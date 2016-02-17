Подтекание околоплодных вод. Признаки и диагностика

В нашей предыдущей статье Подтекание околоплодных вод. Причины мы рассказывали о том, почему возникает преждевременный разрыв плодных оболочек и подтекание околоплодных вод. Сейчас - обсудим признаки и диагностику данного состояния.

Лопнул пузырь: как распознать?

Конечно, если степень повреждения стенок плодного пузыря выраженная, то отхождение вод происходит одномоментное в большом объеме. Тут уж ни с чем не перепутаешь: не связано с мочеиспусканием обильно выделяется жидкость из половых путей, живот уменьшается в размерах.

Иная ситуация, когда разрыв небольшой или имеются микротрещины, а воды подтекают постепенно и незаметно. К тому же будущая мама может даже не насторожиться. Поскольку усиление влагалищных выделений во время беременности, особенно на последних сроках, является нормой.

И все же возможно по невыраженным проявлениям распознать небольшой разрыв:

* Количество выделений увеличивается в положении лежа.

* Выделения становятся водянистыми и несколько усиливаются.

* Иногда возникают боли в низу живота и/или кровянистые выделения — симптомы непостоянные и быстропроходящие.

Особенно должно настораживать появление этих признаков после падения или травмы, при многоплодной беременности или наличии инфекционного процесса у будущей мамы. Следует также учитывать, что спустя примерно час после разрыва признаки значительно уменьшаются.

Однако, к сожалению, разрыв нередко происходит без видимых на то причин и никак не проявляется.

Между тем уже спустя сутки после разрыва, а то и ранее, возможно развитие грозного осложнения: хориоамнионита — воспаления плодных оболочек и инфицирование околоплодной жидкости. При этом состояние женщины ухудшается: повышается температура тела до высоких цифр, появляется озноб, учащается сердцебиение, из влагалища появляются гнойные выделения. Также страдает плод: у него развивается кислородное голодание, происходит внутриутробное инфицирование.

Поэтому необходимо своевременное выявление разрыва с последующим ведением женщины в соответствии со сроком беременности.

Методы диагностики

УЗИ — наиболее распространенный способ исследования во время беременности. Позволяет оценить кровоток в плаценте, развитие плода и наличие врожденной патологии, выявить повышенный тонус матки и отслойку плаценты, определить уровень околоплодных вод при выраженном изменении объема. Но сами разрывы на исследовании не видны. Поэтому метод неинформативен для диагностики ПРПО с незначительной потерей жидкости.

Амниоцентез — «золотой стандарт» в диагностике разрыва оболочек плодного яйца. Достоверность — 100%. Суть метода: под местной анестезией через прокол на коже живота в полость плодного яйца вводится специальный краситель. Диагноз подтверждается при окрашивании через 20-30 минут тампона, введенного во влагалище. Однако эта процедура травматичная, увеличивающая риск развития осложнений и разрыва плодного пузыря (если он целый), поэтому применяется крайне редко.

Микроскопия мазка: при высыхании околоплодная жидкость кристаллизуется, образуя рисунок в виде папоротника. Метод недостоверен, поскольку такой же рисунок появляется при наличии примесей — например, спермы.

Однако существует простой способ диагностики — использование теста на подтекание околоплодных вод. Некоторые из них можно применять даже домашних условиях.

Тест тесту – рознь

К сожалению, не все тесты достаточно достоверны, поэтому возможны как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Рассмотрим преимущества и недостатки наиболее часто применяемых тест-систем.

Нитразиновые тесты

Представляют собой специальные прокладки или полоски — например, Фрау-тест, Амнио Тест и другие.

Действие основано том, что кислотность влагалища уменьшается при попадании околоплодных вод, на что тест реагирует изменением цвета. Однако при применении кислотных тестов имеется большой процент диагностических ошибок.

Причины ложноположительных и ложноотрицательных результатов:

* Кислотность влагалища меняется при инфекции наружных половых путей (кольпите) либо наличии спермы. Поэтому при воспалительных процессах и после полового акта тест неинформативен.

* Тест не реагирует на незначительное количество околоплодных вод во влагалище и не меняет свою окраску.

* Спустя час-полтора после выделения последней порции околоплодных вод тест уже не способен выявить изменение кислотности влагалища.

Тесты нового поколения: иммунологические методы диагностики

Определение белка-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (тест Актим ПРОМ). В норме вещество находится в околоплодной жидкости и клетках оболочек плодного пузыря, попадая во влагалище только после разрыва.

Процедура выполняется медицинским персоналом, который набирает материал для исследования из просвета канала шейки матки. Достоверность теста составляет около 75-80%.

Ошибочные результаты возможны:

При наличии во влагалищном содержимом незначительного количества крови либо клеток зрелой шейки матки, которая уже готова к родам.

Использование теста позднее 12 часов после последнего излития порции околоплодных вод.

Определение Плацентарного Альфа Микроглобулина (тест Амнишур), который в норме находится в околоплодных водах. Вещество попадает во влагалище только после разрыва, что используется для диагностики.

Достоверность теста составляет 98,7% в течение 12 часов после выделения последней порции околоплодных вод. То есть тест реагирует даже на следы околоплодной жидкости. Такая достоверность приравнивается к амниоцентезу. Тест можно самостоятельно применять в домашних условиях.

Диагностика преждевременного разрыва околоплодных оболочек в медицинских учреждениях регламентируется приказом МЗ РФ № 572н

Выполняется осмотр влагалища врачом в зеркалах.

Влагалищное пальцевое исследование не проводится при подозрении на разрыв плодного пузыря.

Применяются тест-системы. При этом в приказе указано, что кислотные тесты наименее достоверные, поэтому не рекомендуются для использования.

Дедовский метод — «динозавр»

Несколько десятилетий назад женщине предлагали подложить вместо прокладки белую хлопчатобумажную пеленку и попрыгать на месте или покашлять. Затем изучали на свету и выставляли диагноз по характеру выделений. Разумеется, метод малоинформативный с большой долей вероятности ошибок.

Разрыв плодных оболочек: имеются ли шансы?

Все зависит от срока беременности, на котором произошло излитие околоплодных вод.

Тактика ведения при разрыве

* До 22 недель рекомендуется прерывание беременности. Поскольку присутствует высокий риск развития инфекционных осложнений с угрозой для жизни матери. Вероятность рождения здорового ребенка практически отсутствует.

* С 22 до 24 недель. Родителей информируют, что ребенок даже если и родится, то, скорее всего, не выживет либо будет глубоким инвалидом. После чего родители принимают решение самостоятельно.

* До 34 недель. Беременность обычно сохраняется. Однако проводится родоразрешение (стимуляция родов или кесарево сечение) при наличии хориоамнионита, осложнений течения беременности (кровотечение, преждевременная отслойка), либо уже начались роды.

* Более 34 недель. Рекомендуется выжидать до самостоятельного начала родовой деятельности, но при условии, что отсутствуют осложнения со стороны матери и нарушения в состоянии плода.

Такой подход к ведению при преждевременном разрыве имеет две основные цели:

- Свести к минимуму развитие осложнений как у матери, так и у плода.

- Выиграть время для подготовки матери и малыша к родам. Например, для созревания легких у плода вводятся гормональные препараты.

Что можете сделать вы?

К сожалению, ситуации складываются разные, из которых все же можно найти наиболее оптимальный выход при своевременном обращении будущей мамы к доктору. Нередко удается сохранить беременность и приостановить подтекание вод. Известны даже случаи зарастания места разрыва с последующим рождением здорового ребенка.

Поэтому, по возможности, запаситесь чувствительными тест-системами заранее, чтобы воспользоваться ими при необходимости. Ведь вы можете оказаться в отъезде, на даче или отдыхе в самый неожиданный момент. Согласитесь, что даже если тревога окажется ложной, то вы успокоитесь и не станете себя накручивать. Отрицательные эмоции только навредят. Ну а если все-таки ваши подозрения подтвердятся, то вы вовремя обратитесь в медицинское учреждение.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

