Смотрим на состав! Как выбрать качественный бальзам для губ

В продолжение темы ухода за кожей лица в этой статье мы расскажем о самом популярном средстве — бальзаме для губ. Вы узнаете, какими бывают бальзамы, что содержит правильный бальзам для губ, и как им правильно пользоваться.

Как же много красивых и вкуснопахнущих бальзамов для губ! Когда мы видим дорогую, яркую баночку, то сразу хотим её купить, не читая, что же там в составе. Это - самая большая ошибка при выборе бальзама для губ!

К сожалению, многие бальзамы делают примерно то же самое, что и слюна — приносят мгновенное облегчение, после чего подсушивают губы, и их приходится мазать всё чаще и чаще. А если он ещё даёт охлаждающий или покалывающий эффект, то скорее всего, в нём есть компоненты вроде камфоры, ментола или эвкалипта, и от такого продукта лучше отказаться.

Сюда же можно отнести и другие нежелательные ингредиенты, включая ароматизаторы (особенно коричный и цитрусовые), ланолин, оксибензон, фенол, салициловую кислоту. Сразу приходит на ум самый популярный бальзам от “Carmex”, который неслабо покалывает губы - значит, в нём что-то, что нам совсем не нужно.

Все мы знаем, что губы больше всего подвергаются влияниям внешней среды. Мороз, ветер, солнце, пыль — все это плохо сказывается на здоровье кожи губ, приводит к сухости и шелушению, а также воспалениям.

Чтобы губы имели красивый сочный цвет, за ними необходим дополнительный уход в любое время года. Необходимо правильно подбирать бальзам, обращая внимание на состав.

Какие ингредиенты могут быть в составе бальзама для губ:

Прислушиваемся к аромату - лучше всего, чтобы бальзам был без запаха или с легкой ноткой. В составе могут быть такие компоненты, как:

Вазелин (он может называться petrolatum, petroleum jelly, paraffin oil, white petrolatum).

(он может называться petrolatum, petroleum jelly, paraffin oil, white petrolatum). Минеральное масло, касторовое и подсолнечное масло . Они отвечают за питание и увлажнение губ. В составе масла подсолнечника много жирорастворимого витамина Е. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, он помогает замедлить процессы старения кожи. А жирные кислоты в составе способствуют регенерации клеток. Касторовое масло к тому же образует на губах блестящую пленку, как после глянцевой помады.

. Они отвечают за питание и увлажнение губ. В составе масла подсолнечника много жирорастворимого витамина Е. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, он помогает замедлить процессы старения кожи. А жирные кислоты в составе способствуют регенерации клеток. Касторовое масло к тому же образует на губах блестящую пленку, как после глянцевой помады. Пчелиный воск . Он богат витамином А, который питает кожу губ. Средства с этим компонентом образуют на губах защитную пленку, которая замедляет потерю влаги, делает кожу гладкой и эластичной.

. Он богат витамином А, который питает кожу губ. Средства с этим компонентом образуют на губах защитную пленку, которая замедляет потерю влаги, делает кожу гладкой и эластичной. Полифенолы. Большинство полифенолов — мощные антиоксиданты. Они помогают противостоять воздействию свободных радикалов и бороться с повреждениями клеток, а также уменьшают морщинки на губах. Благодаря их воздействию губы дольше сохраняют форму и объем.

Правила использования бальзама для губ

* Для использования бальзама в течение дня плюсом выбирайте те, где есть солнцезащитный фактор и лучше - в форме помады, а на ночь можно наносить более жирный бальзам, напоминающий мазь, или бальзам-маску.

* Из баночки содержимое лучше брать не пальцем, а лопаточкой, или мыть руки до и после.

* На всякий случай напомним, что делиться бальзамами для губ с другими людьми не стоит (а в крайнем случае нужно сначала снять верхний слой салфеткой).

Какой бальзам для губ купить?

Ниже приведём примеры правильных бальзамов для губ, которые отлично увлажняют и не вызывают привыкания, а также продаются по доступной цене.

Бальзам «Fruida», напоминающий горшочек с мёдом и черникой имеет слегка уловимый аромат чернички (что допустимо). Состав соответствует вышеописанным нормам. Его цена варьируется от 300 до 600 руб. Бальзам «Himalya» с маслом ростков пшеницы и маслом семян моркови. Отлично питает и ухаживает. Удобная упаковка, наносить можно из тюбика на губы (не забываем о гигиене). Также один из плюсов этого бальзама - отсутствие красителей. Цена около 100 руб. Масло-блеск Clarins можно использовать не только как бальзам, ухаживающий за вашими губами, а также в качестве блеска, на помаду или на «голые» губы по желанию. Он выглядит очень сочно. В составе бальзама экстракт мяты. Губы не щиплет, а лишь дает легкий холодок при нанесении и красивый блеск. Прозрачный по цвету, имеет незначительные красители, состав соответствует. Цена 1230 руб. Корейская маска-бальзам «Laneige». Представлен производителем именно не как бальзам, а как ночная маска для губ. Это невероятное средство для губ, которое чудесным образом разглаживает губы, при контакте с кожей начинает медленно таять. А гиалуроновая кислота и минеральная вода образует увлажняющую пленку, блокирующую активные ингредиенты и влагу в глубоких слоях кожи. Цветовая гамма оформления флакончика соответствует вкусу средства. Цена такой маски: от 600 до 2000 руб.

Выбирайте правильные бальзамы и берегите свои губы!

