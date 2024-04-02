Этот маникюр может стать твоим любимым!

Модные идеи и цвета для летнего маникюра: маникюр в технике тай-дай - особенности нанесения лака на ногти, цвета и их сочетания.

Не торопитесь провожать солнечные дни, ведь впереди нас ещё ждёт яркая и тёплая осень, и мы не должны упускать возможность погулять в коротких юбках, надеть каблуки и поносить яркий красочный педикюр и маникюр. Давайте вместе продлим себе лето!

Хочу рассказать вам, какой тренд в маникюре актуален в этом сезоне и который на сегодняшний день часто запрашивается у мастеров. Он точно привлечёт внимание девушек и не останется незамеченным вашим мужчиной. Название этого необычного маникюра - тай-дай. Яркий или, наоборот, пастельный маникюр с миксом конфетных оттенков в сочетании с разводами.

Источник фото: инстаграм nailitmag

Что такое тай-дай и почему это модно?

Термин тай-дай обозначает "завяжи и покрась". Вся эта красивая история с завораживающими переливами началась далеко в 1960-х годах. На тот момент это была одна из самых актуальных и модных техник окрашивания одежды. Эффект получался именно таким - яркие плавные переливы, напоминающие радужную реку.

Источник фото: инстаграм buffcsjen

Подобная роспись особенно была актуальна у движения хиппи. Эти жизнерадостные люди, дети солнца, очень любили яркие, тёплые расцветки, благодаря им тай-дай возвращается в моду снова и снова. И вот уже не только расписанные ткани и одежды могут радовать глаз, но и ногти на руках и ногах. Сегодня нэйлс-мастера, вдохновившись этой идей, решили поддержать волну цвета, и маникюр тай-дай стал трендом.

Преимущества этого маникюра

Источник фото: инстаграм orosabeauty

Он подойдёт как на длинные, так и на короткие ногти. И совсем не надоедает, ведь цветовую гамму вы можете подобрать абсолютно разную, на своё усмотрение. Кстати, маникюр в стиле тай-дай - находка для тех, кто не может выбрать цвет или оттенок и хочется накрасить сразу всеми. Отличный выход из ситуации - совместить в одном маникюре несколько тонов или комбинировать любимые цвета. Не правда ли, здорово?

Рекомендации по подбору цвета

Источник фото: инстаграм overglowedit

Вот вам несколько рекомендаций по подбору цвета, если все-таки вы не знаете, что вам больше всего подойдёт:

Для любителей классики мы рекомендуем использовать основные цвета в создании маникюра тай-дай, это: красный, синий, желтый и все их оттенки.

Для тех, кто предпочитает легкие, ненавязчивые цвета, лучше всего выбирать нежные, пастельные оттенки: мятный, коралловый, лимонный, персиковый и т.д.

Ну а любителям чего-то более дерзкого рекомендуем сочетать в маникюре оттенки чёрного, серого, винного и золотого.

Надеемся, эта статья будет полезна и маникюр в технике тай-дай вам придется по душе и не останется незамеченным любимым мужчиной.