная кисть дуофибра (половина длины – ворс козы, и длинный синтетический). Эта кисть не ваш вариант, если шелушение кожи – регулярная проблема. Этой кистью тон наносят круговыми движениями, а значит все шелушения будут приподниматься. Но зато ей при желании и пудриться можно.

Настоятельно рекомендую выбрать для себя что-то одно, так как эти варианты любопытны, но косметичка не резиновая.

2. Кисти для пудры чудесны! Как из натурального ворса, так и из хорошей и модной нынче тонкой синтетики. Мягкие, красивые. Бывают по форме обоймы: круглые или овальные, по форме ворса: пушистые, свечкообразные и плотные кабуки.

!Главное, выбрать (как и другие кисти) собранный, а не стриженый вариант. Как определиться: любой волос истончается на конце, если в кисти ворс заканчивается именно так – кисть собирали.

Ленивый производитель недорогих кистей свои кисти стрижет под нужную форму. Такие – довольно грубые и неэстетичные. Они наложат текстуру неравномерно и жутко неприятны на коже.

Наиболее опционально выбирать пушистую кисть небольшого объема, примерно в 2 раза меньше привычного нам размера. В этом случае вы сможете наносить румяна, хайлайтер и делать легкую светотеневую коррекцию той же кистью. На бюджете это скажется положительно.

3. Тени некоторые из девушек до сих пор наносят и тушуют апликатором. Просто: давайте больше не будем. Вот у кого он есть, идите и выбрасывайте. То, что он пятнами накладывает текстуру – полбеды. Стирают его редко... или вообще не стирают...

Так вот, кисти. Базовых кистей вам хватит 2-3, 2 пушистые разной величины для тушевки, 1 для нанесения плотного слоя сухих теней (порой и без нее можно).

Здесь ситуация аналогичная кистям для пудры: есть из хорошей синтетики (например, Inglot, Make Up Forever, Real Techniques, Sigma) и из натурального ворса козы, белки или колонка, соболя.

Белка из них самая мягкая – следовательно тушевки будут легкими, полупрозрачными.

Плоские кисти лучше из соболя и колонка – они более упругие.

Но если вы любитель кремовых текстур – берите пушистую синтетику – проживет она дольше и в работе будет комфортнее.

4. Брови, нынче столь актуальные, мы красим тенями или помадой с помощью маленькой плоской скошенной кисти и чешем расческой. Расческа может быть, как у Крыгиной (похожей на щетку), а можно обойтись вариантом более доступным, на мой взгляд, таким же рабочим: щеткочкой как в туши. Если вы привыкли к карандашу, то кисть неактуальна. Для счесывания излишков и формирования хватит и щетки.

!Скошенная кисть вам пригодится и для растушевки карандаша вдоль ресниц, а если она совсем кроха, то и стрелку ей нарисовать можно.

5. Помаду можно наносить прямо стиком или апликатором, если это жидкий вариант. Но классическая плоская кисть в форме язычка сработает аккуратнее и текстуру нанесет тоньше, губы будут выглядеть опрятнее. Берите с колпачком, чтобы носить с собой. Материал тут не принципиален, лишь бы вам было комфортно.

Смотрите видео: Как нарисовать идеальные губы. Советы профессионала

6. Стрелки пыталась рисовать каждая из нас хоть раз. Для этой цели лучше выбрать небольшую кисть, подойдет даже из магазина «Художник». Линия вдоль верхнего века легче всего формируется аккуратной тонкой короткой кистью (ручка может быть прямой или с изгибом), а также подводкой-маркером.

Узнайте, как нарисовать идеальные стрелки: 5 минут на идеальные стрелки

Многие девушки управляются такой штукой лучше некоторых визажистов! Конечно, идеальным считается маркер Tom Ford, но можно научиться рисовать и с помощью более демократичных марок.

!Не всегда марка кисти принципиальна, особенно при выборе кисти для помады, но сходить с ума и покупать огромные наборы на китайских сайтах – бездумная трата денег. Рабочих кистей там 2-3 на набор из 20 штук, остальные повторяются или сделаны из рук вон плохо. Лучше выбрать 6 кистей отдельно под конкретные цели.