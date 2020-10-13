5 бьюти-лайфкахов для отличного осеннего настроения

Осенью серые лужи и хмурое небо, слякоть и увядание заставляют нас грустить. Самое время сделать что-то приятное для себя, чтобы спастись от осенней хандры!

Мы предлагаем вам несколько бьюти-лайфхаков, которые поднимут настроение и украсят будни, а также подчеркнут вашу красоту и оздоровят вас.

1. Запишитесь на курс массажа тела или лица.

Массаж положительно влияет на нервную систему, благодаря чему мы не замечаем воздействия стресса и усталости. Он улучшает циркуляцию крови и лимфы, снимает отеки, улучшает мышечный тонус. Главное - выбрать грамотного, компетентного массажиста и делать процедуры курсом.

Рекомендуем вам обратить внимание на расслабябщий вид массажа. Его желательно проводить в конце рабочего дня, а лучше всего - перед сном. Отличным дополнительным средством для ухода после массажа будет крем-корсет от LETIQE: он глубоко увлажняет и успокаивает кожу, а ещё обладает прекрасным лифтинг-эффектом. Стоимость - от 1390 руб.

2. Нужен новый питательный крем или масло для лица с приятным ароматом!

Но крем должен быть не просто ароматным, а действующим. Осенью кожа как никогда нуждается в дополнительном увлажнении и питании. Это связано с тем, что летом под воздействием постоянных солнечных лучей она растеряла ресурсы и не может восполнять влагу самостоятельно. Именно поэтому мы должны помочь нашей коже, восполнить баланс жидкости и восстановить эпидермис.

Для ухода за лицом рекомендуем ночное масло Vinosource от Caudalie. Оно имеет потрясающий заряжающий аромат и, главное, эффективность. Шесть натуральных драгоценных масел в его составе воздействуют на ядро клеток в течение всей ночи, насыщают эпидермис питательными веществами, восстанавливают защитный слой и успокаивает чувствительную кожу. Утром кожа мягкая, более устойчивая к раздражению и менее стянута.

Плюс его в том, что оно не отставляет липкий слой. Цена от 2400 руб.

3. Сделайте аппаратный педикюр.

Не классический, а именно аппаратный педикюр. Во-первых, он намного приятнее. Во-вторых, только благодаря мягкому аппаратному воздействию мы можем избавиться от цепляющих заусениц или же удалить мешающиеся натоптыши при ходьбе, а ведь эта проблема уже серьёзнее.

Чтобы стопы и ножки были здоровы, не имели мозолей и вросших ногтей, нужно уделять им должное время, домашний спа-уход подарит приятные ощущения и одновременно принесёт пользу. Для размягчения сухих пяточек отлично подойдёт средство для восстановления COCOCARE. Этот крем также приятно успокаивает ноги после тяжёлого рабочего дня, что прекрасно поднимет настроение. Цена - от 190 руб. (11 г).

Для увлажнения ручек можно использовать супер-увлажняющий крем, бонусом, для хорошего настроения, будет невероятный аромат маминого печенья!

4. Эко-загар.

Также его называют моментальным. В отличие от загара в солярии, он не наносит вреда коже, но так же эстетически красив. А ещё - желанный оттенок загара можно получить довольно быстро. Этот загар имеет множество плюсов: он не пачкает одежду и держится около двух недель на коже (на лице чуть меньше). Его разрешено делать беременным и кормящим мамам, потому что в состав лосьонов входят только растительные ингредиенты: дигидроксиацетон (вытяжка из сахарного тростника - проявитель загара), эритрулоза (основа для получения натурального цвета.

Поэтому для поднятия настроения и красивого цвета кожи рекомендуем воспользоваться такой процедурой. По времени работа занимает около 20 минут. Средняя цена 1500 руб.

5. Парафинотерапия для рук.

Если ещё не пробовали, то сейчас самое время! Кожа рук всегда нуждается в дополнительном питании, а осенью особенно. Как же действует парафин? Благодаря воздействию тепла на кожу усиливается микроциркуляция, ускоряется обмен веществ, это позволяет подготовить кожу к действию средств, которые наносят на следующем этапе: любая лечебная косметика, крема, гели и другие питательные средства.

Благодаря тому, что открыты поры, все полезные вещества проникают глубоко, эффект получается потрясающий! Маски из парафина глубоко увлажняют и питают руки, а также несут заживляющую функцию, снимают отеки и воспаления суставов.

Для домашнего ухода в качестве профилактики рекомендуем использовать увлажняющие перчатки для рук. Средняя стоимость 130 руб.

Милые девушки, желаем вам энергичной и бодрой осени и отличного настроения! Очень надеемся, что наши советы будут для вас полезными и улучшат настроение.