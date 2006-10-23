Подарите ребенку мир возможностей, чудес и волшебства!

ИГРА - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе. В истории человеческого общества переплеталась с магией, культовым поведением и др.; тесно связана со спортом, военными и другими тренировками, искусством (особенно его исполнительными формами). Имеет важное значение в воспитании, обучении и развитии детей как средство психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. Свойственна также высшим животным.

С начала 90-х годов стало модно, чтобы ребенок был умным. И родители отдают своих детей в гимназии, лицеи, записывают их в различные кружки, чтобы ребенок стал талантливее, интеллектуально развитым, в общем лучшим. И в это время забывается первичный эмоциональный компонент ребенка – его душа, желания, спонтанные проявления. На этой волне возникают новые школы с нетрадиционными методиками преподавания, заботящиеся о личностном росте ребенка, его эмоционально-чувственной сферы.

Сегодня как у родителей, так и у детей стало больше выбора и возможностей для приятного времяпрепровождения, но в то же время они чаще жалуются на скуку. Не секрет, что через организацию правильного отдыха ребенка можно развить в нем желание творить, создавать, сопереживать, уметь самостоятельно занять себя интересным делом, а главное, у ребенка появится больше уверенности в себе, огромное желание учиться, познавать мир.

Популярностью у «просвещенных» родителей пользуется креативный детский отдых, который основан на погружение в ситуативно-ролевую игру. Творческие, увлеченные люди, профессионалы своего дела организуют отдых для детей, который позволяет не только переключиться на что-то необычное, но и несет в себе элементы тренинга командообразования, спорт, игру, общение с природой. Отдых, в котором ребенок может реально сыграть роль героя, рыцаря, волшебника, волшебницы. Сам сотворить мир, дворец, пещеру, остров, планету. Может научиться достигать цели вместе с командой, когда чудо вокруг становится возможным.

А чудеса сбываются – это знает каждый малыш. Даже сама природа способствует этому. Вы только представьте, где может оказаться Ваше любимое чадо. Это сказочно красивые места Урала – берега Сысертских прудов, скала Шихан, озеро Аракуль, Южный Урал, Челябинская область, район города Вишневогорска. Сосновый бор, скалы, озеро – все это места, где может развернуться небывалое действие. На берегу рек, озер стоят уютные дачи с каминным залом и дополнительными помещениями, где проводятся занятия с детьми. Вокруг свежий чистейший воздух, несмолкаемое пение птиц, прогулки на лошадях.

В такой благоприятной атмосфере полное погружение в игру позволяет открыть новые стороны жизни, то есть раздвинуть рамки стереотипной обыденной жизни. Такие программы рассчитаны на детей успешных людей, которые хочется, чтобы в развитии ребенок пошел дальше их самих. Здесь ребенок счастлив, находится в безопасности, как в психологической, так и в физической. Погружение в ситуативно-ролевую игру дает возможность раскрыться ребенку, сделать шаг в ту область знаний, которая еще не известна ему. За время программы, как правило, дети не встречаются с родителями, таким образом, у них появляется возможность решать какие-либо проблемы и задачи самостоятельно, то есть они получают определенный опыт взаимодействия с людьми.

Сегодня мир ребенка буквально пропитан магией. С каким увлечением большинство из них читают и смотрят фильмы о Гарри Потере или наблюдают за приключениями сестричек Холливелл в сериале «Зачарованные». И многие по секрету мечтают обладать такими же способностями. А кто же такой в действительности маг, волшебник, чародей? Это тот, кто ничего не боится, из любой ситуации найдет выход. Всегда поможет тому, кто нуждается в помощи. Это веселый, находчивый, смелый Добродей, который больше видит, слышит, который просто так не нарушит равновесия, он ближе к природе. А само волшебство – это созидательная, творческая деятельность детей. Уроки превращения, оживления, метаморфозы. Как увидеть то, что не видят другие,- маленький волшебник раскроет немало тайн. Сможет поиграть в любимых героев, придумать свою сказку, легенду, стать на некоторое время жителем своей удивительной, необыкновенной страны. В школе волшебников сбываются желания.

Для активных мальчишек разработаны игры в разведчиков, ловких, находчивых, наблюдательных, умеющих добиваться своей цели. Каждый день игры ставит перед ними задачи, и некоторые из них кажутся невыполнимыми. Для того чтобы их решить, они овладевают определенными навыками, знаниями, умениями. Стажировка и спецзадания связанные с логическими задачами, психологическими загадками и разгадками, понимание причинно-следственных связей – все это входит в содержание программ. Работа воображения, живое общение, взаимодействие, взаимовыручка – наполнит каникулы участников впечатлениями, новыми друзьями.

Такие программы представляют собой подвижные, коммуникативно-образовательные игры, где имеются элементы веревочного курса. В ходе отдыха ребенка раскрываются его коммуникативные способности, появляется адекватная самооценка (то есть принятие самого себя таким, какой я есть) и развитие творческого потенциала, креативности. Здесь дети получают новые впечатления и приобретают социальный опыт. В течение программ детям помогают осознать свои ценности и установить приоритеты, также помогают им стать более терпимыми, гибкими и внимательными, испытывать меньше страхов, стрессов и чувствовать себя менее одинокими. Посредством игры ребенок может научиться простым жизненным мудростям.

С детьми работают известные специалисты: психологи, актеры, журналисты, художникы, ученые – в общем, творческие люди, которые становятся для детей не только учителями, но и друзьями. В каждой программе проводятся как минимум двадцать мастер-классов, где у ребенка формируется новое информативное пространство. В ходе игры идет двойное взаимодействие взрослого мира и детского. Здесь развиваются не только дети, но и взрослые.

Результаты программ таковы: выстраиваются отношения между ребятами, в игре дети достигают успеха/ победы (игра заканчивается на эмоционально-позитивной волне), таким образом, появляется радость, уверенность в себе. Также расширяется кругозор детей, их коммуникативные способности, появляется жизненный опыт в безопасных условиях. По окончании программ участники получают дипломы и памятные подарки.

Дорогие родители, если для Вас важно:

Помочь детям ощутить единение с другими детьми и взрослыми

Научить детей сопереживать, ясно мыслить, исследовать и анализировать

Научить детей принимать решения как самостоятельно, так и в группе

Помочь расцвету личности ребенка

Развить в детях открытость, мужество выражать свое мнение и отношения к другим

Научить детей справляться со своими страхами и стрессом

Помочь детям открыть для себя искусство достигать внутренней гармонии и уравновешенности

Развить в детях чувство юмора

Развить сильные стороны их характера

то Вы можете выбрать для своих любимых малышей детские программы, организованные на ситуативно-ролевых играх.

Помогая детям преодолевать трудности, мы всякий раз творим своего рода чудо. Это результат совместных усилий взрослого и ребенка, маленькое произведение искусства, в создании которого все принимают участие, подобно музыкантам одного оркестра.

