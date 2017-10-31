Макияж для голубых глаз
Макияж для глаз голубого цвета должен быть особенным! Если услышали, что голубые глаза надо подчеркивать голубыми тенями или карандашом, то... не слушайте. Какая же гамма в самом деле подчеркнет небесный оттенок ваших глаз?
В цветовом круге напротив голубого и синего расположены оранжевые оттенки. По одному из основных законов цвета, цвета, расположенные напротив, усиливают друг друга. Отсюда делаем вывод, что голубые тени – не лучший выбор для вашего оттенка глаз. Если хотите кого-то заставить утонуть в ваших глазах, обратите внимание на теплую палитру.
Теплая гамма в макияже глаз заставит голубой засиять. Сюда относятся тени песочных, персиковых, розово-персиковых и теплых коричневых тонов различной интенсивности.
Если утром есть всего пара минут на макияж, то для экспресс-варианта отлично подойдут коричневый и темно-коричневый карандаш, мягко растушеванный вдоль верхних ресниц. Также попробуйте поэкспериментировать с темно-коричневой тушью и подводкой, если не хотите использовать тени и карандаш.
Это совсем не говорит о том, что все другие цвета вам использовать нельзя, многое зависит все же от общего колорита внешности и решается индивидуально. Сегодня мы говорим о тех оттенках, которые ориентированы именно на усиление цвета глаз.
Можно воспользоваться розово-персиковыми румянами, удивитесь, но даже это заставит голубые глаза заиграть по-новому.
Что касается выбора оттенка помады, то идеально оттенят глаза коралловые, персиковые и ягодные тона. Причем как полупрозрачные блески, так и плотные матовые текстуры.
А вот красный необходимо все же брать классический, с синим подтоном. Теплая красная или морковная помада редко кому идет, лучше не рисковать.
Бордовые оттенки носить можно, но необходимо понимать, что на фоне ваших глаз она будет выглядеть темнее, чем, например, на кареглазых девушках.
Отличным вариантом для любых светлых глаз: голубых, бирюзовых, серых, серо-голубых – будет темный, а иногда даже черный макияж smokey eyes. Только выбирайте для растушевки в складке века и на нижнем веке все же коричневую гамму.
Обязательным пунктом будет темно-коричневый или черный кайял, черная подводка и черная тушь. Так вы углубите глаза.
В этом варианте работает другой контраст – контраст светлого и темного. Вспомните рекламу шоколадного батончика, который обещает райское наслаждение. Отличной иллюстрацией к такому варианту макияжа будут глаза модели из этого ролика.
