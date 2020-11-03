Какие процедуры нужно делать осенью у косметолога?

С наступлением осени кожа меняет своё состояние, организм перестраивается, и как правило, именно в осенний/весенний период мы замечаем на лице шелушения, покраснения, черные точки и высыпания. Наша задача - защитить эпидермис, обновить кожу и максимально напитать её.

С помощью каких процедур в осенний период можно восстановить цвет кожи, наполнить её витаминами, а также избавиться от кожных заболеваний?

Химический пилинг

Пилинги очищают кожу от ороговевших клеток, избавляют от пигментных пятен, если они имеются, также пилинг обладает лифтинг-эффектом и значительно уменьшает глубину морщин.

После этой процедуры кожа становится гладкой, как у младенца, свежей и очень подтянутой. Большинство пилингов можно делать только осенью и зимой, так как активность солнца снижена, а воздействие солнечных лучей повышает риск пигментации.

Какой пилинг подойдёт именно вам, решит косметолог. Важный момент: после любого пилинга косметолог обязан нанести вам на лицо солнцезащитный крем.

Чистка лица

- Ультразвуковая. Больше подходит для сухой и комбинированной кожи, выполняется для профилактики и поверхностного очищения лица, а также для удаления ороговевших частиц.

- Мануальная чистка предполагает собой ручную работу — она более эффективна при глубоких загрязнениях кожи.

Обе чистики можно комбинировать между собой. Но имеются противопоказания: - не зажившие раны на лице, осложнённый сахарный диабет, повышенная температура тела, острые инфекционные заболевания, тяжелые заболевания внутренних органов и другие.

Аппаратная косметология

- Микродермобразия - омолаживает кожу, уменьшает появление угревой сыпи и других кожных заболеваний. Устраняет такую проблему, как сухая кожа и отлично борется с пигментными пятнами.

- RF-lifting. Эффект от данной процедуры будет виден сразу - это осветление пятен, восстановление водного баланса, уменьшение выраженности морщин. Это вид процедуры направлен на восстанавление коллагеновых волокон, улучшение кровообращения. Cама по себе процедура приятная. Для закрепления результа нужно сделать в среднем 7 процедур.

- Фотоомоложение. Энергия импульсного света воздействует на поверхностные слои кожи. С помощью этой процедуры мы сможем избавиться от веснушек, купероза, сосудистой сетки, угревой сыпи, расширенных пор. Плюсы этой процедуры в том что одновременно можно решать нескольких проблем, она не имеет реабилитационного периода и совершенно безболезненна.

Косметологические инъекции

- Ботокс. С его помощью мы блокируем привычное движение мышц, за счёт этого сокращаем появление новых морщин и развитие старых. Эту процедуру тоже рекомендуется делать осенью, потому что летом ботокс быстро выводится из организма за счёт повышенного потоотделения.

- Мезотерапия. Положительно влияет на состояние нашей кожи и моментально приводит её в тонус благодаря тому, что под кожу вводятся косметические коктейли, в состав которых входит гиалуроновая кислота и витаминный комплекс.

Биоверитализация по процедуре схожа с мезо, но она проникает в более глубокие слои дермы и восполняет баланс гиалуроновой кислоты, которой свойственно теряться с возрастом и в связи с внешними факторами.

Как ухаживать за кожей осенью в домашних условиях

- Очищение кожи. Гели и пенки лучше всего заменить на кремовые текстуры, например, молочко. Оно имеет более мягкий состав и не сушит кожу, а осенью мы нуждаемся в дополнительном увлажнении.

В качестве пенки можете попробовать продукт марки «CAUDALIE» - мусс, который имеет натуральный состав и деликатно очищает кожу без вреда.

- Тоник. Не забывайте этап тонизирования кожи. Тоник нужен для того, чтобы окончательно очистить кожу от остатков косметических средств, пыли и грязи, а также сальных выделений. Гель или пенка с этой задачей не справляются! Поэтому тонизирование считается очень важным этапом в очищении. Осенью рекомендуется использовать тоники для нормальной кожи, у них более мягкий состав, как раз такой подойдёт для осеннего ухода.

Тоник для лица можно выбрать увлажняющий или тонизирующий, но смотрите, чтобы в составе не было спирта. Например, отлично подойдёт тоник корейской марки «SENDO».

- Увлажняющие маски. Без них никуда, мы используем их круглый год, а осенью особенно необходимо добавить этот этап в уходе за лицом. Идеальным выбором будет альгинатная маска, но в домашних условиях не всем удобно проводить эту процедуру, в таком случае рекомендуем использовать питательные, увлажняющие - кремовые или тканевые.

- Увлажнение. Завершающим действием в уходе является крем для лица - по типу кожу. Не забываем, что в осенний период кожа особенно нуждается в увлажнении. Выбираем крем именно с этими функциями.

Важно: жирная кожа, так же как и сухая, и нормальная - нуждается в увлажнении и питании, единственным нюансом при выборе крема для данного типа кожи является текстура. Подбираем лёгкий, невесомый, чтобы он быстро впитывался и не оставался на лице.

Если по истечении 20 минут крем все ещё держится на лице, необходимо промокнуть его сухой салфеткой. Крема рекомендуется наносить за 1,5-2 часа до сна и за 1 час до выхода на улицу.

Желаем вам чудесной, красивой осени и бархатной кожи!