Солнцезащитный крем нужен даже тем, кто работает у окна!

Расскажем, как подобрать хороший солнцезащитный крем в соответствии с типом кожи, какая цифра spf должна быть на упаковке, как часто нужно наносить крем и какие средства рекомендуют косметологи.

Наша кожа нуждается в защите не только тогда, когда ярко светит солнце. Солнечные лучи могут "достать" нас и в городе, и даже сквозь плотные облака.

Существует два вида ультрафиолетовых лучей: B (UVB) и A (UVA). Первые составляют около 5% всех лучей, доходящих до поверхности Земли — именно они отвечают за загар, но и вызывают ожоги.

Остальные 95% - самые коварные - ультрафиолетовые лучи А, которые незаметны, потому что не обжигают, зато проникают в более глубокие слои кожи, приводя к фотостарению. Они же - виновники "аллергии на солнце".

Чтобы защитить кожу, была разработана косметика с SPF — фактором защиты от солнца. Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать солнцезащитные крема, когда УФ индекс выше 2.

Получается, что использовать санскрин нужно весь период активного солнца (весна и лето). Даже в облачную погоду. И даже тем, кто находится в офисе: работает у окна и получает прямое попадание солнечных лучей (стекло пропускает УФ-лучи типа А — именно они вызывают фотостарение кожи и атрофию подкожной жировой ткани).

Солнцезащитные средства рекомендуется использовать всем, независимо от типа и оттенка кожи. Даже если на коже уже есть очень смуглый оттенок загара, мы все равно нуждаемся в защите от ультрафиолетовых лучей.

Именно солнцезащитные крема оберегают нас от онкозаболеваний кожи и предотвращают фотостарение. Также многие современные средства-санскрины борются с уже устоявшейся пигментацией.

Подобрать солнцезащитный крем нужно по типу кожи:

- Если вы обладатель жирной кожи, то для вас, несомненно, подойдёт крем-гель именно с гелевой текстурой. Такие средства, как правило, не только защищают, но и выполняют дополнительные функции матирования и снижают выделение сальных желез.

- Для зрелой кожи, которая нуждается в особом уходе, подойдут крема с пометкой anti-age. Антивозрастные крема также хорошо защищают от солнца, дополнительно восполняют влагу и сокращают морщины.

- Сухая и чувствительная кожа. Обладателям этого типа подойдут кремовые средства или лосьоны, которые будут глубоко питать, увлажнять, ну и, конечно, защищать от солнца. Очень часто люди с сухой кожей более уязвимы к солнцу, и поэтому кожа может начать облезать очень быстро. Рекомендуется выбирать более жирный и плотный крем по текстуре, а также крем с наивысшей степенью защиты.

Чтобы без опасения и страха находиться на солнце, необходимо знать 3 основных правила защиты от солнечных лучей:

- Всегда выбирайте степень защиты, опираясь на ваше местоположение, ведь чем ближе экватор, тем активнее солнечные лучи.

Что же всё-таки значат цифры на санскрине?

Сколько времени достаточно, чтобы ваша кожа, которая ничем не защищена, успела сгореть? Допустим, 5 минут. Умножьте это время на цифру на упаковке крема. Солнцезащитный крем с SPF-фактором 15 позволит находиться на солнце в 15 раз дольше. Теоретически, средство с SPF 50 обеспечит защиту на 250 минут - на 8 часов! Но такой расчет очень условный - нужно учесть тип кожи, время суток, местонахождение, а еще - крем должен быть нанесен ровным плотным слоем и не стираться/смываться с течением времени. Кроме того, через 2 часа на теле крем просто теряет свойства.

Солнцезащитные кремы с высоким SPF надежнее по степени защиты: их рекомендуется наносить детям, людям со светлой кожей, а также тем, у кого много родинок на теле. Средства с SPF 15 защищают от 93% UVB-лучей. Средства с SPF 30 — от 97%, а с SPF 50 — от 98%.

- Любой санскрин необходимо наносить каждые 2 часа, если вы проводите время на улице, даже если солнце заходит за тучи, а вы находитесь в тени. Очень часто многие люди, находясь в тени, ошибочно полагают, что лучи не попадают на них, и поэтому можно не обновлять средство. Все же рекомендуется наносить крем повторно, чтобы избежать ожогов.

- Старайтесь использовать средство за 10-15 минут до выхода на солнце, чтобы оно вовремя начало работать. Также важно помнить, что правильно подобранный солнцезащитный крем прослужит вам долго и, возможно, станет незаменимым фаворитом.

Прежде чем приобрести средство, определите свой тип кожи и выясните, что вы хотите получить от этого крема в первую очередь - красивую упаковку или хорошую защиту. Берегите себя и пользуйтесь солнцезащитными кремами.

Топ 5 санскринов на это лето, которые бережно позаботятся о вашей коже:

Солнцезащитный крем-мусс “Biore Aqva rich watery” spf 50

Цена : от 930 руб. Японский санскрин, предупреждающий пигментацию. Текстура крема очень легкая, даже напоминающая не крем, а гель, производитель называет его эссенцией. Имеет нейтральный ненавязчивый аромат. Спирт в составе этого крема отвечает за консистенцию, и не более, поэтому не стоит переживать, что он может пересушить кожу или навредить. Данный крем имеет самую высокую степень защиты от УФ. Солнцезащитный матирующий флюид La Roche-Posay Anthelios AC SPF 50

Цена: от 1181 руб. Этот флюид отлично подойдёт для кожи, склонной к жирности. Он действительно матирует кожу и блокирует выработку сальных выделений, также хорошо подходит для кожи, склонной к акне. Плюсы: моментально впитывается и не оставляет на лице белой плёнки. Солнцезащитный крем для лица «Clinique Face Hybrid» spf 30

Цена: от 1705 руб. Это довольно плотный крем, подходит для любого типа кожи. Отлично впитывается и прекрасно сочетается с пудрой и другими не слишком жидкими тональными средствами. Обладателям сухого типа кожи рекомендуется наносить защиту, предварительно увлажнив лицо, а перед макияжем лучше всего подождать 10-15 минут, чтобы он успел впитаться. Солнцезащитный крем с антиоксидантами «Organic Kitchen don't touch my face» SPF30

Цена: 550 руб. Из минусов: может выбеливать тёмную кожу. Степень защиты 30 говорит о том, что до поверхности кожи доберётся 1/30 от всего количества лучей Из плюсов можно добавить: увлажняет, не раздражает глаза, не блестит, не имеет активной отдушки. Также хорошо работает с декоративной косметикой, такой как тональные крема. Есть рекомендация для тех кто все-таки захочет нанести макиях поверх санскрина - наносить солнцезащитный крем тонким слоем и аккуратно распределить по всему лицу. Солнцезащитный крем, предупреждающий появление морщин «Clarins» SPF 50

Цена: от 1320 руб. Этот крем эффективный и отлично справляется со своими функциями защиты, имеет приятный, тонкий аромат, быстро впитывается. Не оставляет белых разводов. Водостойкий, гипоаллергенный, не забивает поры и имеет экономичный расход. Из минусов: кожа начинает жирниться спустя время.

