Делаем новогодний макияж самостоятельно

До Нового года 2021 осталось совсем немного. Уже сегодня желательно продумать праздничный образ до мелочей, подобрать платье, туфли, маникюр, причёску и, конечно же, макияж!

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс по новогоднему макияжу, которой пошагово описан и представлен на фото, вооружайтесь косметикой и репетируйте вместе с нами.

Макияж, который мы сегодня разберём, подойдёт абсолютно к любому наряду, цвету и причёске.

1. Основа макияжа

Для того, чтобы макияж долго и качественно держался, нам нужно на предварительно очищенную кожу нанести базу под макияж. В магазинах вариантов существует невероятное количество и, как правило, девушки теряются и покупают какую-нибудь ненужную штуковину.

Мы раскроем тебе секрет идеальной базы: возьми свой любимый уходовый-увлажняющий (обязательно) крем и смешай его с жидким иллюминайзером или хайлатером.

Отлично подойдёт жидкий хайлайтер от “L’Oréal” - Alliance perfect. Средняя цена: 600 руб.

Достаточно добавить горошинку, и кожа будет иметь деликатное сияние. Но помни! Данный продукт очень быстро засыхает и его нужно распределять достаточно быстро!

2. Тональное средство

Благодаря ему мы визуально улучшим цвет лица, выровняем и скроем имеющиеся недостатки или пигментные пятна. Но хочется отметить, что тональное средство рекомендуем выбирать, исходя из типа кожи.

Девушкам с нормальной или комбинированной кожей рекомендуем попробовать тональный крем из корейской линейки: Collagen “Moisture foundation” средняя цена 400-500 руб. за 100 мл. Это очень большой объём, качество соответствует ожиданиям, поэтому покупка выгодна.

Лайфхак: чтобы тон нанести быстро и равномерно, нам понадобится бьютиблендер (спонж для макияжа), перед использованием рекомендуется смочить спонж тёплой водой и отжать. Нанесите тональный крем на лицо и вбивающими движениями спонжем (не торопясь) распределите тональное средство по всему лицу, не оставляя пустых участков. Если требуется - можно закрепить транспарантной пудрой (прозрачная пудра).

Фото 1 и 2: увлажняем кожу, наносим базу и тональный крем.

3. Наносим румяна

Мы уже подготовили лицо к основной, главной части макияжа. Теперь, чтобы придать лоск, яркость и рельеф нашему макияжу, будем использовать дополнительные продукты для коррекции лица. Для этого нам понадобятся: румяна, можно кремовые или сухие; бронзатор и хайлайтер.

Первое: мы наносим румяна, кремовые румяна проще и быстрее всего распределять, а также они более натурально смотрятся на коже, и для нанесения нам понадобятся только наши пальчики.

По цвету выбираем что-то из розовых оттенков. В Новый год предпочтительнее взять яркие розовые, их насыщенность мы сможем отрегулировать в процессе.

Выдавливаем небольшое количество румян на яблочки щек и мягкими похлопывающими движениии вбиваем их в кожу, как бы делая лёгкий массаж.

4. Бронзатор

Нужен он для того, чтобы добавить коже эффект легкого естественного загара, с бронзатором кожа выглядит отдохнувшей, бархатистой и роскошной. Наносить сухой бронзатор удобнее всего пушистой натуральной кистью, по переферии лица. Таким образом мы создаём имитацию загорелой кожи.

Не путайте бронзатор с корректором. Цвета отличаются. Скуловой корректор имеет более серый оттенок, бронзатор же, наоборот, коричневый, в тёплый тонах!

Фото 3 и 4: добавляем румяна и бронзатор.

5. Хайлайтер

Проще всего нанести кремовый. Не используя кисточек, только руками. С кремовым хайлайтером кожа останется живой, глянцевой и сияющей.

Куда нужно наносить? Находим свои скулы. (Чтобы лучше определить скуловую часть, можно слегка втянуть щечки, скулы находятся чуть выше впадин). Хайлайтер наносим вбивающими массажными движениями на самую выступающую область, после этого растушевываем к височной части.

"Кремовый хайлайтер-пудра Becca" - даёт мягкое свечение, при этом не утяжеляя кожу. Один из лучших кремовых хайлтеров. Цена 3159 руб.

6. Глаза

Чтобы это было максимально просто, легко и не менее красиво, нам понадобится Тинт для глаз (жидкие тени для глаз). Например, тинт от Armani (он очень прост в нанесении).

Наносим на подвижное веко, полностью распределяем по всему глазу пальцем, похлопывающими движениями. То же самое делаем с нижним веком.

Затем берём сияющие тени или блестки, в нашем случае мы использовали тени-sparkles от Елены Крыгиной, именно они дают яркое свечение и подчёркивают праздничность макияжа. Они стойкие и не требуют дополнительного закрепления.

Фото 5 и 6: наносим хайлайтер на скулы и тинт на глаза.

7. Ресницы

После того как макияж глаз готов, можем добавить ресницы-пучки, чтобы взгляд был выразительней и ярче. Для этого возьмём клей "DUO" для ресниц. Его легко смыть, и он отлично держит ресницы несколько часов.

8. Губы и брови

Завершающим этапом будет макияж губ и оформление бровей. Чтобы макияж не выглядел вызывающим, на губы мы наносим (важно) - розовый Тинт для губ, добавив лишь капельку блеска сверху, для глянцевости.

Брови мы расчесываем с гелем, ведь сейчас это является основным трендом. Этого достаточно, если брови у вас хорошей густоты.

Для обладательниц не густых бровей рекомендуем использовать сухие текстуры: карандаши или, если удобнее, тени для бровей. С помощью них легко прорисовать волоски и сделать имитацию пышных бровей.

Фото 7 и 8: ресницы, губы и брови.

В завершении берём сияющий мист от «Misha Vidyaev» для закрепления макияжа, он освежит и хорошо зафиксирует, а также придаст роскошное сияние коже.

Наш макияж готов, главное - не спешить и всё делать с любовью к себе и акукуратно.

С Новым годом!