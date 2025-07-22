Выплаты и пособия на детей 2025

Единое пособие и другие пособия на детей в 2025 году - молодым родителям положены несколько видов пособий. Условия их назначения отличаются в зависимости от уровня дохода семьи и наличия официального трудоустройства.

В 2025 году размер пособий для матерей и детей увеличился, а правила их назначения изменились. Давайте разберемся, как получить максимум возможного в 2025 году. В этом материале поговорим о выплатах и пособиях молодым родителям.

В прошлом материале читайте о выплатах и пособиях беременным женщинам.

Там описаны правила назначения и как получить беременным женщинам:

1. Единое пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках (до 12 недель). Назначается малообеспеченным семьям.

2. Пособие по беременности и родам для трудоустроенных женщин.

После рождения ребенка выплачивается:

Единовременная выплата при рождении ребенка. Положена всем, независимо от уровня дохода и трудоустройства.

Ежемесячные выплаты на ребенка до 1,5 лет для официально трудоустроенных родителей.

Материнский капитал.

Ежемесячная выплата из материнского капитала для семей с низким уровнем дохода.

Единоразовая выплата многодетным семьям на погашение ипотеки.

Ежемесячное пособие для детей до 17 лет. Назначается малообеспеченным семьям

Дополнительные региональные меры поддержки

Единовременное пособие молодым родителям

При рождении ребенка государство предоставляет родителям единовременную выплату. Ее получают все, независимо от семейного положения, уровня дохода и других факторов. Назначается оно не только родителям, но и опекунам, усыновителям и приемным родителям.

С 1 февраля 2025 года размер выплаты составляет 26 941 рубль. Выплату получает один из родителей ребенка по месту работы. Если мать и отец не трудоустроены, можно подать заявление на Госуслугах или лично обратиться в отделение Социального фонда России.

Пособие по уходу за ребёнком

Эта выплата только для работающих! После отпуска по беременности и родам у родителя (находиться в декрете может мать или отец) начинается отпуск по уходу за ребенком. Он может длиться до 3 лет, в зависимости от желания выйти на работу.

Но пособие по уходу выплачивают только до достижения ребенком 1,5 лет даже если родитель решил выйти на работу до завершения декретного отпуска.

Пособие оформляется по месту работы. Выплата устанавливается исходя из 40% от среднего заработка, рассчитанного за последние два года, в пределах максимального и минимального лимита. В Свердловской области это не менее 10 103,83 и не более 69 995,48 рублей.

Исключение сделано неработающим мужчинам, если они не получают пособие по безработице и берут отпуск по уходу за ребенком. Им выплачивают минимальное пособие — 10 103,83 рубля. В этом случае подать документы нужно в Социальный фонд России или МФЦ. Также может потребоваться справка о том, что отец не получает пособие по безработице. Такую справку можно получить в службе занятости.

Материнский капитал 2025

Материнский капитал оформляется в виде сертификата, который можно потратить на: улучшение жилищных условий, пенсию матери, образование, интеграцию и адаптацию детей-инвалидов или ежемесячные выплаты.

В 2025 году размер материнского капитала проиндексирован и составляет 690 267 рублей на первого ребенка и 912 162 рубля на второго, если ранее семья не получала материнский капитал.

Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, то сумма на второго составит 221 895 рублей.

Жители Свердловской области могут получить дополнительно региональный материнский капитал. Он составляет 175 474 рубля и выплачивается однократно при рождении третьего или последующего ребенка.

Стандартно сертификат получает мать. Но отец тоже имеет на это право, если он единственный усыновитель, а также в случае смерти матери или лишении ее родительских прав. Сертификат оформляется в беззаявительном порядке и направляется на Госуслуги. В среднем это занимает 15 дней после регистрации рождения. Если сертификат не появился автоматически, можно подать заявление на портале.

Ежемесячная выплата из материнского капитала

С 2023 года семьи с низкими доходами могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала. Деньги можно получать одновременно с единым пособием, до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года.

Пособие назначается семьям с доходом не более двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. Имущество в собственности и наличие официального трудоустройства не имеют значения.

Размер пособия составляет в Свердловской области 17 566 рублей (МРОТ). Для получения денег нужно оформить заявление на Госуслугах или лично в отделении Социального фонда России.

Выплата на погашение ипотеки

Могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей, официальное заключение брака, трудоустройство и уровень дохода не имеют значения.

Деньги не выдают наличными, а перечисляют на счет банка, выдавшего ипотеку. Можно использовать их для погашения основного долга или процентов по ипотечным договорам, заключенным до 1 июля 2031 года. Размер выплаты составляет 450 тысяч рублей. Для ее получения необходимо подать заявление на Госуслугах или в банке, в котором оформлена ипотека.

Единое пособие семьям с низким доходом

В 2023 году в нашей стране появилось новое единое пособие. Оно предназначено семьям с низким доходом и назначается на детей от рождения до 17 лет. Единое пособие заменило прежние выплаты.

Теперь правила назначения одинаковы, а оператором выступает Социальный фонд России.

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. В 2025 году для назначения единого пособия действует правило 4 МРОТ. Теперь для получения единого пособия минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 МРОТ за 12 месяцев. В 2025 году размер МРОТ — 22 440 рублей. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев должен быть не менее 89 760 рублей. Правило 4 МРОТ не распространяется на матерей-одиночек и многодетных матерей.

Единое пособие на младших детей назначается без оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. Заявление на получение единого пособия на новорожденного можно подать через Госуслуги. Размер пособия зависит от финансового положения семьи. Он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

В Свердловской области действуют дополнительные меры поддержки семей

Женщине, родившей третьего и последующих детей, выплачивается единовременное пособие в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка.

Женщинам, родившим до 23 лет включительно, предоставляется сертификат на приобретение товаров первой необходимости для ребенка в размере 50 000 рублей.

Они также могут получить компенсацию процентов по ипотеке или займу на жилье до 500 тыс. рублей, компенсацию расходов на наём жилья во время учебы в ссузе или в вузе до 15 тыс. рублей в месяц. Обратиться за этими мерами поддержки можно в региональную организацию: Управление социальной политики (или соцзащита).